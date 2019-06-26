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抖森:美剧"洛基"会是新的启程

除了剧名 现在也没有别的新线索了

2019-06-26 22:57:27 来源：Mtime时光网

抖森在近日接受外媒采访时表示，美剧《洛基》对于这个反派角色，会是新的启程。

《雷神3》中的洛基

　　时光网讯　在MCU的主线剧情中，洛基可能是永远的被灭霸掐死了，不过在《复仇者联盟4：终局之战》的故事中，托尼·史塔克、蚁人、美队和绿巨人穿越回了2012年的时间线，我们又一次见到了这位恶作剧之神。在复仇者们试图找回空间宝石的过程中，一切失了控，在一片混乱中，洛基挣脱束缚，带着宇宙魔方直接跑路消失了。

　　观众们现在也知道，“抖森”[汤姆·希德勒斯顿]将会在迪士尼+的原创美剧中，回归出演“洛基”一角，不过剧集的具体剧情、时间和背景现在都是未知。漫威影业的总裁[凯文·费奇]前些日子揭露说，美剧《洛基》是和MCU存在同一个宇宙中的，会涉及到“时间穿越”，有可能会发生在上世纪70年代。


美剧《洛基》概念图

　　在近日与外媒《好莱坞报道者》的访谈中，当被问到他即将出演的这部新剧，很遗憾，抖森没有像跟他同名的英国邻居荷兰弟一样大胆剧透，而是三缄其口，“我能告诉你的只有这部剧叫《洛基》，是个新启程，但我不能解释为什么。”

　　他也解释说，看到《洛基》这样以反派为主角的剧被开发出来，非常兴奋，“这样的影视作品能让观众喜欢，简直是给人带来了源源不断的惊喜和喜悦。我知道洛基是个复杂的角色，聪明又脆弱，生气、迷茫、破碎而诙谐，我觉得这是个绝好的机会。”

　　今年11月12日，迪士尼+平台即将上线，而《洛基》和《旺达幻视》这两部剧，都至少要等到2020-2021年才能播出。在此期间，让我们先期待下明年8月上线的《猎鹰与冬兵》吧。


《猎鹰与冬兵》

   编辑：甄甏甏

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关键词： 抖森 汤姆·希德勒斯顿 洛基 美剧 迪士尼+
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洛基

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汤姆·希德勒斯顿

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