《扫毒2》发布禁毒公益海报，海报中刘德华、古天乐、苗侨伟三人在毒品世界中被禁锢着暗藏汹涌，预示着一场扫毒终极对决即将席卷而来。该片宣布提档7月5日暑期档上映。





在6月26日国际禁毒日当天，影片发布了一组禁毒公益海报，海报中刘德华、古天乐、苗侨伟三人在毒品世界中被禁锢着、暗藏汹涌，似乎预示着一场扫毒终极对决即将席卷而来。











《扫毒2》以全新故事亮相，在主题上更多突出毒品危害以及“扫毒”这一社会话题，众多毒品犯罪元素和动作场面极具警示性，深挖人物和情感伦理。作为影片监制与主演的刘德华曾坦言称原本只想当监制，但拿到剧本后被角色打动，最终决定出演，台前幕后亲力亲为。





《扫毒2》禁毒海报 刘德华 影片台前阵容更是含金量十足，集聚刘德华、古天乐、林家栋、郑则仕四位金像奖影帝、金马影后林嘉欣等实力派影星，四帝一后同台飙戏，以震撼的连环飞车相撞、港铁追车、警察毒枭富商三方扫毒混战场面爽炸暑期档。





今日发布的公益海报中，余顺天、古天乐、苗侨伟之间错综复杂的关系与矛盾被完整的展现出来。海报以“药丸”为背景，“扫毒”主题昭然若揭。金融巨子余顺天眉头紧锁，一心扫毒的决心从眼神中完全透露出来。地藏面露凶狠，展现出大毒枭的嚣张与不羁。





“扫毒专家”林正风面对一系列毒品危机，凝重的眼神中也隐隐透露出将扫毒进行到底的决心。在谈及影片中三人之间的关系时，刘德华表示道：“这三个角色其实存在着千丝万缕的关系，他们对世界的价值观是不一样的，而每一个角色本身都会对自己的价值观产生怀疑。”正是由于三人不同价值观的碰撞，这场“天地对决”的冲突和矛盾逐渐变得不可调和。













编辑：隐饮