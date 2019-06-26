杜琪峰曾三夺金马奖最佳导演，今年将担任金马奖评审团主席。













他也被誉为影帝推手，前后将周润发、周星驰、刘德华、吴镇宇、任达华、梁家辉、刘青云送上影帝宝座。





此外，他也致力推动香港电影发展，培育年轻电影新秀，除了担任鲜浪潮国际短片节发起人与主席，更挖掘许学文、欧文杰、黄伟杰三位新导演。以他杰出的风格、丰富的经历、以及拔擢人才的眼光，担任评审团主席，可谓众望所归。





金马执委会主席李安对杜琪峯能在百忙之中接下重任，亦深表感谢。届时金马影展也将规划杜琪峯作品专题，以飨影迷。











第56届金马奖颁奖典礼将于11月23日于台北举行，10月1日揭晓入围名单的同时，也会公布所有评审团成员。本年度金马奖剧情短片、动画短片将于6月30日截止。而剧情长片、纪录片和动画长片以及金马国际影展、金马创投会议、金马电影学院的报名都将于7月31日截止。