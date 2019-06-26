陈佩斯谈起配音秘诀—— “因为我比较专业”，并称给动物配音更要强调语言的音乐性。初次献声麦克的冯绍峰笑言：“平时没有机会以一个狗的状态跟大家说话……给我一个全新的突破……”











陈佩斯表示，续作中小白不再是流浪小兔，曾被遗弃的它找到了主人，开启了全新的爱宠生活，“被宠爱是一件很温暖的事，小白也因此变得不再怀恨暴躁”。他谈起配音秘诀—— “因为我比较专业”，并称给动物配音更要强调语言的音乐性，还在现场做起了示范。

















而初次献声麦克的冯绍峰笑言：“平时没有机会以一个狗的状态跟大家说话……给我一个全新的突破……”（这句怎么听着有点不对劲儿）据悉，忠犬麦克这一次成为了年轻“奶爸”，这让毫无经验的它有些焦虑，冯绍峰称“其实我和麦克的身份都一样，都是新晋奶爸”，这令他配音时“感同身受”。





郭采洁则在评价自己所配的角色时直言：“啾啾骨子里是个侠女，但心里也有一片温柔乡”，正是这种反差性成就了啾啾的可爱之处，而啾啾充满冒险与勇敢的侠女精神也将在《爱宠大机密2》里得到进一步展现。





活动当天，发布会的布置创意十足，以“纽约城”为主题，从红毯到发布会主舞台，令人仿若瞬间穿越到《爱宠大机密2》故事的发生地。有趣的是，除了对配音的幕后故事大起底外，三位主创还在现场玩起了盲盒游戏，他们在游戏过程中证明了自己与爱宠角色“心有灵犀”，也令气氛达到高潮。据悉，《爱宠大机密2》将于7月5日正式在内地上映，预售现已开启。





编辑：hello王小羊