《蜘蛛侠：英雄远征》中，年轻的英雄们将呈现一场比以往更盛大、更有趣以及更浪漫的续集作品。







时光网讯

















彼得·帕克/蜘蛛侠——汤姆·赫兰德





“我倒不是觉得彼得已经长大了那么多，” 荷兰弟笑着说，尽管一个早晨都在贡多拉小船上跳跃着，但他看起来并没有汗流浃背。“说实话，我真的希望将一个16岁孩子拥有超能力的那一面，再次呈现出来。”第一部“蜘蛛侠”电影更加轻松有趣，拥有青少年的基调，荷兰弟也承认这部《英雄远征》更为宏大。





在“英雄归来”中，蜘蛛侠是“低调地飞行”，主要的场景是在纽约；而第二部单兵电影中，小蜘蛛的出游则是全球性的活动，让他站在前所未有的聚光灯下。而事实上，这部新电影还有个令人惊喜的地方，那就是拍摄地点靠近荷兰弟的家。“第一部电影叫做“英雄归来”，我是在千里之外拍摄的，”他说，特别好玩的是，“这部电影叫做“英雄远征”，拍摄地离我家只有四十分钟。”







小蜘蛛新的黑色战衣









配合新的蜘蛛侠挑战，其战服也将焕然一新。除了他标致性的红蓝套装之外，尼克·弗瑞超级秘密的间谍部门，也为蜘蛛侠设计了被称为“暗影潜行”的战服。这套深黑色战服配有可爱的翻转式蜘蛛护目镜，让角色看上去与以往完全不同。事实上，这可能是蜘蛛侠的大银幕历史上，第一次出现红色和蓝色以外的颜色，这似乎表明他会有类似詹姆斯·邦德式的夜间出行机会。







《迷失Z城》中的荷兰弟









“我不是所有事情都亲力亲为的，”他坚持说，“有些事情我就是做不了，如果有些时候我的替身能做得更好，我会更高兴。”尽管如此，他还是会“一周接一周”地重复关键动作，以获得那种激动人心的肾上腺素冲动，可以更好进入角色，即使这意味着长达数小时的可怕背带装置（类似威亚）的束缚。











影片探索了彼得·帕克和赞达亚之间的关系















荷兰弟要与“令人生畏”的杰克逊合作





与此同时，吉伦哈尔被证明是更具挑战性的伙伴。“他很棒，”荷兰弟说。“我合作过的每个演员都有个‘开关’，当他们说‘开拍’的时候，你能看出来他们在表演。但是杰克没有这些，他似乎在角色之中和之外都能无缝衔接。有时候你以为他只是在跟你说话，但是一会儿你就意识到，天哪，他现在正在表演那场戏！”





然而，和《英雄归来》一样，续集的原动力还是在于这些年轻演员之间自然的吸引力，尤其是荷兰弟和巴塔伦。巴塔伦饰演彼得最好的朋友、正宗的书呆子奈得，赞达亚则是彼得喜欢的MJ。





“比起上一部影片，我们将会看到关于他们的关系如何发展，更多的细节描绘，”荷兰弟说，“这绝对很有趣，MJ这个角色也是一样，我们正在更深入地探索，我想观众也会真正和她建立联系。”







杰克身上仿佛有个开关

MJ——赞达亚





在试图总结MJ和彼得的欧洲旅行中，存在于他们之间的浪漫状态时，沉思的赞达亚充满哲学性地说，“这就是那种当你16岁的时候，会希望发生的事情。”她接着说，“我想他们是在试图弄明白两人之间的状态，这也为每个人带来了一些非常有趣和尴尬的瞬间。”在拍摄第一部电影时，所有这些年轻的演员们都快速地成为了朋友，拍第二部时感觉回到了夏令营。





电影没有拍摄的时候，他们也都一起出游，最近一次他们去当地保龄球馆的外出活动，已然在Instagram上引起轰动。很多时候根本感觉不到他们是在表演，“我们非常亲密，”她说，“很高兴能够再次回归。”健谈、风趣、超级聪明，还有MJ的冷静风度，毫无疑问，这位20岁的加州本土演员、曾经的模特以及迪士尼频道的明星，正在一条快速通往主角的道路上。







几位年轻演员在片场









“这太棒了，”赞达亚说。“她和我们之前看到的版本有巨大变化，她仍然有MJ的精髓，但却是对这个角色的再创造，而这始终是他们对我这个角色的看法。”而这部续集最棒的在于，她将会探索到很多关于MJ的东西。“我们对于她不同的一面有更多了解，”她解释说。“她知道别人如何看待她，但是你会更了解她的真实个性。





这非常有趣，也更能够塑造她。而对我而言特别重要的是，我们展示了女性的不同层面，而不仅仅是一维的。”对于MJ这个角色，暂时也不需要那么深入的研究。距离赞达亚正式成年也不过三年的时间，她一直都在从现实生活中汲取着经验。“MJ是一个现有的我的高级版本，”她承认，“她就是我，但是是极端程度的我。这和其他人是一样的，他们就是在极端程度上扮演着另外的自己。”







《蜘蛛侠3》中的MJ和彼得

奈德——雅各·巴塔伦





雅各·巴塔伦觉得，自从《英雄归来》以来，奈得这个角色作为彼得的朋友、知己和顾问，已经走得更远。“他经验丰富了很多，”他狡黠地说道，是一个寡言少语却字字精准的人。“我们好像已经经历了很多事情。”21岁的雅各出生在夏威夷，刚从戏剧学校毕业就加入了蜘蛛侠系列电影，在这之前也只拍了一部电影。





蜘蛛侠是他第一个也是最喜欢的超级英雄，他很兴奋能得到饰演搭档“奈德”这个角色的机会，出现在漫画中的奈德·李就是亚裔。他公开承认自己非常享受出名，“我假装非常谦虚，”他笑着说，“但我喜欢这种关注，我觉得我一直在努力做事，我很喜欢。”不管他喜不喜欢，奈德这次都将被拖入事件的中心。





“第一部更多讲述的是发生在彼得个人身上的事，在渡轮事件发生之前，对其他人都没有任何影响。”巴塔伦说。“这一次，核心剧情则是影响到了每一个人。”采访结束后，巴塔伦将在一艘真正的贡多拉小船上反复浸湿，这艘贡多拉是从真正的威尼斯运来的，它被一根隐藏的铁丝以惊人的速度猛拉，同时水流从一个特制的涵洞中倾泻而出。











“能成为其中的一份子真是太令人兴奋了，”他乐在其中。“整件事情，威尼斯，都很棒。”巴塔伦在银幕内外都扮演着书呆子的角色，他向时光网保证，如果影迷们能懂其中的梗，这部新电影不仅会有全新的动作场面，还会有漫画里的彩蛋，当然也有很多即兴创作的机会。





“编剧让一切变得如此简单，”他感激道。“当我们一起工作时，会有一种对称性。我们可以做很多即兴表演——我可以展示更多我能做的。一点也不用收敛。”当被问到他对自己角色在未来的蜘蛛侠电影中有任何期待，来点儿超能力和一套时髦的西装都可以。“这就是我想要的，”他笑着说。“但没关系，我觉得奈德已经做得很好了。”







