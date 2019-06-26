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刘德华《扫毒2》发布禁毒公益海报

毒品世界暗藏汹涌 古天乐苗侨伟关系错综复杂

2019-06-26 09:35:02 来源：Mtime时光网

《扫毒2》发布禁毒公益海报，海报中刘德华、古天乐、苗侨伟三人在毒品世界中被禁锢着暗藏汹涌，预示着一场扫毒终极对决即将席卷而来。该片宣布提档7月5日暑期档上映。
       时光网讯邱礼涛执导，刘德华监制并携手古天乐苗侨伟林嘉欣领衔主演，张国强、陈家乐、卫诗雅、恭硕良、欧阳靖、李赏主演，郑则仕、林家栋、应采儿特别主演的《扫毒2天地对决》宣布提档7月5日全国上映。 

      在6月26日国际禁毒日当天，影片发布了一组禁毒公益海报，海报中刘德华、古天乐、苗侨伟三人在毒品世界中被禁锢着、暗藏汹涌，似乎预示着一场扫毒终极对决即将席卷而来。



       《扫毒2》以全新故事亮相，在主题上更多突出毒品危害以及“扫毒”这一社会话题，众多毒品犯罪元素和动作场面极具警示性，深挖人物和情感伦理。作为影片监制与主演的刘德华曾坦言称原本只想当监制，但拿到剧本后被角色打动，最终决定出演，台前幕后亲力亲为。

       

《扫毒2》禁毒海报 刘德华

影片台前阵容更是含金量十足，集聚刘德华、古天乐、林家栋、郑则仕四位金像奖影帝、金马影后林嘉欣等实力派影星，四帝一后同台飙戏，以震撼的连环飞车相撞、港铁追车、警察毒枭富商三方扫毒混战场面爽炸暑期档。

       今日发布的公益海报中，余顺天、古天乐、苗侨伟之间错综复杂的关系与矛盾被完整的展现出来。海报以“药丸”为背景，“扫毒”主题昭然若揭。金融巨子余顺天眉头紧锁，一心扫毒的决心从眼神中完全透露出来。地藏面露凶狠，展现出大毒枭的嚣张与不羁。

       “扫毒专家”林正风面对一系列毒品危机，凝重的眼神中也隐隐透露出将扫毒进行到底的决心。在谈及影片中三人之间的关系时，刘德华表示道：“这三个角色其实存在着千丝万缕的关系，他们对世界的价值观是不一样的，而每一个角色本身都会对自己的价值观产生怀疑。”正是由于三人不同价值观的碰撞，这场“天地对决”的冲突和矛盾逐渐变得不可调和。




   编辑：隐饮

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关键词： 扫毒2
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导演：邱礼涛

主演：刘德华 古天乐

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