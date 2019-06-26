网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《速度与激情9》拍摄首日路透照曝光

唐老大牵小朋友 米歇尔同现身疑似家庭戏？

2019-06-26 10:53:49 来源：Mtime时光网

因为露天拍摄，“大牌”范·迪塞尔全程有专人撑伞，一会儿吃根香蕉，一会儿牵起小朋友，让人不禁猜测当天拍摄的可能是一组家庭戏？
　　时光网讯 刚刚在英国开机的《速度与激情9》日前曝光一组路透照。范·迪塞尔一身白背心外搭无袖外套的“唐老大”招牌装束现身，米歇尔·罗德里格兹也一同出现在片场。

　　因为露天拍摄，“大牌”范·迪塞尔全程有专人撑伞，一会儿吃根香蕉，一会儿牵起小朋友，让人不禁猜测当天拍摄的可能是一组家庭戏？

　　《速度与激情9》目前定档2020年5月22日，由执导过四部“速激”电影的林诣彬再执导筒，乔丹娜·布鲁斯特、泰瑞斯·吉布森等主演也将回归。

   编辑：ruo

关键词： 范迪塞尔 速度与激情9 路透照
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

速度与激情9

速度与激情9 (2020)

0.0

导演：林诣彬

主演：范·迪塞尔

在线播放

范·迪塞尔

范·迪塞尔

Vin Diesel

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

米歇尔·罗德里格兹

米歇尔·罗德里格兹

Michelle Rodriguez

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (20)

发表

本周热读

1

第22届上海国际电影节闭幕红毯

“抖森”&吴京孰帅 长泽雅美&汪可盈谁美

37
相比开幕，本届上海国际电影节的闭幕红毯出现了更多海外..
2

基努·里维斯，又杀回来了

《疾速追杀》重回巅峰 传奇故事再遭疯传

终于等到这一天。
3

"千与千寻"为什么能成为宫崎骏的巅峰？

小时候觉得新奇有趣 长大后却看得泪流满面

宫崎骏的巅峰之作《千与千寻》，无论是艺术水准还是奖项..
4

《复联4》重映版信息曝光 多7分钟内容

包含对斯坦李致敬彩蛋 6.28起北美重映

《复联4》全球票房超越《阿凡达》在此一举？
5

《玩具总动员》系列为何无法超越？

皮克斯改写动画电影史的一场伟大冒险

在《玩具总动员》作为动画史上的首部3D动画长片惊艳全世..

查看更多