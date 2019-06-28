网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"玩具总动员4"影评:可以,且有必要

完美的第三部后 本片依然带来感动与惊喜

2019-06-28 12:06:40 来源：Mtime时光网

在三部完美展示安迪及其玩具的优秀电影后，续集《玩具总动员4》是我们之前没期望，看过后却觉得必不可少的作品。


　　时光网洛杉矶讯　《玩具总动员4》于6月21日在美国和中国同步上映，这也是这个皮克斯热门系列的最后一章。在三部曲结束九年后，伍迪、巴斯光年和安迪的其它玩具一同回归，踏上了另一段冒险。本片由乔纳斯·里维拉马克·尼尔森监制，乔什·库雷指导，包括汤姆·汉克斯、蒂姆·艾伦、安妮·波茨琼·库萨克在内的原班献声阵容回归。

　　基努·里维斯托尼·海尔克里斯蒂娜·亨德里克斯松村艾丽吉甘-迈克尔·凯乔丹·皮尔是新加盟的卡司，这部影片现在看来依旧有趣，且如前三部一样诚意满满；但同时，它也跟着观众一起变得成熟，还让这部看似是终结的作品，成了这些倍受喜爱角色的新篇章的开始


《玩具总动员2》中的牧羊女和伍迪

　　《玩具总动员4》开篇便是一段煽情的闪回，讲述了牧羊女是如何与朋友走散的；接着拾起了这个皮克斯系列留下的尾巴——安迪的玩具现在归了一个叫邦妮的小女孩。伍迪（汉克斯配音）对于新家的适应还不是那么顺利，而在邦妮从幼儿园带回一个叫叉叉（海尔配音）的新朋友后，情况变得更复杂了。

　　叉叉是邦妮自己在美术课上做的，但它现在出现了自我认知危机，因为它觉得自己的作用是餐具（垃圾！），而不是玩具。伍迪想以一己之力教叉叉如何做一个玩具，但它俩在一次家庭度假中，与邦妮和其它玩具分开了，所以它们必须合作找到回家的路。

　　在路上，伍迪与牧羊女（波茨配音）重聚，开始质疑自己生命的意义，并与嘉年华奖品达鸭和兔哥（凯和皮尔这对儿黑人兄弟配音），以及加拿大动作角色潇洒公爵（里维斯配音）结为同盟，共同对抗一个叫盖比娃娃（亨德里克斯配音）的邪恶古董娃娃，以将叉叉送回邦妮和其它玩具身边。


《玩具4》中的牧羊女可以说是很A了

　　我爱《玩具总动员3》，也觉得那是老三部的完美结局，但《玩具总动员4》开始不久你就会觉得，伍迪的故事远远没有讲完。作为一个角色，伍迪这么多年来不断成长，变得成熟；安迪已经长大成人，而从某种角度说，伍迪也“成人”了，不能再仅仅是个儿童玩具了。这是这部电影想给观众上的一课——学会放下，继续前行，就像毕业，但同时你又没扔掉那些建立已久的关系

　　以伍迪和牧羊女的关系催化这样的改变再合适不过了，这些电影人也非常聪明地追溯了她在上一部中的失踪。导演乔什·库雷在这部极具娱乐性的续集中，一个接一个地抛出包袱，同时也并没有牺牲想要传达的信息，或是对复杂角色的构建。老三部的一大胜利就是其开创性的电脑动画技术，皮克斯这次再次超越了自己，贡献出了银幕上有史以来最好的动画


新角色“叉叉”

　　所以《玩具总动员4》是伍迪和牧羊女的故事，不幸的是，巴斯光年和邦妮的其它玩具没有什么太多的戏份。但光是听蒂姆·艾伦赋予巴斯光年的那种标志性声音，就足以给观众们带来期望中的情怀，艾伦也再一次将这个角色诠释得足够搞笑。我们从《玩具总动员2》之后，就没在银幕上见过牧羊女了，这给了电影制作人和安妮·波茨足够的空间，来讲牧羊女的背景故事。

