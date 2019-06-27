特斯拉和爱迪生的这场比赛，对现代文明生活有着巨大的影响。

本尼迪克特扮演爱迪生













荷兰弟在片中扮演爱迪生的助理









特斯拉电动车就是因他而命名





影片原定于2017年12月在北美上映，瞄准了2018年的奥斯卡，受哈维·韦恩斯坦性侵风波影响，影片档期一改再改，也错过了颁奖季。2018年10月，影片由Lantern娱乐公司接手负责发行，最近由改成101 studios发行。





虽然影片不被看好，但背后的真实故事还是非常精彩的：19世纪末，爱迪生发明电灯（准确地说是改良），并发明了直流电，他认为直流电才是最合适的供电系统。





不过直流电的缺点是输送过程中容易损耗，必须建立大量的发电站。为他工作的特斯拉发明了交流电，更适合长距离输送。二人各执一词，特斯拉愤而离职，投入乔治威斯汀豪斯创办的西屋电气公司。







迈克尔珊农扮演西屋电气的威斯汀豪斯





爱迪生和背后的J·P·摩根（后来的通用电气）以及特斯拉和背后的威斯汀豪斯各自拥护直流电和交流电输电系统，在供电市场产生利益纠纷和冲突，这场激烈的电流争夺战最终交流电派获胜，就此改变了全世界。