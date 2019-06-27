网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

这部Netflix大爆的新剧你看了吗？

阿娃杜威内携新作《有色眼镜》再杀回来

2019-06-27 13:16:50 来源：Mtime时光网

曾执导口碑&票房双扑街《时间的皱折》的阿娃·杜威内，带着新作《有色眼镜》杀回来了。该片口碑不俗，在全球获得2300万人观看。

《有色眼镜》海报

　　时光网讯 迪士尼大片《时间的皱折》是去年最亏本的电影之一，影片总收入1.61亿、总支出2.91亿，损失近一半的钱；另外影片的口碑也非常差，时光网评分只有4.8分。导演阿娃·杜威内似乎一时间陷入了人生低谷。

　　不过，现在她又证明了自己！她执导的Netflix剧集《有色眼镜》5月31日上线，不仅口碑爆棚——IMDB评分9.1，而且在平台也非常受欢迎——Netflix披露全球2300万人看过该片。

　　阿娃·杜威内听到这一消息后激动不已，称她都情不自禁地哭了。她在推特写道：“想象一下，这个世界并不在乎黑人的真实故事。这个事实总是让我悲伤。所以当Netflix告诉我，全球2300万人看过《有色眼镜》后，我哭了。我们的故事很重要，有能力在全球范围内传播。这是新的一天的，新的事实。”



　　2300万人的观看数据可以与Netflix纪录片《我们的星球》媲美，后者在播出后的首月获得2500万会员账户观看。

《有色眼镜》中字预告片

　　《有色眼镜》改编自曾在全美引起轰动的真实故事。本片讲述了一起臭名昭著的冤案：五名有着“中央公园五人帮”之称的青少年被错判为强奸罪。 这部四集的限定剧将聚焦哈莱姆区的五名青少年，即安特罗尼 ·麦克雷、 凯文·理查德森、尤瑟夫·萨拉姆、雷蒙德·桑塔纳和科里·怀斯。故事始于 1989 年春天，当时这些青少年第一次因此强奸事件而被问询。


阿娃·杜威内导演

　　值得一提的是，阿娃·杜威内虽然不擅长拍摄《时间的皱折》这样的视效大片，但对于真实事件改编的黑人题材作品非常擅长，她曾凭《塞尔玛》（聚焦黑人运动领袖马丁·路德·金领导的塞尔玛游行）金球奖最佳导演提名，凭借《第十三修正案》（聚焦废除黑奴的“第十三修正案”纪录片）获得艾美奖最佳纪录片、最佳编剧。

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： Netflix 奈飞 剧集 黑人 阿娃杜威内
关注时光网微信

相关电影/影人

有色眼镜

有色眼镜 (2019)

-1.0

导演：阿娃·杜威内

主演：约翰·艾德坡

在线播放

阿娃·杜威内

阿娃·杜威内

Ava DuVernay

职业：导演 | 编剧 | 制作人 | 演员

查看影人作品  >

会员评论 (4)

发表

本周热读

1

第22届上海国际电影节闭幕红毯

“抖森”&吴京孰帅 长泽雅美&汪可盈谁美

37
相比开幕，本届上海国际电影节的闭幕红毯出现了更多海外..
2

基努·里维斯，又杀回来了

《疾速追杀》重回巅峰 传奇故事再遭疯传

终于等到这一天。
3

今明两年哪些华语新片值得期待

国产科幻奇幻争锋 参投好莱坞力度大

41
待到明年此时，我们再来看看有多少电影已经上映，或者准..
4

"千与千寻"为什么能成为宫崎骏的巅峰？

小时候觉得新奇有趣 长大后却看得泪流满面

宫崎骏的巅峰之作《千与千寻》，无论是艺术水准还是奖项..
5

《速度与激情9》拍摄首日路透照曝光

唐老大牵小朋友 米歇尔同现身疑似家庭戏？

10
因为露天拍摄，“大牌”范·迪塞尔全程有专人撑伞，一会..

查看更多