　　波茨现在要出演一个丢失之后存活下来的玩具，她必须将这个角色与前所未见的力量，和强大的适应力结合起来。她基本上就是玩具版的《终结者2：审判日》中的莎拉·康纳，但这个故事还是关于伍迪的。这个系列如果缺了由汤姆·汉克斯献声的偶像级玩具牛仔，也不可能再和以前一样了。


汤姆·汉克斯的伍迪

　　汉克斯作为好莱坞最nice的人之一，他将亲和力、幽默和庄重赋予了伍迪，让后者成为了皮克斯史上最受欢迎的角色之一。汉克斯在《玩具总动员4》中的声音出演给其他卡司设定了一个高基调，不管是新人还是老人。说到新角色，制作人们在这部续集中超预期地创造出了五名新角色，它们不仅成为《玩具总动员》很好的补充，还极有可能在未来的续集，甚至番外中再次出现。

　　克里斯蒂娜·亨德里克斯将本片反派盖比娃娃演得情绪丰富且深刻，让人不知道她是否像看起来那么坏。同时，搞笑二人组吉甘-迈克尔·凯和乔丹·皮尔，分别将达鸭和兔哥演到了极致，他们是两个迫切想被人赢走的嘉年华礼物。凯和皮尔不仅将达鸭和兔哥演得非常可爱，还承包了片中许多笑点。


盖比娃娃看上去像是《闪灵》和《安娜贝尔》的结合体

　　还有很棒的基努·里维斯，他饰演的潇洒公爵是一个做着1970年代“不死天王”式摩托特技的玩具，几乎一跃成了电影的主角。里维斯向角色注入的能量和激情不仅使角色变得有趣，而且非常惹人喜爱。但在所有新角色中，叉叉对邦妮是最重要的，对电影来说也是。托尼·海尔非常成功地出演了这一角色，将他标志性的神经质赋予了叉叉。

　　这个角色是电影中所有事情发生的催化剂，包括伍迪自我意识的觉醒，他同样向观众强调了“不要以貌取人”的重要。最后，在三部完美展示安迪及其玩具的优秀电影后，续集《玩具总动员4》是我们之前没期望，看过后却觉得必不可少的作品。这是对《玩具总动员》系列的绝好延伸，也让这个系列的扩充有了诸多可能性。在未来，更多的故事会围绕伍迪、巴斯和他们的新朋友展开。


潇洒公爵！

《综艺》：

 　　“第四部通常不会很好地融入系列，所以对于这部全新的《玩具总动员》，粉丝们感到紧张是情有可原的。当需要在多部影片间建立戏剧联系时，三部曲好像是个惯常周期，之后要么重塑（比如《速度与激情》《疯狂的麦克斯》系列），要么继续在5、6、7中讲故事，并期望不要在过程中脱节（就像《超人4》《大白鲨4：复仇》）。

　　这些都是《玩具总动员4》所面临的挑战，但这可是皮克斯啊——他们可是经常化腐朽为神奇的，而且这第四部加入了太多新东西，让观众以后都不会再想三部曲，而会去想四部曲。毕竟皮克斯是那种坚信要将自己的东西做好的公司，他们曾捣毁了迪士尼想要匆忙上映《玩具总动员2》，以超越前作的莽撞计划。十年后，《玩具总动员3》再次将玩具存在的意义搬上银幕。


《玩具3》结尾，安迪把伍迪给了邦妮

　　结尾那一幕，当上大学的安迪将玩具传给另一个孩子邦妮时，令人难以忘怀。”

《好莱坞报道者》：

　　 “皮克斯这一倍受喜爱的系列迎来了第四部，还有新导演以及由基努·里维斯、克里斯蒂娜·亨德里克斯领衔的一众新卡司。在《玩具总动员4》上映后，一切关于皮克斯的“迪士尼化”会缩减系列的担忧，应该都会烟消云散了。对于这个24年前在动画史上横空出世的系列，这是一部完美的系列延续之作。

　　在《玩具总动员3》于10年前好像为三部曲盖棺定论后，它们又迎来了一位在智慧、想象力和魔法层面都旗鼓相当的兄弟。如果之前还不清楚，那么现在我们可以确定地说，这会是暑期大爆片中的一部。更牛的是，有哪个电影系列可以连续四次都大获成功呢？

