网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《愤怒的小鸟2》胖红猪老大死敌变队友

“过气网红”大银幕归来 麻辣鸡加盟配音

2019-06-27 10:39:19 来源：Mtime时光网

《愤怒的小鸟2》发布“飞来横祸”版电视预告，“不速之客”从神秘冰封岛屿上发射冰球袭击鸟岛，令原本的死对头猪鸟结为盟友开启全新爆笑冒险之旅。
　　时光网讯 将于8月14日在北美上映的动画电影《愤怒的小鸟2》发布“飞来横祸”版电视预告，“不速之客”从神秘冰封岛屿上发射冰球袭击鸟岛，令原本的死对头猪鸟结为盟友开启全新爆笑冒险之旅。影片中，前作中的金牌配音班底悉数回归，更有“麻辣鸡”妮琪·米娜加盟惊喜“献声”。

　　预告中，神秘反派拉下摇杆发射冰球攻击鸟岛。面对即将到来的灾难，猪鸟决心共同御敌。小鸟“胖红”和猪老大“莱纳德”带着各自的伙伴与无敌神鹰一道穿上厚厚的羽绒服，潜入神秘反派藏身的充满冰雪的岛屿里，他们能否打败强敌，上演一出绝处逢生的好戏？让我们静待影片上映后揭晓答案。

　　同时，除了“胖红”、“飞镖黄”、“炸弹黑”、“猪老大”莱纳德等前作中观众熟悉的角色外，在这支电视预告中还出现了新角色——三只可爱的小小鸟，他们单纯呆萌的外表下掩藏的是一颗热爱冒险的心。

　　《愤怒的小鸟》系列曾创下“最快到达1亿下载量的手机游戏”的吉尼斯世界纪录，总下载量超过40亿次，是手游领域里当之无愧的王者，改编成电影后，《愤怒的小鸟》在2016年上映时在全球拿下3.52亿美元票房，成为北美有史以来票房第三高的视频游戏改编电影。

　　游戏发行十年，如今已成为“过气网红”的《愤怒的小鸟》依旧受到无数玩家和观众的追捧，作为续作的《愤怒的小鸟2》时隔三年后回归大银幕，令等候多时的观众们无比的期待。

   编辑：en

关键词： 愤怒的小鸟2
关注时光网微信

相关电影/影人

愤怒的小鸟2

愤怒的小鸟2 (2019)

0.0

导演：图罗普·范·奥..

主演：杰森·苏戴奇斯

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

第22届上海国际电影节闭幕红毯

“抖森”&吴京孰帅 长泽雅美&汪可盈谁美

37
相比开幕，本届上海国际电影节的闭幕红毯出现了更多海外..
2

基努·里维斯，又杀回来了

《疾速追杀》重回巅峰 传奇故事再遭疯传

终于等到这一天。
3

今明两年哪些华语新片值得期待

国产科幻奇幻争锋 参投好莱坞力度大

41
待到明年此时，我们再来看看有多少电影已经上映，或者准..
4

"千与千寻"为什么能成为宫崎骏的巅峰？

小时候觉得新奇有趣 长大后却看得泪流满面

宫崎骏的巅峰之作《千与千寻》，无论是艺术水准还是奖项..
5

《速度与激情9》拍摄首日路透照曝光

唐老大牵小朋友 米歇尔同现身疑似家庭戏？

10
因为露天拍摄，“大牌”范·迪塞尔全程有专人撑伞，一会..

查看更多