网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

陈佩斯自评配音《爱宠大机密2》很专业

冯绍峰笑言：平时没机会以狗的状态说话

2019-06-26 09:49:41 来源：Mtime时光网

陈佩斯谈起配音秘诀—— “因为我比较专业”，并称给动物配音更要强调语言的音乐性。初次献声麦克的冯绍峰笑言：“平时没有机会以一个狗的状态跟大家说话……给我一个全新的突破……”
　　时光网讯   6月25日，环球/照明动画《爱宠大机密2》举行中国新闻发布会，重磅回归为标志性角色小白配音的陈佩斯，以及首次加盟影片的冯绍峰郭采洁现身，分享幕后趣事。



　　陈佩斯表示，续作中小白不再是流浪小兔，曾被遗弃的它找到了主人，开启了全新的爱宠生活，“被宠爱是一件很温暖的事，小白也因此变得不再怀恨暴躁”。他谈起配音秘诀—— “因为我比较专业”，并称给动物配音更要强调语言的音乐性，还在现场做起了示范。





　　而初次献声麦克的冯绍峰笑言：“平时没有机会以一个狗的状态跟大家说话……给我一个全新的突破……”（这句怎么听着有点不对劲儿）据悉，忠犬麦克这一次成为了年轻“奶爸”，这让毫无经验的它有些焦虑，冯绍峰称“其实我和麦克的身份都一样，都是新晋奶爸”，这令他配音时“感同身受”。

　　郭采洁则在评价自己所配的角色时直言：“啾啾骨子里是个侠女，但心里也有一片温柔乡”，正是这种反差性成就了啾啾的可爱之处，而啾啾充满冒险与勇敢的侠女精神也将在《爱宠大机密2》里得到进一步展现。

　　活动当天，发布会的布置创意十足，以“纽约城”为主题，从红毯到发布会主舞台，令人仿若瞬间穿越到《爱宠大机密2》故事的发生地。有趣的是，除了对配音的幕后故事大起底外，三位主创还在现场玩起了盲盒游戏，他们在游戏过程中证明了自己与爱宠角色“心有灵犀”，也令气氛达到高潮。据悉，《爱宠大机密2》将于7月5日正式在内地上映，预售现已开启。

   编辑：hello王小羊

关键词： 爱宠大机密2 陈佩斯 冯绍峰 郭采洁
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

爱宠大机密2

爱宠大机密2 (2019)

0.0

导演：克里斯·雷纳德

主演：帕顿·奥斯瓦尔特

在线播放

陈佩斯

陈佩斯

Peisi Chen

职业：演员 | 导演

查看影人作品  >

冯绍峰

冯绍峰

Shaofeng Feng

职业：演员

查看影人作品  >

郭采洁

郭采洁

Amber Kuo

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

第22届上海国际电影节闭幕红毯

“抖森”&吴京孰帅 长泽雅美&汪可盈谁美

37
相比开幕，本届上海国际电影节的闭幕红毯出现了更多海外..
2

基努·里维斯，又杀回来了

《疾速追杀》重回巅峰 传奇故事再遭疯传

终于等到这一天。
3

"千与千寻"为什么能成为宫崎骏的巅峰？

小时候觉得新奇有趣 长大后却看得泪流满面

宫崎骏的巅峰之作《千与千寻》，无论是艺术水准还是奖项..
4

《复联4》重映版信息曝光 多7分钟内容

包含对斯坦李致敬彩蛋 6.28起北美重映

《复联4》全球票房超越《阿凡达》在此一举？
5

《玩具总动员》系列为何无法超越？

皮克斯改写动画电影史的一场伟大冒险

在《玩具总动员》作为动画史上的首部3D动画长片惊艳全世..

查看更多