





老白：快了







小粉：快了







破坏了队形的《绝命毒师》和《风骚律师》剧集制片人皮特·古尔德：很期待





今年3月，小粉在活动中说，关于这部电影“他什么都没有听说”，还表示“希望可以参与”。据说影片从去年11月到今年2月，在美国新墨西哥的阿尔伯克基已经拍完了，这里也是原版剧集的发生地和拍摄地。“如果真的有这个电影的话，我是很愿意拍的，”小粉连电影的存在都不肯承认，让他承认参与拍摄更不可能撒嘴了。





老白这边也是安静如鸡，他的角色在第五季最后中枪死了，至少观众们是这么认为的……具体这个角色如何“死而复生”，再次出现在续集电影中，现在还是个谜。在去年与外媒的访谈中，老白曾说希望《绝命毒师》电影能让小粉从自己的过去中“脱离”，寻找到生命中最重要的东西（人家原来有个挺好的女朋友，让你给闷死了，记得么）。







都过去6年了，这会儿说老白最后死了，不能再说我剧透了吧？？？





当然了，也有可能老白和小粉和这部电影毫无关系，他们只是帮着宣传一下，馋一馋粉丝……新片将在Netflix上首播，而剧集的原始制片方AMC之后也会播出。让我们期待一下马上举行的SDCC漫展，说不定到时候就会有更多官宣消息了！