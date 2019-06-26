《逆流大叔》讲述了四位高不成、低不就的丧大叔身陷各自中年危机的故事，最新幕后花絮及角色海报曝光，为观众进一步介绍了片中四位大叔的角色性格和人生困境。









片中四位大叔分别由吴镇宇、潘灿良、黄德斌、胡子彤四位香港实力派男星饰演，他们所贡献的精彩表演也赢得了一众影迷的好评。其中，吴镇宇凭借着本片获得了第38届香港电影金像奖最佳男演员的提名，潘灿良和黄德斌也获得了同届金像奖最佳男配角的提名。





在此次电影中，实力派金马影帝吴镇宇颠覆性的出演了一个人到中年却碌碌无为的单身男人，面对爱情时的畏手畏脚和当了多年备胎的委屈与无奈被他演绎的淋漓尽致。





在采访中他也坦言道：“不知为何，每次都饰演黑帮、警匪、飞机师一类的角色，草根的角色很久没有演过了，这一次能够带来这样一个普通人的角色，结合龙舟，感觉很不错，励志也是我很喜欢的一个题材，希望大家能喜欢。”吴镇宇这次颠覆性的演绎也赢得了一众影迷的好评。









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