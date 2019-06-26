The Prom有望于今年年底开机，明年秋季颁奖季北美上映，之后再在Netflix上线。







时光网讯 Netfiix计划将百老汇经典音乐剧The Prom（《舞会》）搬上大银幕，曾执导过《美国犯罪故事》系列、《宿敌》、《欢乐合唱团》等经典美剧的瑞恩·墨菲将担任该片的导演和制片人。 Netfiix计划将百老汇经典音乐剧The Prom（《舞会》）搬上大银幕，曾执导过《美国犯罪故事》系列、《宿敌》、《欢乐合唱团》等经典美剧的瑞恩·墨菲将担任该片的导演和制片人。 瑞恩·墨菲 为The Prom网罗了一大批明星演员。









据悉，这些演员都是瑞恩·墨菲心目中的第一人选。他们几乎都在看过原版The Prom后迅速答应出演。





The Prom的故事中，Dee Dee Allen是一位两获托尼奖的演员，她与Barry Glickman合作了一部有关埃莉诺·罗斯福（罗斯福总统妻子）的音乐剧，却遭到了一片恶评。之后两人又与演员Angie Dickinson、Trent Oliver 搭档，寻找机会东山再起。这时他们发现了颇具天赋的高中女孩Emma，她正因不被允许带自己的女友参加舞会而苦恼……





Dee Dee Allen、Barry Glickman、Angie Dickinson、Trent Oliver 将分别由梅丽尔·斯特里普、詹姆斯·柯登、妮可·基德曼、安德鲁·兰内斯饰演。饰演Emma的演员正在海选中。





The Prom有望于今年年底开机，明年秋季颁奖季北美上映，之后再在Netflix上线。