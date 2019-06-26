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《狮子王》北美预售开启创纪录

迪士尼真人版最佳 今年仅次于"复联4"

2019-06-26 08:57:29 来源：Mtime时光网

《狮子王》在北美最大售票网站Fandango的首个24小时内预售，创造迪士尼CG真人片最佳成绩。


　　时光网讯 迪士尼真人版《狮子王》北美预售开启后，在最大售票网站Fandango首日（指24小时内，并非一个自然日）预售成绩仅次于《复仇者联盟4》，是今年第二好成绩，也创造了迪士尼CG真人片最佳成绩。

《狮子王》中文预告

　　另外，在Fandango《狮子王》的首日预售，成为迪士尼除了《星球大战》系列和漫威电影宇宙之外的最好成绩，超越了2017年《美女与野兽》——此前这一纪录的保持者。

　　另一大售票网站Atom表示，《狮子王》在其平台的首日预售成绩，创造合家欢电影的史上最佳，超越了《玩具总动员4》《阿拉丁》《大侦探皮卡丘》等大片，成绩达到《阿拉丁》同期预售的4倍之多。另外，Atom平台上《狮子王》的首日预售还超过了《黑豹》《惊奇队长》《蚁人2》

　　《狮子王》即将7月12日内地上映；7月19日北美上映。

   编辑：SaSa

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关键词： 狮子王 迪士尼 预售 真人版
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