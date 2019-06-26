青春片《回到过去拥抱你》曝毕业特辑，男神学霸侯明昊、萌系暖男彭昱畅、元气少女盖玥希齐聚毕业典礼，谱写难忘的青春乐章。









特辑中，侯明昊一句“挺怀念自己初高中”的感触将时间拉回到校园，与彭昱畅、盖玥希分别回忆起自己的校园生活和感受，甚至还互相调侃，盖玥希直言：“挺不喜欢高斯林这样的人物，学习又好，长得又帅，家里还有钱”，如此完美的人设羡煞旁人，也表明出三人间的“铁瓷”关系。





侯明昊饰演高斯林 当被问到是否有过暗恋对象时，彭昱畅害羞回忆“我连手都没牵过”，而导演则霸气表示“一般都是别人暗恋我”，青涩懵懂的高中生活不过如此。最后侯明昊一句“珍惜校园时光，珍惜身边人”，走心提醒即将毕业的学子，而彭昱畅更是献上催泪毕业演讲，用真心演绎回不去的青春羁绊。





电影除了展示三位主演校园时代的笑与痛，还传达出对青春的态度。侯明昊饰演的高斯林，光鲜的外表下渴望父母的爱；彭昱畅饰演的张子扬，腼腆的性格害怕失去朋友；盖玥希饰演的郭思嘉，用坚强掩饰自己的脆弱。





他们在短短的三年校园生活中经历了分别与重逢，试错后共同成长，学会与自己和解，与父母和解，让迷茫的未来不再充满惧怕，敢爱敢恨地做回真正的自己。彭昱畅一句“在你们的生命中，还有我”道出毕业真谛，鼓舞人心，让毕业后各奔东西的朋友们，情义相连。















