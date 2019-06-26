从国民女神变身精通刀法的民国侠女阚智慧，挑战零替身、零特效、零威亚的徐浩峰特有写实武侠风格，许晴直言自己完成了一次“不可能完成”的挑战。





从国民女神变身精通刀法的民国侠女阚智慧，挑战零替身、零特效、零威亚的徐浩峰特有写实武侠风格，许晴直言自己完成了一次“不可能完成”的挑战。





徐浩峰导演曾在采访时表示，许晴拍这部戏时，学的都是真功夫，连环的动作都是长镜头下自己打的，“没有投机取巧的拍摄”，奉献了最好的表演。

















在花絮中，许晴表示开始时“懵了”，自己不是武者，没有替身，要去完成精妙的武打动作，是“不可能完成”的任务。徐浩峰导演则鼓励她一定可以自己完成。演员训练的时候理解了拳理刀理之后，可以很快做出导演设计的动作。而许晴也给导演意外惊喜。许晴表示，这一切应归功于导演的设计，武打动作都是根据角色量身定制的，不是为打而打，而是让演员能够与角色融为一体，如同找到了身体里的另一个生命体，非常奇妙。





电影《刀背藏身》是徐浩峰导演首次以女性视角切入，以动荡的大时代为背景，围绕大破日军的“长城刀法”到底该归属何人的故事逐步展开，描绘了传奇刀术的生死较量，江湖奇人的侠义风骨，以及国仇家恨大时代里的爱恨纠葛。





徐浩峰曾表示，习武之人有三个阶段——见自己、见天地、见众生，以往的作品《倭寇的踪迹》、《箭士柳白猿》见了“自己”，在电影《师父》里见了“天地”，而《刀背藏身》将成为一部可以亮堂的见众生的作品。





作为本片的核心人物，许晴饰演的阚智慧串联起了整个人物故事脉络，江湖众生粉墨登场，有人坚守情义，有人为国捐躯，有人欺世盗名，有人敢爱敢恨……以武为基、以人为本，谁才能真正达到武者的最高境界——“力上刀尖”？而阚智慧的命运又将如何？



