时光网讯
将于8月14日在北美上映的动画电影《愤怒的小鸟2》
发布“飞来横祸”版电视预告，“不速之客”从神秘冰封岛屿上发射冰球袭击鸟岛，令原本的死对头猪鸟结为盟友开启全新爆笑冒险之旅。影片中，前作中的金牌配音班底悉数回归，更有“麻辣鸡”妮琪·米娜
加盟惊喜“献声”。
预告中，神秘反派拉下摇杆发射冰球攻击鸟岛。面对即将到来的灾难，猪鸟决心共同御敌。小鸟“胖红”和猪老大“莱纳德”带着各自的伙伴与无敌神鹰一道穿上厚厚的羽绒服，潜入神秘反派藏身的充满冰雪的岛屿里，他们能否打败强敌，上演一出绝处逢生的好戏？让我们静待影片上映后揭晓答案。
同时，除了“胖红”、“飞镖黄”、“炸弹黑”、“猪老大”莱纳德等前作中观众熟悉的角色外，在这支电视预告中还出现了新角色——三只可爱的小小鸟，他们单纯呆萌的外表下掩藏的是一颗热爱冒险的心。
《愤怒的小鸟》
系列曾创下“最快到达1亿下载量的手机游戏”的吉尼斯世界纪录，总下载量超过40亿次，是手游领域里当之无愧的王者，改编成电影后，《愤怒的小鸟》在2016年上映时在全球拿下3.52亿美元票房，成为北美有史以来票房第三高的视频游戏改编电影。
游戏发行十年，如今已成为“过气网红”的《愤怒的小鸟》依旧受到无数玩家和观众的追捧，作为续作的《愤怒的小鸟2》
时隔三年后回归大银幕，令等候多时的观众们无比的期待。