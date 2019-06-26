











重映具体国家地区除北美之外，仍无更多确定信息。



















《复联4》2019年4月24日在中国内地上映，内地票房41.91亿元，创下进口片在内地的最高票房纪录，但只上映了一个月，并没有获得密钥延期。





《阿凡达》2010年1月4日在中国内地上映，内地票房13.79亿元，是内地首部票房破10亿影片，也是当年的年度票房冠军。





这些年内地电影市场的快速发展，无疑为《复联4》全球票房赶上《阿凡达》贡献了很大一份力量。



