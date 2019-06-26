时光网讯
此前漫威老总凯文·费奇
在采访中提到《复联4》
会重映，坊间也报道了许多相关消息，然而漫威迟迟未确认。
日前，漫威终于官宣了！在媒体见面会上，漫威确认了此前与影片内容、档期等相关消息皆属实，并正式公开了重映版海报。
新闻发布会上，漫威表示：“观众将看到来自罗素兄弟的介绍视频，以及一个电影中未完成的删除片段。而且观众还能通过特别先导预告，为即将到来的《蜘蛛侠：英雄远征》
做好准备！”
重映具体国家地区除北美之外，仍无更多确定信息。
截止6月26日，已在全球上映近两个月的《复联4》
，全球票房已高达27.5亿美元，超过了《阿凡达》
首轮放映后的成绩27.49亿美元。
2010年8月《阿凡达》通过重映，累计票房达到27.88亿美元。坊间猜测，《复联4》
也想通过重映，一举拿下全球影史票房冠军的王座。
《复联4》2019年4月24日在中国内地上映，内地票房41.91亿元，创下进口片在内地的最高票房纪录，但只上映了一个月，并没有获得密钥延期。
《阿凡达》2010年1月4日在中国内地上映，内地票房13.79亿元，是内地首部票房破10亿影片，也是当年的年度票房冠军。
这些年内地电影市场的快速发展，无疑为《复联4》全球票房赶上《阿凡达》贡献了很大一份力量。