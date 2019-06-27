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毕业狂欢季丨答题赢免费影票

带你重温那段美好的青春岁月，快来参与吧

2019-06-27 11:33:41 Mtime时光网

想玩更多电影答题，快进入时光猜电影小程序吧！


　　又是一个绚烂的毕业季，还记得入学时总觉的毕业遥遥无期，可是一转身，我们都毕业了，还没来得及感受这份美好就要各奔东西。小编特别为你准备了“毕业季”专场答题，带你重温那段美好的青春岁月，快去参与吧！

【参与方式】

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【小试身手】想提前了解答题的小伙伴们，看过来。

请听题：《那些年，我们一起追的女孩》中沈佳宜主要给柯景腾补习的是？


A：化学    B：数学  C：量子力学

 
答    B：数学

　　《那些年，我们一起追的女孩。》是由九把刀编剧并执导的青春爱情类电影，影片改编自九把刀同名小说，讲述了柯景腾和沈佳宜之间令人唏嘘的爱情故事
　
　　柯景腾读国中时是一个成绩暴烂而且又调皮捣蛋的男生，老师将他“托付”给班里最优秀的女生沈佳仪。只要他不认真学习，沈佳仪就会用钢笔戳他的衣服。
 　　
　　在沈佳仪的监督和鼓励下，柯景腾的成绩就像芝麻开花节节高，渐渐地，他也喜欢上了气质优雅的沈佳仪。但是柯景腾却不敢向心爱的女生表白，因为几乎被所有男生喜欢的沈佳仪对追求她的男生一律有一种反感，她只想好好学习，不希望别人介入自己的生活。
 　　
　　但是，为何沈佳仪唯独愿意把心事与柯景腾分享呢？她对他究竟有没有别样的感觉？柯景腾暗恋沈佳仪八年最终能否修得正果呢？小伙伴们还是再去回顾一下这部影片吧，一起来寻找最纯真的感动吧！
　　
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   编辑：汀

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 时光猜电影
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那些年，我们一起追的女孩

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