《烈火英雄》发布“留言”版预告，面对疯狂肆虐的大火，坚守防线的消防员们含泪给亲人们留言“告别”的画面真实而震撼，该片将于8月1日正式上映。





近日，影片曝光一支“留言”版预告：面对疯狂肆虐的大火，坚守防线的消防员们含泪给亲人们留言“告别”的画面真实而震撼，让看到的人无不动容。









最新发布的“留言”版预告，一开场便是一场爆炸后引发的冲天大火，受伤的消防员倒在地上，黄晓明饰演的消防队长拼命背起队友撤离到安全地带，而与此同时，另外一支由年轻人组成的消防中队则被重重火海围困。





谭卓紧抱着病床上的儿子 面对渐渐失去控制的火势，年轻的消防员情绪失控抓着队长大喊，而杜江饰演的队长只能努力控制情绪安抚队员，拿出手机让队员给家人留下一段话：“要让他们知道我们干了什么，父母在的和父母说，有孩子的跟孩子说！”





接下来，一张张笑中带泪、恐惧中带着坚毅的面孔出现在镜头前，质朴的语言让所有听到的人都忍不住落泪：“要是这次任务真的不幸牺牲了，儿子……对不起你们了。要是有下辈子，儿子一定再照顾你们。爸妈，你们可一定好好的啊，儿子给你们敬个礼！”这段用方言说出的隔空留言，配上消防卫士们纷纷对着手机敬礼的画面，让整个预告片的情绪达到顶点。





正在指挥中心工作的杨紫双眼通红 此次与“留言”版预告一同释出的还有七张全新剧照，展现出的是片中消防员们面对大火时流露出的真实情绪：扛起受伤兄弟的黄晓明一脸坚定；拿着手机准备为兄弟们录下最后留言的杜江双眼饱含泪水和血丝；谭卓与坐在病床上的儿子抱头痛哭，作为消防家属内心的煎熬和牵挂尽在不言中。





坚守指挥中心的杨紫面对火情震惊不已；站在船上的欧豪面孔坚毅；倒在火场上的张哲瀚声泪俱下；而火场上的谷嘉诚却被眼前某种景象怔住……他们到底面对着怎样严峻的考验？大难当前，他们又将如何守卫住这最后一道防线？



