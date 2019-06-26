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《带着爸爸去留学》曝家庭小剧场手绘海报

用轻喜剧方式探寻“学会放手”式教育理念

2019-06-26 23:53:01 来源：Mtime时光网

原生家庭、亲子关系是社会生活中不变的热点话题，俗话说“家家有本难念的经”，电视剧《带着爸爸去留学》中的几组家庭群像，是中国式原生家庭的缩影。

　　时光网讯  由姚晓峰执导，孙红雷、辛芷蕾、曾舜晞、蒋依依领衔主演，刘敏涛、涂松岩、杨玏特别出演，檀健次、林熙越、常玉红、康可人联合主演的电视剧《带着爸爸去留学》开播至今，收视持续走高。今日，剧集发布三张“家庭小剧场”手绘海报，以幽默夸张的笔法生动描绘了三组家庭关系。

　　海报中，黄成栋在教室外宛如粉丝般为儿子热切“应援”，黄小栋在教室里看着老爸满脸无奈；坐在教室中上课的林飒，不断收到继女武丹丹的短信轰炸，林飒望着手机里武丹丹一系列的任性要求万分抓狂；刘若瑜婚姻破裂几近绝望，将照片撕碎手拿打火机要点燃，儿子陈凯文端着水盆慌忙上前灭火安慰母亲别做傻事。海报充满喜感但又直切每组家庭的“根本矛盾”。





　　原生家庭、亲子关系是社会生活中不变的热点话题，俗话说“家家有本难念的经”，电视剧《带着爸爸去留学》中的几组家庭群像，是中国式原生家庭的缩影。剧集通过塑造三组典型的家庭关系，切中当代社会家庭相处之道的难处与痛点，更深层地触及到家庭关系的变化。

　　中国人一向重视家庭在个人成长过程中的作用，陪伴子女成长的过程，也是父母实现“二次成长”的过程。电视剧《带着爸爸去留学》通过几组家庭群像的塑造诠释家庭关系的相处之道和成长之路，展现父母子女真情相伴的成长历程，呈现“爱要放手”家庭观念的全新发展。

   编辑：hello王小羊

关键词： 带着爸爸去留学 海报
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带着爸爸去留学

带着爸爸去留学 (2019)

-1.0

导演：姚晓峰

主演：孙红雷 辛芷蕾

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