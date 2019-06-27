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今夜公映的"蜘蛛侠"发布终极海报!

"蓄势待发"预告来袭 最棒蜘蛛侠将掀起热浪

2019-06-27 09:13:19 来源：Mtime时光网

《蜘蛛侠：英雄远征》今夜上映在即，索尼发布了终极海报，以及“蓄势待发”版预告，最棒蜘蛛侠即将掀起热浪。
　　时光网讯　即将于今晚零点在全国上映的，由美国哥伦比亚影片公司出品的电影《蜘蛛侠：英雄远征》，近日震撼发布终极海报。当欧洲遭遇巨大灾难，蜘蛛侠身穿新战服横空出世，背后的神秘客紧紧相随，弗瑞局长胸有成竹掌控全局。影片故事线将全面延续“复联4”，蜘蛛侠将不负钢铁侠重托，领军复仇者联盟。

　　影片近日被漫威影业总裁凯文·费奇证实，为漫威宇宙“无限传奇阶段”的真正完结篇，不仅开启了全新的蜘蛛侠世界，也展现了初代复仇者联盟成员荣归落幕后的世界新格局。本片在此前的点映中收获超高口碑，被媒体称为全方位超越前作的“最棒蜘蛛侠电影”，无疑是今年暑期档的首选大片。影片领先全球提前上映，6月28日正式登陆全国院线。


横版终极海报
 
终极海报震撼发布  
蜘蛛侠横空出世拯救欧洲
 
　　近日，《蜘蛛侠：英雄远征》曝光终极海报，在此前的海报中，蜘蛛侠一直都是站立的姿态凝望远方，而这一次他终于身穿全新红黑“迅雷蜘蛛战服”又变身荡网英雄，手握蛛丝腾空而起，矫捷的身姿紧握的拳头，表明着他已做好对战强敌的全面准备。身后神秘客从远处飞来，全身散发着绿色能量，然而并没有人知晓在发亮的“鱼缸头”下藏着怎样的表情。

竖版终极海报

　　神秘客的身份一直是本片最大的悬疑，他究竟是前来与蜘蛛侠协作抗敌？还是另有所图？甚至在背后操纵阴谋？重重疑惑令所有人充满好奇。作为漫威宇宙关键人物，尼克·弗瑞局长一直带领着英雄们迎战各种危机，极力地保卫地球。而“复联4”终局之战后，复联众豪杰或四散在宇宙各地，或有其他任务，地球处于缺少保护的“真空状态”。

　　在如此关键的时刻，局长亲自招募蜘蛛侠，并在其身后给予力量。此刻他站在玻璃窗前，注视着蜘蛛侠，眼神透露着坚定与信心。面对即将被“火兽”吞噬的伦敦塔桥，蜘蛛侠必定不辜负局长厚望，飞天遁地穿梭于欧洲战场。巨大灾难来临，史诗决战一触即发。
 
“蓄势待发”版预告来袭  
最棒蜘蛛侠即将掀起热浪
 
　　终极海报曝光的同时，官方还发布了一支“蓄势待发”版预告，当强大的敌人出现，威胁着全世界的安危，所有人都在热切期盼新英雄出现，弗瑞局长徐徐讲述钢铁侠对于蜘蛛侠的厚望，斯塔克成就了蜘蛛侠，世界也需要蜘蛛侠！在弗瑞局长与哈皮大叔的鼓励与支持下，蜘蛛侠身穿全新战衣，无所畏惧地飞身空中投入战斗。

　　在遭遇巨大灾难的欧洲各地，蜘蛛侠以各种炫目的身姿激战强敌，宏大的战场与酷炫的视效，让人仿佛身临其境与他一同战斗。勇气与信心满满的蜘蛛侠完全抛弃了彷徨与迷茫，蓄势待发傲视群敌！


局长对蜘蛛侠谆谆教诲
  
　　在此前的国内外点映口碑中就被媒体称赞为“最棒蜘蛛侠”，此次远征欧洲势必不负众望，除了五套战衣酷燃登场，科技装备全面升级，也将在气势更加磅礴场面更加恢弘的战场中，与超强反派展开惊险激战，完成钢铁侠重托，拯救世界于水火之中。在终极海报与“蓄势待发”版预告发布后，等待上映的影迷更加热情高涨。
 
　　《蜘蛛侠：英雄远征》由导演乔·沃茨再次执导，“蜘蛛侠”汤姆·赫兰德、“局长”塞缪尔·杰克逊重磅加盟！更有好莱坞实力派巨星杰克·吉伦哈尔饰演新角色“神秘客”。玛丽莎·托梅乔恩·费儒赞达亚雅各·巴塔伦等原班人马也将悉数回归。“复联4”未完待续，劫后重生决战千里，2019年度必看漫威宇宙大片！影片将于明日6月28日正式登陆全国院线！

夜战

蜘蛛侠翱翔天空


蜘蛛侠神秘客握手

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 蜘蛛侠 英雄远征 索尼 MCU 海报 预告
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