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金马执委会今日宣布：第56届金马奖评审团主席将由三度荣获最佳导演的香港名导杜琪峯
出任，他对此表示："金马奖是华语电影的至高荣誉，对我的电影是极重要的肯定。在我还没拿到下一个奖座之前，我很荣幸能为它服务。也谢谢李安导演的邀请。"
今年金马10月1日公布提名，11月23日颁奖，刚好和在厦门举行的金鸡百花电影节撞期。
杜琪峯曾8度提名金马奖最佳导演，并以《枪火》
（37届）、《大事件》
（41届）、《夺命金》
（49届）3度获奖，与李行、侯孝贤、许鞍华同列金马奖最佳导演得奖纪录保持者；作品并多次入选戛纳、威尼斯电影节竞赛。
1996年成立银河映像，更把个人风格推向高峰，不论是监制或导演的《暗花之杀人条件》
（1998）、《枪火》（1999）、《PTU机动部队》（2003）、《大事件》（2004）、《黑社会》
（2005）、《黑社会以和为贵》
（2006）、《放・逐》（2006）、《夺命金》
（2011）不只对香港社会与类型电影做出完美的结合，精彩的场面调度更是脍炙人口。
他也被誉为影帝推手，前后将周润发、周星驰、刘德华、吴镇宇、任达华、梁家辉、刘青云送上影帝宝座。
此外，他也致力推动香港电影发展，培育年轻电影新秀，除了担任鲜浪潮国际短片节发起人与主席，更挖掘许学文、欧文杰、黄伟杰三位新导演。以他杰出的风格、丰富的经历、以及拔擢人才的眼光，担任评审团主席，可谓众望所归。
金马执委会主席李安对杜琪峯能在百忙之中接下重任，亦深表感谢。届时金马影展也将规划杜琪峯作品专题，以飨影迷。
第56届金马奖颁奖典礼将于11月23日于台北举行，10月1日揭晓入围名单的同时，也会公布所有评审团成员。本年度金马奖剧情短片、动画短片将于6月30日截止。而剧情长片、纪录片和动画长片以及金马国际影展、金马创投会议、金马电影学院的报名都将于7月31日截止。