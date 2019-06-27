影片近日被漫威影业总裁凯文·费奇证实，为漫威宇宙“无限传奇阶段”的真正完结篇，不仅开启了全新的蜘蛛侠世界，也展现了初代复仇者联盟成员荣归落幕后的世界新格局。本片在此前的点映中收获超高口碑，被媒体称为全方位超越前作的“最棒蜘蛛侠电影”，无疑是今年暑期档的首选大片。影片领先全球提前上映，6月28日正式登陆全国院线。



横版终极海报

终极海报震撼发布

蜘蛛侠横空出世拯救欧洲

近日，《蜘蛛侠：英雄远征》曝光终极海报，在此前的海报中，蜘蛛侠一直都是站立的姿态凝望远方，而这一次他终于身穿全新红黑“迅雷蜘蛛战服”又变身荡网英雄，手握蛛丝腾空而起，矫捷的身姿紧握的拳头，表明着他已做好对战强敌的全面准备。身后神秘客从远处飞来，全身散发着绿色能量，然而并没有人知晓在发亮的“鱼缸头”下藏着怎样的表情。





竖版终极海报 神秘客的身份一直是本片最大的悬疑，他究竟是前来与蜘蛛侠协作抗敌？还是另有所图？甚至在背后操纵阴谋？重重疑惑令所有人充满好奇。作为漫威宇宙关键人物，尼克·弗瑞局长一直带领着英雄们迎战各种危机，极力地保卫地球。而“复联4”终局之战后，复联众豪杰或四散在宇宙各地，或有其他任务，地球处于缺少保护的“真空状态”。





在如此关键的时刻，局长亲自招募蜘蛛侠，并在其身后给予力量。此刻他站在玻璃窗前，注视着蜘蛛侠，眼神透露着坚定与信心。面对即将被“火兽”吞噬的伦敦塔桥，蜘蛛侠必定不辜负局长厚望，飞天遁地穿梭于欧洲战场。巨大灾难来临，史诗决战一触即发。

“蓄势待发”版预告来袭

最棒蜘蛛侠即将掀起热浪

终极海报曝光的同时，官方还发布了一支“蓄势待发”版预告，当强大的敌人出现，威胁着全世界的安危，所有人都在热切期盼新英雄出现，弗瑞局长徐徐讲述钢铁侠对于蜘蛛侠的厚望，斯塔克成就了蜘蛛侠，世界也需要蜘蛛侠！在弗瑞局长与哈皮大叔的鼓励与支持下，蜘蛛侠身穿全新战衣，无所畏惧地飞身空中投入战斗。





在遭遇巨大灾难的欧洲各地，蜘蛛侠以各种炫目的身姿激战强敌，宏大的战场与酷炫的视效，让人仿佛身临其境与他一同战斗。勇气与信心满满的蜘蛛侠完全抛弃了彷徨与迷茫，蓄势待发傲视群敌！







局长对蜘蛛侠谆谆教诲

在此前的国内外点映口碑中就被媒体称赞为“最棒蜘蛛侠”，此次远征欧洲势必不负众望，除了五套战衣酷燃登场，科技装备全面升级，也将在气势更加磅礴场面更加恢弘的战场中，与超强反派展开惊险激战，完成钢铁侠重托，拯救世界于水火之中。在终极海报与“蓄势待发”版预告发布后，等待上映的影迷更加热情高涨。





夜战





蜘蛛侠翱翔天空