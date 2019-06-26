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斯特里普&基德曼等加盟Netflix新片

改编百老汇音乐剧The Prom 瞄准明年颁奖季

2019-06-26 08:00:50 来源：Mtime时光网

The Prom有望于今年年底开机，明年秋季颁奖季北美上映，之后再在Netflix上线。


      时光网讯 Netfiix计划将百老汇经典音乐剧The Prom（《舞会》）搬上大银幕，曾执导过《美国犯罪故事》系列、《宿敌》、《欢乐合唱团》等经典美剧的瑞恩·墨菲将担任该片的导演和制片人。瑞恩·墨菲为The Prom网罗了一大批明星演员。

      确认出演The Prom的明星包括梅丽尔·斯特里普妮可·基德曼詹姆斯·柯登、“A妹”爱莉安娜·格兰德奥卡菲娜吉甘-迈克尔·凯安德鲁·兰内斯等。

      据悉，这些演员都是瑞恩·墨菲心目中的第一人选。他们几乎都在看过原版The Prom后迅速答应出演。

      The Prom的故事中，Dee Dee Allen是一位两获托尼奖的演员，她与Barry Glickman合作了一部有关埃莉诺·罗斯福（罗斯福总统妻子）的音乐剧，却遭到了一片恶评。之后两人又与演员Angie Dickinson、Trent Oliver 搭档，寻找机会东山再起。这时他们发现了颇具天赋的高中女孩Emma，她正因不被允许带自己的女友参加舞会而苦恼……

      Dee Dee Allen、Barry Glickman、Angie Dickinson、Trent Oliver 将分别由梅丽尔·斯特里普、詹姆斯·柯登、妮可·基德曼、安德鲁·兰内斯饰演。饰演Emma的演员正在海选中。

      The Prom有望于今年年底开机，明年秋季颁奖季北美上映，之后再在Netflix上线。

   编辑：羊羊

关键词： The Prom 梅丽尔斯特里普 妮可基德曼 瑞恩墨菲
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