网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

荷兰弟与赞达亚聊"蜘蛛侠:英雄远征"

"塞缪尔杰克逊有点像唐尼 不过没他拽"

2019-06-26 14:22:15 来源：Mtime时光网

《蜘蛛侠：英雄远征》中，年轻的英雄们将呈现一场比以往更盛大、更有趣以及更浪漫的续集作品。


　　时光网讯　在《蜘蛛侠：英雄归来》全球获得了接近9亿美元的票房收入后，漫威开始了其第二次羽翼丰满的“蜘蛛侠”系列冒险，倾尽全力让《蜘蛛侠：英雄远征》在MCU中，成为令人耳目一新、惊叹不已的作品。尽管这部蜘蛛侠的续集要宏大得多，但其中青少年喜剧的戏份还是和影片中的动作特效同等重要，故事的核心仍然是年轻人们，只是他们距离Midtown高中已经很遥远了。

　　影片从2018年夏天开始，在伦敦的Leavesden摄影棚，以及整个欧洲拍摄，《蜘蛛侠：英雄远征》中，彼得·帕克（“荷兰弟”汤姆·赫兰德饰演）正在度过一次让人一生难忘的假期，从威尼斯到布拉格再到伦敦，但是却不断地被拯救世界的任务粗暴打断。不出意料，就在他着陆的时候，一系列巨大生物的灾难性攻击突然出现了。

中文剧场版预告

　　因此在探寻文化，以及尝试和难以捉摸的MJ（赞达亚饰演）有进一步发展时，他不得不和尼克·弗瑞（塞缪尔·杰克逊饰演）以及“神秘客”（杰克·吉伦哈尔饰演）一起组队，以探寻这些攻击背后的原因。

　　当他们在Leavesden搭建的美丽威尼斯场景里，逃避着水元素怪物时，拍摄间歇，时光网和荷兰弟、赞达亚以及彼得最好的朋友奈德——扮演者雅各·巴塔伦有了一次对谈的机会，聊聊关于对战巨人、神话生物，以及身为一个年轻人的挑战。

彼得·帕克/蜘蛛侠——汤姆·赫兰德

　　“我倒不是觉得彼得已经长大了那么多，” 荷兰弟笑着说，尽管一个早晨都在贡多拉小船上跳跃着，但他看起来并没有汗流浃背。“说实话，我真的希望将一个16岁孩子拥有超能力的那一面，再次呈现出来。”第一部“蜘蛛侠”电影更加轻松有趣，拥有青少年的基调，荷兰弟也承认这部《英雄远征》更为宏大。

　　在“英雄归来”中，蜘蛛侠是“低调地飞行”，主要的场景是在纽约；而第二部单兵电影中，小蜘蛛的出游则是全球性的活动，让他站在前所未有的聚光灯下。而事实上，这部新电影还有个令人惊喜的地方，那就是拍摄地点靠近荷兰弟的家。“第一部电影叫做“英雄归来”，我是在千里之外拍摄的，”他说，特别好玩的是，“这部电影叫做“英雄远征”，拍摄地离我家只有四十分钟。”


小蜘蛛新的黑色战衣

　　这位出生于伦敦的演员，被选为蜘蛛侠的新演员后，风靡全球。他出演过舞台剧版的《跳出我天地》，两年的舞蹈训练让其在之后饰演蜘蛛侠时，有更好的发挥。之后在2012年的灾难电影《海啸奇迹》中，他的表演获得了一致好评。除了在漫威电影中的演绎之外，他也将其创造性的演绎延伸到了诸如《海洋深处》（2015），以及《迷失Z城》（2016）这样的时代电影中。

　　配合新的蜘蛛侠挑战，其战服也将焕然一新。除了他标致性的红蓝套装之外，尼克·弗瑞超级秘密的间谍部门，也为蜘蛛侠设计了被称为“暗影潜行”的战服。这套深黑色战服配有可爱的翻转式蜘蛛护目镜，让角色看上去与以往完全不同。事实上，这可能是蜘蛛侠的大银幕历史上，第一次出现红色和蓝色以外的颜色，这似乎表明他会有类似詹姆斯·邦德式的夜间出行机会。


《迷失Z城》中的荷兰弟

　　“这衣服特别好，是因为我可以穿着它去厕所，”荷兰弟开玩笑说，“这套衣服看上去也非常酷炫。”算上《美国队长3》（2016），以及最近的两部《复仇者联盟》，这已经是荷兰弟第五次扮演蜘蛛侠了，他由于在拍摄中大部分情况都是自己表演特技，尽可能追求真实，几乎得到了像汤姆·克鲁斯一样的名声。

