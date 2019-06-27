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老白与小粉发推配图俩驴:"快了"

指"绝命毒师"大电影?对本片我们一无所知

2019-06-27 08:56:46 来源：Mtime时光网

老白和小粉在推特上各发一条推文，分别配了张两只驴子的照片，配文“快了”，谁能给我解释解释这俩驴是几个意思。


　　时光网讯　《绝命毒师》电影是不是要比想象的来得更近了？2位剧集主演，曾获得艾美奖的“老白”布莱恩·科兰斯顿和“小粉”亚伦·保尔，在推特上发了一系列神秘推文，让剧迷们迅速炸了锅。昨日，两人发了同样的2张驴的图片，配了同样的文字，“快了”。

　　电影版《绝命毒师》绝对是好莱坞最保密的项目之一，保密到我们对它几乎一无所知。此前有传言说，影片会追随小粉的角色在第五季最后一集之后，所发生的故事，所以是个续集，但就连这一说法现在也没有得到证实。在季终集中，小粉从绑架案中逃了出来，开车逃走。剧集创作者文斯·吉利甘是电影的幕后推手之一，而他关于故事和卡司，也是什么都没说。


老白：快了


小粉：快了


破坏了队形的《绝命毒师》和《风骚律师》剧集制片人皮特·古尔德：很期待

　　今年3月，小粉在活动中说，关于这部电影“他什么都没有听说”，还表示“希望可以参与”。据说影片从去年11月到今年2月，在美国新墨西哥的阿尔伯克基已经拍完了，这里也是原版剧集的发生地和拍摄地。“如果真的有这个电影的话，我是很愿意拍的，”小粉连电影的存在都不肯承认，让他承认参与拍摄更不可能撒嘴了。

　　老白这边也是安静如鸡，他的角色在第五季最后中枪死了，至少观众们是这么认为的……具体这个角色如何“死而复生”，再次出现在续集电影中，现在还是个谜。在去年与外媒的访谈中，老白曾说希望《绝命毒师》电影能让小粉从自己的过去中“脱离”，寻找到生命中最重要的东西（人家原来有个挺好的女朋友，让你给闷死了，记得么）。


都过去6年了，这会儿说老白最后死了，不能再说我剧透了吧？？？

　　当然了，也有可能老白和小粉和这部电影毫无关系，他们只是帮着宣传一下，馋一馋粉丝……新片将在Netflix上首播，而剧集的原始制片方AMC之后也会播出。让我们期待一下马上举行的SDCC漫展，说不定到时候就会有更多官宣消息了！

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 绝命毒师 续集 老白 小粉 AMC Netflix
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