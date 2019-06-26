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制片人：原著作者江南也有出演《上海堡垒》

科幻片《上海堡垒》主创人民大学校园行

2019-06-26 18:19:49 来源：Mtime时光网

看了电影“几百遍”的总制片人王琛现场“剧透”：原著作者江南也会在电影中现身。
      时光网讯 6月25日，由滕华涛执导，江南同名小说改编，鹿晗、舒淇主演的科幻战争电影《上海堡垒》开启北京站校园路演，《上海堡垒》总制片人、华视娱乐CEO王琛、导演滕华涛携手原著作者江南走进中国人民大学。《上海堡垒》将于8月9日正式上映。

      电影《上海堡垒》中，未来世界外星黑暗势力突袭地球，上海成为了人类最后的希望。大学生江洋（鹿晗饰）追随女指挥官林澜（舒淇饰）进入了上海堡垒成为一名指挥员。外星势力不断发动猛烈袭击，林澜受命保护击退外星人的秘密武器，江洋和几个好友所在的灰鹰小队则要迎战外星侵略者，保卫人类的最后一战最终在上海打响。

      把江南的同名科幻小说改编成电影，曾执导过《蜗居》、《失恋33天》的导演滕华涛直言：“是中国科幻电影的一次新尝试，也是自己‘跳出舒适圈’在‘黑暗中摸索’的一次尝试。”

      对于有人提出从科幻言情到科幻战争的转变，江南回答说：科幻当然是原著大的类型，但是原著中不仅写了“言情”，也写了家国情怀，战友之间的感情、遗憾、成长。

      被问到为何选择上海作为故事发生地，江南表示：“北京、上海都是很像‘大都会’的城市，人其实会特别渺小，如果突如其来的灾难，把人与人之间的隔阂打破，普通人的抉择会很有看点。”

      看了电影“几百遍”的总制片人王琛现场“剧透”：原著作者江南也会在电影中现身。


   编辑：羊羊

关键词： 上海堡垒 江南 滕华涛
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