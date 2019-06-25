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《八佰》宣布撤档"告别暑期档"

新档期待定 《扫毒2天地对决》提档7月5日

2019-06-25 22:18:29 来源：Mtime时光网

今日《八佰》正式宣布撤档，并且将不在暑期档上映，而新档期并未确定。《扫毒2天地对决》随后宣布提档，第一时间抢占7月5日档期。



　　时光网讯 《扫毒2天地对决》于今晚9点宣布提档至7月5日，“提前开战！”，而原定这一档期的《八佰》则在随后正式宣布撤档，“暂别暑期档，新档期择日公布”。




　　由管虎执导的抗战片《八佰》可谓命途多舛，该片原定要为刚刚落幕的上海电影节揭幕，但随后出品方华谊宣布“因技术原因取消”。而眼看着公映日临近，影院方都没有接到影片拷贝，由此引发了种种关于影片是否能够顺利上映的猜测。就在今天下午因为一些影院忘记撤下排片，还闹出了“已经开放预售”的乌龙。

　　今日《八佰》正式宣布撤档，并且将不在暑期档上映，而新档期并未确定。《扫毒2天地对决》随后宣布提档，第一时间抢占7月5日档期，该片原定将于7月19日上映。
　
　　目前7月5日同档的影片还有《爱宠大机密2》《猪猪侠·不可思议的世界》两部动画电影，以及国产悬疑片《他她他她》

   编辑：ruo

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关键词： 八佰 撤档 扫毒2
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