　　在一系列不可思议的运营后，皮克斯开始在2010年代早期到中期出现裂痕，推出了几部不尽人意的续集（《赛车总动员2》《赛车总动员3：极速挑战》《怪兽大学》《海底总动员2：多莉去哪儿》），还有几部没那么吸引人的单片（《勇敢传说》《恐龙当家》）。不管是真的还是想象出来的，迪士尼的压力都在增加，因为要保持出大片的高效率是很难的。


许多观众对续集电影《赛车总动员3》等并不满意

　　虽然《玩具总动员》前三部已经很完整了，续集看起来完全没必要，即使能获得好的票房。这部新作就更有理由去冲击前作，老阵容加上这次加入的新卡司，这个故事变得新鲜不同，又保留了原来的东西。华特·迪士尼最好的作品永不过时，这个系列也是。”

《COLLIDER》：

　　 “我真的觉得《玩具总动员》这个系列已经没啥可讲的了，《玩具总动员3》很好，但当你看到心爱的角色携手步入悲惨境地时，那真的说明你已经从这个系列中看到足够多的剧情了。但《玩具总动员4》令人难以想象的愉悦，皮克斯的其它续集从糟糕（《赛车总动员2》）到及格（《海底总动员2：多莉去哪儿》）到平均水准之上（《超人总动员2》）都有。


《玩具总动员2》

　　而《玩具总动员4》是继《玩具总动员2》后最好的皮克斯续集，尽管其中的救援情节还是十分老套，但这部关于在新的人生阶段寻找人生意义的主题，令人难以置信地有力和深刻。《玩具总动员4》是皮克斯拍过的最搞笑作品了，但这并不妨碍它有一贯的泪点。”

《BIRTH.MOVIES.DEATH》：

　　 “不希望续集能跟前作一样好，这听起来可能有点奇怪，但对于《玩具总动员4》，我真的这么祈祷来的。《玩具总动员2》开始采用不在影院上映、直接发行数字版的方式，最终成了与《星球大战2：帝国反击战》《教父2》齐名的影史最佳续集之一。《玩具总动员3》，取决于你问谁了，不过对于影迷来说，那可是最为心碎的情感经历之一了。


这个网站直接把《玩具2》比成了动画界的《教父2》

　　24年后，我准备好——不，应该是迫切想对伍迪、巴斯光年和他们的小伙伴们说再见了，虽然他们在每一段冒险后都会告别，然后再回归。《玩具总动员4》的导演乔什·库雷某种程度来说奉上了致命一击，谢天谢地他没重复那些剧情，还有那些主题；最好的是，他所呈现出的“结束”情感让人没有什么包袱。

作者：Jami Philbrick   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 玩具总动员4 皮克斯 迪士尼 JamiPhilbrick 影评
关注时光网微信

相关电影/影人

玩具总动员4

玩具总动员4 (2019)

8.7

导演：乔什·库雷

主演：汤姆·汉克斯

在线播放

相关文章

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

第22届上海国际电影节闭幕红毯

“抖森”&吴京孰帅 长泽雅美&汪可盈谁美

37
相比开幕，本届上海国际电影节的闭幕红毯出现了更多海外..
2

今明两年哪些华语新片值得期待

国产科幻奇幻争锋 参投好莱坞力度大

41
待到明年此时，我们再来看看有多少电影已经上映，或者准..
3

基努·里维斯，又杀回来了

《疾速追杀》重回巅峰 传奇故事再遭疯传

终于等到这一天。
4

"千与千寻"为什么能成为宫崎骏的巅峰？

小时候觉得新奇有趣 长大后却看得泪流满面

宫崎骏的巅峰之作《千与千寻》，无论是艺术水准还是奖项..
5

《速度与激情9》拍摄首日路透照曝光

唐老大牵小朋友 米歇尔同现身疑似家庭戏？

10
因为露天拍摄，“大牌”范·迪塞尔全程有专人撑伞，一会..

查看更多