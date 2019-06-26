时光网近日专访了夏洛特·兰普林，聊了聊最近的新片和人生经历，这位73岁的女演员告诉我们，目前最想探索的还是人性，而身为女演员的性别优势是反而成了她在塑造角色中最不在乎的一部分。





“探索是很重要的，”73岁的兰普林解释道，“我非常想深入黑暗的部分。我并不一定要像其他电影明星一样去娱乐大众，我想探索人性。我要找的不是适合妮可·基德曼或者海伦·米伦的角色。我志不在此：这从来就不是我的路子。我反而会害怕这些。我喜欢从下面往上走，从底下打开一扇门，用一种不要太花哨的方式揭示一些事物。”





在25年间的许多次采访之后，现在我跟兰普林在柏林电影节上相谈，她刚刚获得了荣誉金熊奖，即终身成就奖。





非科班出身 在摸索中学会表演













“大家都非常喜欢那部电影，”兰普林带着温和的微笑说着，“评论家和观众们都把电影看进心里去了。在我的事业旅途中，我想找寻的就是这样的作品。”







时光网专访夏洛特·兰普林



尽管2000年的《沙之下》获得了成功，而且评价不错，她在片中饰演了一个陷入危机的女人——“这是个很类似的角色”，她承认自己没能凭借这部电影获奖。不过她还是凭借2017年的《汉娜》在威尼斯电影节上获得了最佳女演员奖，这部电影讲述了一个女人在丈夫入狱后陷入困境的故事。





她还出演过热门的电视剧《嗜血法医》和《小镇疑云》第二季，再次探讨了人性的问题。





兰普林说她在创造角色时会从自身吸取经验，尽管角色常常与她本人的真实生活相去甚远。但她复杂的个人生活还是给表演提供了帮助的。



