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在1974年的畸恋电影《夜间守门人》中饰演过那个被折磨又肉欲满满的角色之后，夏洛特·兰普林
就出名了，这位长得很有异国风情的英国女演员嗓音也很动听，还有一双柔和的祖母绿色的眼眸，她开启了一种新的电影明星风格。她最知名的地方就在于她看你一眼就能令人深陷。
“探索是很重要的，”73岁的兰普林解释道，“我非常想深入黑暗的部分。我并不一定要像其他电影明星一样去娱乐大众，我想探索人性。我要找的不是适合妮可·基德曼或者海伦·米伦的角色。我志不在此：这从来就不是我的路子。我反而会害怕这些。我喜欢从下面往上走，从底下打开一扇门，用一种不要太花哨的方式揭示一些事物。”
在25年间的许多次采访之后，现在我跟兰普林在柏林电影节上相谈，她刚刚获得了荣誉金熊奖，即终身成就奖。
非科班出身 在摸索中学会表演
“我从来没有接受过培训，我只不过是在17岁的时候开始工作了而已”兰普林回忆自己当初在备受争议的电影《乔琪姑娘》
里饰演琳恩·雷德格瑞夫
的享乐主义室友的经历时这样说道，“我是在跟卢奇诺·维斯康蒂和德克·博加德一起拍摄《该诅咒的人》
的工作中学会表演的。
也是德克建议我去演了《夜间守门人》里的角色，在电影方面，他教了我最多。大岛渚的《马克斯，我的爱》
也对我有很深的影响。”在这部电影里，她饰演的被外交官丈夫忽视的妻子把一只黑猩猩当做了自己的情人——安东尼·希金斯饰演的她的丈夫最终发现了此事。
令人难以置信的是，兰普林只在2016年凭借安德鲁·海格
导演的《45周年》获得过一次奥斯卡最佳女主角的提名。尽管她已经凭借这部电影获得了柏林电影节银熊奖最佳女演员奖，以及欧洲电影奖（又称欧洲奥斯卡）的最佳女演员奖。她在这部影片里饰演了一个结婚已久的女人，当她突然得知了关于丈夫前女友的惊人消息后，风波顿起。
“大家都非常喜欢那部电影，”兰普林带着温和的微笑说着，“评论家和观众们都把电影看进心里去了。在我的事业旅途中，我想找寻的就是这样的作品。”
尽管2000年的《沙之下》获得了成功，而且评价不错，她在片中饰演了一个陷入危机的女人——“这是个很类似的角色”，她承认自己没能凭借这部电影获奖。不过她还是凭借2017年的《汉娜》在威尼斯电影节上获得了最佳女演员奖，这部电影讲述了一个女人在丈夫入狱后陷入困境的故事。
她还出演过热门的电视剧《嗜血法医》和《小镇疑云》第二季，再次探讨了人性的问题。
兰普林说她在创造角色时会从自身吸取经验，尽管角色常常与她本人的真实生活相去甚远。但她复杂的个人生活还是给表演提供了帮助的。