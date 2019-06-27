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奇幻！《九龙不败》终极预告现飞龙出海

张晋对决UFC拳王 女警成连环血案受害者

2019-06-27 10:17:20 来源：Mtime时光网

《九龙不败》在警匪动作类型的基础上，加入了“真龙”的奇幻元素。这条“九头龙”不仅在海报上以暗纹背景出现，也贯穿了整个预告片。

《九龙不败》终极海报

　　时光网讯陈果执导，张晋、UFC世界拳王“蜘蛛人”安达臣施华、郑嘉颖、刘心悠、邓丽欣领衔主演的犯罪动作巨制《九龙不败》，即将于7月2日登陆全国院线。今日，电影发布终极预告，进一步揭示了影片中离奇凶案背后错综复杂的情感纠葛。

　　电影《九龙不败》讲述了警探九龙（张晋 饰）调查一桩女警连环凶杀案的故事，随着抽丝剥茧的追索，他和拳王冼力山（安达臣施华 饰）狭路相逢。预告片中，血刃相见、火力拼杀、爆炸灼烧、尖钉刺面等高燃场景一一呈现。刀光枪影中，在疾速飞驰的轻轨、狭窄的千尺危台、封闭阻塞的警局等地，张晋与安达臣施华等人上演了惊险刺激的生死较量。他们招招凶猛、拳拳到肉，打得酣畅淋漓，紧张刺激的氛围也看得人血脉偾张。


　　这种对立在终极海报中也有体现，凌厉果决的神探九龙与眼神蔑视的拳王冼力山背对而站，高耸尖塔将二人分隔对立。其余几人则神色各异，众演员细微的表情与肢体动作中，隐隐透出复杂的人物关系与情感，而在他们的背后，则是灯火通明的澳门。高楼林立的摩登都市繁华无比，头顶天空却阴云密布，似乎预示着不断在其中发生的残酷血案。


　　《九龙不败》在警匪动作类型的基础上，加入了“真龙”的奇幻元素。这条“九头龙”不仅在海报上以暗纹背景出现，也贯穿了整个预告片。在中国文化中，龙是祥瑞的象征；而电影里，九头龙不仅是神探九龙的纹身，更是对他来说“护身符”式的存在。甚至连刘心悠饰演的王医师，都要感叹“原来它真的有生命”。而预告片里，似乎也有一条九头巨龙从大桥上一跃而过。究竟“九头龙”是否真的存在？谜底将在电影里最终揭晓。

　　作为一贯别树一格又剑走偏锋的导演，陈果在新作《九龙不败》中延续着自己特立独行的风格。在神探九龙与拳王冼力山处处针锋相对的极限对决之外，电影还包含着很多别出心裁的喜剧元素。终极预告中，怒气冲冲的林雪对着拥有精致纹身的九龙探长撩起衣服后，高高鼓起的肚皮上却是两个Q版的小龙纹身！画风突变的反差萌让人忍俊不禁之余，也引发好奇，这突如其来的喜剧元素背后，导演究竟还埋藏了哪些精彩的故事等待观众去影院发掘？

　　电影《九龙不败》由天马影联影视文化（北京）有限公司、博纳影业集团股份有限公司、天马电影出品（香港）有限公司、浙江博纳影视制作有限公司出品，大名娱乐有限公司联合出品，将于7月2日全国上映。









   编辑：汀

关键词： 九龙不败 预告
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