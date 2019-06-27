滕导表示：“《上海堡垒》不是纯绿布的视效电影，我们尽量把能实现的概念设计都做成实物，这对演员、对后期都有很大的帮助。”





电影《上海堡垒》的故事中，未来世界外星文明突袭地球，中国上海成为了人类文明最后的希望，也是最终的战场。选择上海作为未来战争的主战场，原著作者也是编剧之一的江南表示：“上海是一个很像‘大都会’的城市，如果突如其来的灾难，把人与人之间的隔阂打破，普通人的抉择会很有看点。”滕导则表示：“对于中国观众来讲，看到在本土城市上，人类文明与外星文明交战的场景，这种感受是不一样的。”





从筹备到拍摄、再到后期制作，《上海堡垒》剧组历时六年，挑战中国的第一部科幻战争电影。谈到这中间的困难，滕导坦言：“没有经验是最大的挑战，一切都是从头开始做起。”





为了将想象文字更好的变成影像，呈现原著中的上海战场，剧组专门搭建了15500平方米的宏大实景。滕导表示：“《上海堡垒》不是纯绿布的视效电影，我们尽量把能实现的概念设计都做成实物，这对演员、对后期都有很大的帮助。”江南也坦言：“虽然过程很漫长，充满着摸索的辛苦，但我们有了更大的空间和技术，能够尝试一些以前做不到的事情。”

编辑：羊羊