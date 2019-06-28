

《玩具总动员2》中的牧羊女和伍迪





《玩具总动员4》开篇便是一段煽情的闪回，讲述了牧羊女是如何与朋友走散的；接着拾起了这个皮克斯系列留下的尾巴——安迪的玩具现在归了一个叫邦妮的小女孩。伍迪（汉克斯配音）对于新家的适应还不是那么顺利，而在邦妮从幼儿园带回一个叫叉叉（海尔配音）的新朋友后，情况变得更复杂了。





叉叉是邦妮自己在美术课上做的，但它现在出现了自我认知危机，因为它觉得自己的作用是餐具（垃圾！），而不是玩具。伍迪想以一己之力教叉叉如何做一个玩具，但它俩在一次家庭度假中，与邦妮和其它玩具分开了，所以它们必须合作找到回家的路。





在路上，伍迪与牧羊女（波茨配音）重聚，开始质疑自己生命的意义，并与嘉年华奖品达鸭和兔哥（凯和皮尔这对儿黑人兄弟配音），以及加拿大动作角色潇洒公爵（里维斯配音）结为同盟，共同对抗一个叫盖比娃娃（亨德里克斯配音）的邪恶古董娃娃，以将叉叉送回邦妮和其它玩具身边。







《玩具4》中的牧羊女可以说是很A了









以伍迪和牧羊女的关系催化这样的改变再合适不过了，这些电影人也非常聪明地追溯了她在上一部中的失踪。导演乔什·库雷在这部极具娱乐性的续集中，一个接一个地抛出包袱，同时也并没有牺牲想要传达的信息，或是对复杂角色的构建。老三部的一大胜利就是其开创性的电脑动画技术，皮克斯这次再次超越了自己，贡献出了银幕上有史以来最好的动画。







新角色“叉叉”















汤姆·汉克斯的伍迪





汉克斯作为好莱坞最nice的人之一，他将亲和力、幽默和庄重赋予了伍迪，让后者成为了皮克斯史上最受欢迎的角色之一。汉克斯在《玩具总动员4》中的声音出演给其他卡司设定了一个高基调，不管是新人还是老人。说到新角色，制作人们在这部续集中超预期地创造出了五名新角色，它们不仅成为《玩具总动员》很好的补充，还极有可能在未来的续集，甚至番外中再次出现。





克里斯蒂娜·亨德里克斯将本片反派盖比娃娃演得情绪丰富且深刻，让人不知道她是否像看起来那么坏。同时，搞笑二人组吉甘-迈克尔·凯和乔丹·皮尔，分别将达鸭和兔哥演到了极致，他们是两个迫切想被人赢走的嘉年华礼物。凯和皮尔不仅将达鸭和兔哥演得非常可爱，还承包了片中许多笑点。







盖比娃娃看上去像是《闪灵》和《安娜贝尔》的结合体





还有很棒的基努·里维斯，他饰演的潇洒公爵是一个做着1970年代“不死天王”式摩托特技的玩具，几乎一跃成了电影的主角。里维斯向角色注入的能量和激情不仅使角色变得有趣，而且非常惹人喜爱。但在所有新角色中，叉叉对邦妮是最重要的，对电影来说也是。托尼·海尔非常成功地出演了这一角色，将他标志性的神经质赋予了叉叉。





这个角色是电影中所有事情发生的催化剂，包括伍迪自我意识的觉醒，他同样向观众强调了“不要以貌取人”的重要。最后，在三部完美展示安迪及其玩具的优秀电影后，续集《玩具总动员4》是我们之前没期望，看过后却觉得必不可少的作品。这是对《玩具总动员》系列的绝好延伸，也让这个系列的扩充有了诸多可能性。在未来，更多的故事会围绕伍迪、巴斯和他们的新朋友展开。







潇洒公爵！





《综艺》：









这些都是《玩具总动员4》所面临的挑战，但这可是皮克斯啊——他们可是经常化腐朽为神奇的，而且这第四部加入了太多新东西，让观众以后都不会再想三部曲，而会去想四部曲。毕竟皮克斯是那种坚信要将自己的东西做好的公司，他们曾捣毁了迪士尼想要匆忙上映《玩具总动员2》，以超越前作的莽撞计划。十年后，《玩具总动员3》再次将玩具存在的意义搬上银幕。







《玩具3》结尾，安迪把伍迪给了邦妮





结尾那一幕，当上大学的安迪将玩具传给另一个孩子邦妮时，令人难以忘怀。”





《好莱坞报道者》：





“皮克斯这一倍受喜爱的系列迎来了第四部，还有新导演以及由基努·里维斯、克里斯蒂娜·亨德里克斯领衔的一众新卡司。在《玩具总动员4》上映后，一切关于皮克斯的“迪士尼化”会缩减系列的担忧，应该都会烟消云散了。对于这个24年前在动画史上横空出世的系列，这是一部完美的系列延续之作。





在《玩具总动员3》于10年前好像为三部曲盖棺定论后，它们又迎来了一位在智慧、想象力和魔法层面都旗鼓相当的兄弟。如果之前还不清楚，那么现在我们可以确定地说，这会是暑期大爆片中的一部。更牛的是，有哪个电影系列可以连续四次都大获成功呢？











许多观众对续集电影《赛车总动员3》等并不满意









《COLLIDER》：





“我真的觉得《玩具总动员》这个系列已经没啥可讲的了，《玩具总动员3》很好，但当你看到心爱的角色携手步入悲惨境地时，那真的说明你已经从这个系列中看到足够多的剧情了。但《玩具总动员4》令人难以想象的愉悦，皮克斯的其它续集从糟糕（《赛车总动员2》）到及格（《海底总动员2：多莉去哪儿》）到平均水准之上（《超人总动员2》）都有。







《玩具总动员2》





而《玩具总动员4》是继《玩具总动员2》后最好的皮克斯续集，尽管其中的救援情节还是十分老套，但这部关于在新的人生阶段寻找人生意义的主题，令人难以置信地有力和深刻。《玩具总动员4》是皮克斯拍过的最搞笑作品了，但这并不妨碍它有一贯的泪点。”





《BIRTH.MOVIES.DEATH》：





《玩具总动员2》开始采用不在影院上映、直接发行数字版的方式，最终成了与 《星球大战2：帝国反击战》 和 《教父2》 齐名的影史最佳续集之一。《玩具总动员3》，取决于你问谁了，不过对于影迷来说，那可是最为心碎的情感经历之一了。 “不希望续集能跟前作一样好，这听起来可能有点奇怪，但对于《玩具总动员4》，我真的这么祈祷来的。开始采用不在影院上映、直接发行数字版的方式，。《玩具总动员3》，取决于你问谁了，不过对于影迷来说，那可是最为心碎的情感经历之一了。







这个网站直接把《玩具2》比成了动画界的《教父2》





24年后，我准备好——不，应该是迫切想对伍迪、巴斯光年和他们的小伙伴们说再见了，虽然他们在每一段冒险后都会告别，然后再回归。《玩具总动员4》的导演乔什·库雷某种程度来说奉上了致命一击，谢天谢地他没重复那些剧情，还有那些主题；最好的是，他所呈现出的“结束”情感让人没有什么包袱。