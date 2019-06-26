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烈火无情！杜江带领消防卫士泪洒火场

《烈火英雄》曝"留言"预告 生死告别太催泪

2019-06-26 10:58:53 来源：Mtime时光网

《烈火英雄》发布“留言”版预告，面对疯狂肆虐的大火，坚守防线的消防员们含泪给亲人们留言“告别”的画面真实而震撼，该片将于8月1日正式上映。
       

火场中黄晓明扛起受伤的兄弟

时光网讯 根据鲍尔吉·原野的长篇报告文学《最深的水是泪水》改编、由刘伟强李锦文监制，陈国辉导演，由黄晓明杜江谭卓领衔主演，杨紫欧豪特别出演，侯勇友情出演，张哲瀚、谷嘉诚、印小天、高戈联合出演的电影《烈火英雄》，即将于8月1日全国上映。

      近日，影片曝光一支“留言”版预告：面对疯狂肆虐的大火，坚守防线的消防员们含泪给亲人们留言“告别”的画面真实而震撼，让看到的人无不动容。

       

欧豪站在船上一脸坚毅

导演陈国辉表示，这场“告别时刻”在现实的火灾现场也发生过，他在前期收集资料时就被这一幕深深打动：“这件事当时非常震撼我，我想很多人和我一样，对消防员的认知是远远不够的，他们是和你我一样热爱生活的人，他们也有彼此深爱的家人，但他们选择去为了保护其他人的生命财产安全而直面危险，我希望《烈火英雄》可以让更多人重新认识这些当代最可爱的人。”

       最新发布的“留言”版预告，一开场便是一场爆炸后引发的冲天大火，受伤的消防员倒在地上，黄晓明饰演的消防队长拼命背起队友撤离到安全地带，而与此同时，另外一支由年轻人组成的消防中队则被重重火海围困。

       

谭卓紧抱着病床上的儿子

面对渐渐失去控制的火势，年轻的消防员情绪失控抓着队长大喊，而杜江饰演的队长只能努力控制情绪安抚队员，拿出手机让队员给家人留下一段话：“要让他们知道我们干了什么，父母在的和父母说，有孩子的跟孩子说！”

      接下来，一张张笑中带泪、恐惧中带着坚毅的面孔出现在镜头前，质朴的语言让所有听到的人都忍不住落泪：“要是这次任务真的不幸牺牲了，儿子……对不起你们了。要是有下辈子，儿子一定再照顾你们。爸妈，你们可一定好好的啊，儿子给你们敬个礼！”这段用方言说出的隔空留言，配上消防卫士们纷纷对着手机敬礼的画面，让整个预告片的情绪达到顶点。

       

正在指挥中心工作的杨紫双眼通红

此次与“留言”版预告一同释出的还有七张全新剧照，展现出的是片中消防员们面对大火时流露出的真实情绪：扛起受伤兄弟的黄晓明一脸坚定；拿着手机准备为兄弟们录下最后留言的杜江双眼饱含泪水和血丝；谭卓与坐在病床上的儿子抱头痛哭，作为消防家属内心的煎熬和牵挂尽在不言中。

       坚守指挥中心的杨紫面对火情震惊不已；站在船上的欧豪面孔坚毅；倒在火场上的张哲瀚声泪俱下；而火场上的谷嘉诚却被眼前某种景象怔住……他们到底面对着怎样严峻的考验？大难当前，他们又将如何守卫住这最后一道防线？

       《烈火英雄》作为博纳影业 今年推出的“中国骄傲三部曲”之一，已经定于今年“八一建军节”上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 烈火英雄
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