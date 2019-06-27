时光网讯
迪士尼大片《时间的皱折》
是去年最亏本的电影之一，影片总收入1.61亿、总支出2.91亿，损失近一半的钱；另外影片的口碑也非常差，时光网评分只有4.8分。导演阿娃·杜威内
似乎一时间陷入了人生低谷。
不过，现在她又证明了自己！她执导的Netflix剧集《有色眼镜》
5月31日上线，不仅口碑爆棚——IMDB评分9.1，而且在平台也非常受欢迎——Netflix披露全球2300万人看过该片。
阿娃·杜威内听到这一消息后激动不已，称她都情不自禁地哭了。她在推特写道：“想象一下，这个世界并不在乎黑人的真实故事。这个事实总是让我悲伤。所以当Netflix告诉我，全球2300万人看过《有色眼镜》
后，我哭了。我们的故事很重要，有能力在全球范围内传播。这是新的一天的，新的事实。”
2300万人的观看数据可以与Netflix纪录片《我们的星球》
媲美，后者在播出后的首月获得2500万会员账户观看。
《有色眼镜》
改编自曾在全美引起轰动的真实故事。本片讲述了一起臭名昭著的冤案：五名有着“中央公园五人帮”之称的青少年被错判为强奸罪。 这部四集的限定剧将聚焦哈莱姆区的五名青少年，即安特罗尼 ·麦克雷、 凯文·理查德森、尤瑟夫·萨拉姆、雷蒙德·桑塔纳和科里·怀斯。故事始于 1989 年春天，当时这些青少年第一次因此强奸事件而被问询。
阿娃·杜威内导演
值得一提的是，阿娃·杜威内虽然不擅长拍摄《时间的皱折》
这样的视效大片，但对于真实事件改编的黑人题材作品非常擅长，她曾凭《塞尔玛》
（聚焦黑人运动领袖马丁·路德·金领导的塞尔玛游行）金球奖最佳导演提名，凭借《第十三修正案》
（聚焦废除黑奴的“第十三修正案”纪录片）获得艾美奖最佳纪录片、最佳编剧。