　　“我不是所有事情都亲力亲为的，”他坚持说，“有些事情我就是做不了，如果有些时候我的替身能做得更好，我会更高兴。”尽管如此，他还是会“一周接一周”地重复关键动作，以获得那种激动人心的肾上腺素冲动，可以更好进入角色，即使这意味着长达数小时的可怕背带装置（类似威亚）的束缚。

　　“这是你必须承受的一件事情，”他做着鬼脸，托比·马奎尔安德鲁·加菲尔德可能也会这么告诉你，背带装置是蜘蛛侠演员生命中的隐患。“你要不吊威亚，那你就不安全；你要是吊威亚，你就安全了，代价是会伤害你的腿。”


影片探索了彼得·帕克和赞达亚之间的关系

　　除了新的蜘蛛侠战服、特技和地点（除了伦敦作为主要拍摄地，剧组还将前往威尼斯和布拉格），《英雄远征》还带来了两位现实中的英雄：饰演神秘客的杰克·吉伦哈尔，以及传奇性尼克·弗瑞的饰演者塞缪尔·杰克逊。“我无法相信自己有多幸运，”荷兰弟说，“每年我都会和经纪人开会，我们会坐下来列出我想要一起合作的演员名单，而他们都在这个名单上面。”

　　早在MCU之前，荷兰弟就已经是杰克逊的粉丝。“《低俗小说》，”他倒吸一口气，带着敬畏地摇摇头，毕竟杰克逊令人生畏。“就跟我与小罗伯特·唐尼合作时一样，不过杰克逊没有他那么拽啦。”


荷兰弟要与“令人生畏”的杰克逊合作

　　与此同时，吉伦哈尔被证明是更具挑战性的伙伴。“他很棒，”荷兰弟说。“我合作过的每个演员都有个‘开关’，当他们说‘开拍’的时候，你能看出来他们在表演。但是杰克没有这些，他似乎在角色之中和之外都能无缝衔接。有时候你以为他只是在跟你说话，但是一会儿你就意识到，天哪，他现在正在表演那场戏！”

　　然而，和《英雄归来》一样，续集的原动力还是在于这些年轻演员之间自然的吸引力，尤其是荷兰弟和巴塔伦。巴塔伦饰演彼得最好的朋友、正宗的书呆子奈得，赞达亚则是彼得喜欢的MJ。

　　“比起上一部影片，我们将会看到关于他们的关系如何发展，更多的细节描绘，”荷兰弟说，“这绝对很有趣，MJ这个角色也是一样，我们正在更深入地探索，我想观众也会真正和她建立联系。”


杰克身上仿佛有个开关
MJ——赞达亚

　　在试图总结MJ和彼得的欧洲旅行中，存在于他们之间的浪漫状态时，沉思的赞达亚充满哲学性地说，“这就是那种当你16岁的时候，会希望发生的事情。”她接着说，“我想他们是在试图弄明白两人之间的状态，这也为每个人带来了一些非常有趣和尴尬的瞬间。”在拍摄第一部电影时，所有这些年轻的演员们都快速地成为了朋友，拍第二部时感觉回到了夏令营。

　　电影没有拍摄的时候，他们也都一起出游，最近一次他们去当地保龄球馆的外出活动，已然在Instagram上引起轰动。很多时候根本感觉不到他们是在表演，“我们非常亲密，”她说，“很高兴能够再次回归。”健谈、风趣、超级聪明，还有MJ的冷静风度，毫无疑问，这位20岁的加州本土演员、曾经的模特以及迪士尼频道的明星，正在一条快速通往主角的道路上。


几位年轻演员在片场

　　除了蜘蛛侠的拍摄，她还在大热的马戏团音乐电影《马戏之王》（2017）中，扮演了一位空中飞人的杂技演员。尽管只有几分钟的荧幕时间，但赞达亚在第一部《英雄归来》中对“MJ”米歇尔·琼斯的演绎，已然获得了好评。年轻女孩们非常喜爱这位蜘蛛侠身边，冷漠又酷酷的女孩子，她还是个讲着乏味笑话的书呆子。

