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夏洛特兰普林：对探索人性更感兴趣

回顾一生坎坷情史 坦言从经历中寻找角色

2019-06-26 12:10:20 来源：Mtime时光网

时光网近日专访了夏洛特·兰普林，聊了聊最近的新片和人生经历，这位73岁的女演员告诉我们，目前最想探索的还是人性，而身为女演员的性别优势是反而成了她在塑造角色中最不在乎的一部分。
　　
时光网讯  在1974年的畸恋电影《夜间守门人》中饰演过那个被折磨又肉欲满满的角色之后，夏洛特·兰普林就出名了，这位长得很有异国风情的英国女演员嗓音也很动听，还有一双柔和的祖母绿色的眼眸，她开启了一种新的电影明星风格。她最知名的地方就在于她看你一眼就能令人深陷。

　　“探索是很重要的，”73岁的兰普林解释道，“我非常想深入黑暗的部分。我并不一定要像其他电影明星一样去娱乐大众，我想探索人性。我要找的不是适合妮可·基德曼或者海伦·米伦的角色。我志不在此：这从来就不是我的路子。我反而会害怕这些。我喜欢从下面往上走，从底下打开一扇门，用一种不要太花哨的方式揭示一些事物。”

　　在25年间的许多次采访之后，现在我跟兰普林在柏林电影节上相谈，她刚刚获得了荣誉金熊奖，即终身成就奖。

非科班出身 在摸索中学会表演

　　“我从来没有接受过培训，我只不过是在17岁的时候开始工作了而已”兰普林回忆自己当初在备受争议的电影《乔琪姑娘》里饰演琳恩·雷德格瑞夫的享乐主义室友的经历时这样说道，“我是在跟卢奇诺·维斯康蒂和德克·博加德一起拍摄《该诅咒的人》的工作中学会表演的。

　　　也是德克建议我去演了《夜间守门人》里的角色，在电影方面，他教了我最多。大岛渚的《马克斯，我的爱》也对我有很深的影响。”在这部电影里，她饰演的被外交官丈夫忽视的妻子把一只黑猩猩当做了自己的情人——安东尼·希金斯饰演的她的丈夫最终发现了此事。

　　令人难以置信的是，兰普林只在2016年凭借安德鲁·海格导演的《45周年》获得过一次奥斯卡最佳女主角的提名。尽管她已经凭借这部电影获得了柏林电影节银熊奖最佳女演员奖，以及欧洲电影奖（又称欧洲奥斯卡）的最佳女演员奖。她在这部影片里饰演了一个结婚已久的女人，当她突然得知了关于丈夫前女友的惊人消息后，风波顿起。

　　“大家都非常喜欢那部电影，”兰普林带着温和的微笑说着，“评论家和观众们都把电影看进心里去了。在我的事业旅途中，我想找寻的就是这样的作品。”


　　时光网专访夏洛特·兰普林

　　尽管2000年的《沙之下》获得了成功，而且评价不错，她在片中饰演了一个陷入危机的女人——“这是个很类似的角色”，她承认自己没能凭借这部电影获奖。不过她还是凭借2017年的《汉娜》在威尼斯电影节上获得了最佳女演员奖，这部电影讲述了一个女人在丈夫入狱后陷入困境的故事。

　　她还出演过热门的电视剧《嗜血法医》和《小镇疑云》第二季，再次探讨了人性的问题。

　　兰普林说她在创造角色时会从自身吸取经验，尽管角色常常与她本人的真实生活相去甚远。但她复杂的个人生活还是给表演提供了帮助的。

作者：Helen Barlow   编辑：詹

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 夏洛特·兰普林 HelenBarlow

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