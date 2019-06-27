《愤怒的小鸟2》发布“飞来横祸”版电视预告，“不速之客”从神秘冰封岛屿上发射冰球袭击鸟岛，令原本的死对头猪鸟结为盟友开启全新爆笑冒险之旅。





预告中，神秘反派拉下摇杆发射冰球攻击鸟岛。面对即将到来的灾难，猪鸟决心共同御敌。小鸟“胖红”和猪老大“莱纳德”带着各自的伙伴与无敌神鹰一道穿上厚厚的羽绒服，潜入神秘反派藏身的充满冰雪的岛屿里，他们能否打败强敌，上演一出绝处逢生的好戏？让我们静待影片上映后揭晓答案。





同时，除了“胖红”、“飞镖黄”、“炸弹黑”、“猪老大”莱纳德等前作中观众熟悉的角色外，在这支电视预告中还出现了新角色——三只可爱的小小鸟，他们单纯呆萌的外表下掩藏的是一颗热爱冒险的心。