　　“这太棒了，”赞达亚说。“她和我们之前看到的版本有巨大变化，她仍然有MJ的精髓，但却是对这个角色的再创造，而这始终是他们对我这个角色的看法。”而这部续集最棒的在于，她将会探索到很多关于MJ的东西。“我们对于她不同的一面有更多了解，”她解释说。“她知道别人如何看待她，但是你会更了解她的真实个性。

　　这非常有趣，也更能够塑造她。而对我而言特别重要的是，我们展示了女性的不同层面，而不仅仅是一维的。”对于MJ这个角色，暂时也不需要那么深入的研究。距离赞达亚正式成年也不过三年的时间，她一直都在从现实生活中汲取着经验。“MJ是一个现有的我的高级版本，”她承认，“她就是我，但是是极端程度的我。这和其他人是一样的，他们就是在极端程度上扮演着另外的自己。”


《蜘蛛侠3》中的MJ和彼得
奈德——雅各·巴塔伦

　　雅各·巴塔伦觉得，自从《英雄归来》以来，奈得这个角色作为彼得的朋友、知己和顾问，已经走得更远。“他经验丰富了很多，”他狡黠地说道，是一个寡言少语却字字精准的人。“我们好像已经经历了很多事情。”21岁的雅各出生在夏威夷，刚从戏剧学校毕业就加入了蜘蛛侠系列电影，在这之前也只拍了一部电影。

　　蜘蛛侠是他第一个也是最喜欢的超级英雄，他很兴奋能得到饰演搭档“奈德”这个角色的机会，出现在漫画中的奈德·李就是亚裔。他公开承认自己非常享受出名，“我假装非常谦虚，”他笑着说，“但我喜欢这种关注，我觉得我一直在努力做事，我很喜欢。”不管他喜不喜欢，奈德这次都将被拖入事件的中心。

　　“第一部更多讲述的是发生在彼得个人身上的事，在渡轮事件发生之前，对其他人都没有任何影响。”巴塔伦说。“这一次，核心剧情则是影响到了每一个人。”采访结束后，巴塔伦将在一艘真正的贡多拉小船上反复浸湿，这艘贡多拉是从真正的威尼斯运来的，它被一根隐藏的铁丝以惊人的速度猛拉，同时水流从一个特制的涵洞中倾泻而出。



　　“能成为其中的一份子真是太令人兴奋了，”他乐在其中。“整件事情，威尼斯，都很棒。”巴塔伦在银幕内外都扮演着书呆子的角色，他向时光网保证，如果影迷们能懂其中的梗，这部新电影不仅会有全新的动作场面，还会有漫画里的彩蛋，当然也有很多即兴创作的机会。

　　“编剧让一切变得如此简单，”他感激道。“当我们一起工作时，会有一种对称性。我们可以做很多即兴表演——我可以展示更多我能做的。一点也不用收敛。”当被问到他对自己角色在未来的蜘蛛侠电影中有任何期待，来点儿超能力和一套时髦的西装都可以。“这就是我想要的，”他笑着说。“但没关系，我觉得奈德已经做得很好了。” 


作者：Ian Nathan   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 蜘蛛侠2 英雄远征 索尼 MCU 漫威 IanNathan 荷兰弟 汤姆·赫兰德
关注时光网微信

相关电影/影人

蜘蛛侠：英雄远征

蜘蛛侠：英雄远征 (2019)

0.0

导演：乔·沃茨

主演：汤姆·赫兰德

在线播放

汤姆·赫兰德

汤姆·赫兰德

Tom Holland

职业：演员

查看影人作品  >

赞达亚

赞达亚

Zendaya

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

雅各·巴塔伦

雅各·巴塔伦

Jacob Batalon

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

第22届上海国际电影节闭幕红毯

“抖森”&吴京孰帅 长泽雅美&汪可盈谁美

37
相比开幕，本届上海国际电影节的闭幕红毯出现了更多海外..
2

基努·里维斯，又杀回来了

《疾速追杀》重回巅峰 传奇故事再遭疯传

终于等到这一天。
3

"千与千寻"为什么能成为宫崎骏的巅峰？

小时候觉得新奇有趣 长大后却看得泪流满面

宫崎骏的巅峰之作《千与千寻》，无论是艺术水准还是奖项..
4

《复联4》重映版信息曝光 多7分钟内容

包含对斯坦李致敬彩蛋 6.28起北美重映

《复联4》全球票房超越《阿凡达》在此一举？
5

《玩具总动员》系列为何无法超越？

皮克斯改写动画电影史的一场伟大冒险

在《玩具总动员》作为动画史上的首部3D动画长片惊艳全世..

查看更多