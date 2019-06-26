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官宣！《复联4》将北美重映海报曝光

包含删除片段 最终票房能否超《阿凡达》？

2019-06-26 07:44:39 来源：Mtime时光网

漫威官宣《复联4》重映消息，“观众将看到来自罗素兄弟的介绍视频，以及一个电影中未完成的删除片段。而且观众还能通过特别先导预告，为即将到来的《蜘蛛侠：英雄远征》做好准备！”

《复联4》重映版海报，“爱你3000”

　　时光网讯 此前漫威老总凯文·费奇在采访中提到《复联4》会重映，坊间也报道了许多相关消息，然而漫威迟迟未确认。

　　日前，漫威终于官宣了！在媒体见面会上，漫威确认了此前与影片内容、档期等相关消息皆属实，并正式公开了重映版海报。

　　新闻发布会上，漫威表示：“观众将看到来自罗素兄弟的介绍视频，以及一个电影中未完成的删除片段。而且观众还能通过特别先导预告，为即将到来的《蜘蛛侠：英雄远征》做好准备！”

　　《复联4》重映版时长188分钟，比原版多出7分钟内容，有对斯坦·李的致敬。此前凯文·费奇透露这些内容是加在影片最后。

　　另外，《复联4》重映将于6月28日开始，也就是《蜘蛛侠：英雄远征》全球首映（中国、日本等地公映）的日子。

　　重映具体国家地区除北美之外，仍无更多确定信息。



《蜘蛛侠2》与《复联4》剧情紧密承接

　　 截止6月26日，已在全球上映近两个月的《复联4》，全球票房已高达27.5亿美元，超过了《阿凡达》首轮放映后的成绩27.49亿美元。

　　2010年8月《阿凡达》通过重映，累计票房达到27.88亿美元。坊间猜测，《复联4》也想通过重映，一举拿下全球影史票房冠军的王座。

　　《复联4》2019年4月24日在中国内地上映，内地票房41.91亿元，创下进口片在内地的最高票房纪录，但只上映了一个月，并没有获得密钥延期。

　　《阿凡达》2010年1月4日在中国内地上映，内地票房13.79亿元，是内地首部票房破10亿影片，也是当年的年度票房冠军。

　　这些年内地电影市场的快速发展，无疑为《复联4》全球票房赶上《阿凡达》贡献了很大一份力量。

   编辑：sasa

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关键词： 复联4 重映 官宣 漫威 海报
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