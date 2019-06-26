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香港名导杜琪峯担任金马奖评审团主席

今年金马将和金鸡百花电影节同日颁奖

2019-06-26 13:26:04 来源：Mtime时光网

杜琪峰曾三夺金马奖最佳导演，今年将担任金马奖评审团主席。
　　

杜琪峯导演

时光网讯 金马执委会今日宣布：第56届金马奖评审团主席将由三度荣获最佳导演的香港名导杜琪峯出任，他对此表示："金马奖是华语电影的至高荣誉，对我的电影是极重要的肯定。在我还没拿到下一个奖座之前，我很荣幸能为它服务。也谢谢李安导演的邀请。"

　　今年金马10月1日公布提名，11月23日颁奖，刚好和在厦门举行的金鸡百花电影节撞期。

　　杜琪峯曾8度提名金马奖最佳导演，并以《枪火》（37届）、《大事件》（41届）、《夺命金》（49届）3度获奖，与李行、侯孝贤、许鞍华同列金马奖最佳导演得奖纪录保持者；作品并多次入选戛纳、威尼斯电影节竞赛。
 
　　杜琪峯的影视事业是从电视起步，他在1980年执导首部电影《碧水寒山夺命金》后，回到无线电视台继续磨练，80年代后期复出影坛，以《开心鬼撞鬼》（1986）、《八星报喜》（1988）、《阿郎的故事》（1989）、《威龙闯天关》（1992）、《东方三侠》（1993）等片展现他对各种题材、类型的兼擅。

　　1996年成立银河映像，更把个人风格推向高峰，不论是监制或导演的《暗花之杀人条件》（1998）、《枪火》（1999）、《PTU机动部队》（2003）、《大事件》（2004）、《黑社会》（2005）、《黑社会以和为贵》（2006）、《放・逐》（2006）、《夺命金》（2011）不只对香港社会与类型电影做出完美的结合，精彩的场面调度更是脍炙人口。

     他也被誉为影帝推手，前后将周润发、周星驰、刘德华、吴镇宇、任达华、梁家辉、刘青云送上影帝宝座。

　　此外，他也致力推动香港电影发展，培育年轻电影新秀，除了担任鲜浪潮国际短片节发起人与主席，更挖掘许学文、欧文杰、黄伟杰三位新导演。以他杰出的风格、丰富的经历、以及拔擢人才的眼光，担任评审团主席，可谓众望所归。

　　金马执委会主席李安对杜琪峯能在百忙之中接下重任，亦深表感谢。届时金马影展也将规划杜琪峯作品专题，以飨影迷。



　　第56届金马奖颁奖典礼将于11月23日于台北举行，10月1日揭晓入围名单的同时，也会公布所有评审团成员。本年度金马奖剧情短片、动画短片将于6月30日截止。而剧情长片、纪录片和动画长片以及金马国际影展、金马创投会议、金马电影学院的报名都将于7月31日截止。

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 金马奖 杜琪峯 评审团主席
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