2019-06-26 08:57:29 来源：Mtime时光网
《狮子王》中文预告
编辑：SaSa
导演：乔恩·费儒
主演：唐纳德·格洛沃
在线播放
导演：安东尼·罗素
主演：小罗伯特·唐尼
"狮子王"曝新海报水彩呈现色调..IMAX杜比RealD版海报展非洲草..
"娜娜"碧昂斯唱《狮子王》经典..迪士尼真狮版新预告 内地领先..
迪士尼官宣《狮子王》内地定档..影史动画巅峰之作翻拍 IMAX3D..
迪士尼《狮子王》内地定档7.12领先北美一周上映 暑期档有盼..
"狮子王"新预告碧昂斯版娜娜说.."辛巴我们需要你,回家吧" 还原..
验证码：
空语因明
3分钟前
看来，总票房走低还是因为没有好电影。
影VII
11分钟前
long live the king
SAMGOO
24分钟前
会说人话的动物总是怪怪的
只吐不喷那是不可能的19分钟前
比如鹦鹉
hudii5分钟前
比如鹩哥
“抖森”&吴京孰帅 长泽雅美&汪可盈谁美
《疾速追杀》重回巅峰 传奇故事再遭疯传
小时候觉得新奇有趣 长大后却看得泪流满面
包含对斯坦李致敬彩蛋 6.28起北美重映
皮克斯改写动画电影史的一场伟大冒险
查看更多