《冰雪女王4：魔镜世界》正式定档8月2日。在这部作品中，冰雪女王将打破冰封魔咒与勇敢女孩格尔达宿敌联手，一同踏上拯救魔法的奇幻旅程。

时光网讯 由安徒生同名童话改编的动画电影“冰雪女王”系列之《冰雪女王4：魔镜世界》正式定档8月2日。在这部作品中，冰雪女王将打破冰封魔咒与勇敢女孩格尔达宿敌联手，一同踏上拯救魔法的奇幻旅程。 由安徒生同名童话改编的动画电影“冰雪女王”系列之《冰雪女王4：魔镜世界》正式定档8月2日。在这部作品中，冰雪女王将打破冰封魔咒与勇敢女孩格尔达宿敌联手，一同踏上拯救魔法的奇幻旅程。





“冰雪女王”系列影片是由WIZART动画工作室在2012年就着力打造的“冰雪”系列IP，从第二部开始团队便不再局限于“公主”和“王子”的爱情故事，而是通过童话故事去表现自信、勇敢、善良、独立等儿童成长主题。





从第一部的《冰雪女王》，到第二部《冰雪女皇之冬日魔咒》再到第三部《冰雪女王3：火与冰》“冰雪女王”系列获得了翻倍增长的票房回报，观众对冰雪女王的认可度也在提升。





此次上映的《冰雪女王4：魔镜世界》，除了延续了之前的人物设定外，该片在第三部的故事基础上再度创作，在动画制作上更是投入了过亿制作费。导演阿列克谢·斯特林继执导了第三部后，继续携手好莱坞传奇编剧罗伯特·兰斯（《怪物史莱克》、《玩具总动员》和《美女和野兽》等）共同投入《冰雪女王4》的创作中，人物延续了之前的动态美感，同时又增加了可爱的动画形象，更具美感和可看性。





在第三部的故事中，冰雪女王作为反派被女主角格尔达封印，《冰雪女王4：魔镜世界》在故事内核全新升级，将视角聚焦到格尔达的成长与蜕变。





当封印冰雪女王的魔镜世界大门在城堡废墟中被发现，“偏执科技控、仇恨魔法”的国王将冰雪世界作为放逐全城魔法师们的囚牢，“魔法家族”团灭的噩梦即将降临。为了拯救包括父母在内的所有魔法师们，格尔达联合前敌冰雪女王，开启了拯救冒险之旅。但她不知道，自己体内沉睡的魔法基因在与国王斗智斗勇的过程中已经被悄然唤醒

编辑：hello王小羊