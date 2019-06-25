凯文·费奇表示：“我觉得可能一切都要看索尼影业吧，索尼拥有这两个角色的版权，我也不清楚他们对下一部《毒液》的计划是什么，或者是否要让这两个角色同框。不过似乎看来未来也有可能实现。”









事实上，漫画电影无处不在已经不是什么秘密了，不同的电影公司都在各自的电影世界里争夺票房领地。索尼在2015年与漫威达成协议，允许蜘蛛侠进入漫威宇宙。而自从去年索尼的《毒液》获得意外成功，影迷们几乎都在关注这两个角色是否以及何时会产生交集。





凯文·费奇认为事情的关键在于，索尼希望“毒液”未来是什么样子。曾经的索尼影业总裁、也是《毒液》制片人的艾米·帕斯卡尔近日则表示：管这两个角色（目前）存在于不同宇宙中，“大家都会希望看到同框，也许有一天呢有可能，谁知道呢”。









据悉，汤老师将回归《毒液》续集。有趣的是，日前也有媒体记者问荷兰弟想不想与前两任蜘蛛侠同框，他答道：“我当然乐意和他们一起拍电影，一定超酷！也一定是粉丝们想看到的。不管漫威和索尼的决定是怎样的，毕竟他们说了算，我不能走过去和凯文说‘我们接下来要这么做’，但是那一定是令人惊叹的。”