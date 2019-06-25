今日《八佰》正式宣布撤档，并且将不在暑期档上映，而新档期并未确定。《扫毒2天地对决》随后宣布提档，第一时间抢占7月5日档期。

























由管虎执导的抗战片《八佰》可谓命途多舛，该片原定要为刚刚落幕的上海电影节揭幕，但随后出品方华谊宣布“因技术原因取消”。而眼看着公映日临近，影院方都没有接到影片拷贝，由此引发了种种关于影片是否能够顺利上映的猜测。就在今天下午因为一些影院忘记撤下排片，还闹出了“已经开放预售”的乌龙。





今日《八佰》正式宣布撤档，并且将不在暑期档上映，而新档期并未确定。《扫毒2天地对决》随后宣布提档，第一时间抢占7月5日档期，该片原定将于7月19日上映。