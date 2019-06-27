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岳云鹏&佟丽娅《鼠胆英雄》曝场景设计图

打造独特风格上海滩 色彩浓郁用色大胆

2019-06-27 14:45:38 来源：Mtime时光网

虽说《鼠胆英雄》故事背景是发生在旧上海，但是从这组场景图看来，色彩浓郁、用色大胆和以往民国作品的风格也有些许不同，少了一些沉重，多了一些轻松、诙谐的气氛

　　时光网讯 《鼠胆英雄》定于7月19日公映，影片由束焕、邵丹执导，岳云鹏、佟丽娅领衔主演，同时还有韩童生、田雨、蔡明、刘威、袁弘、大鹏、雷佳音、于谦、于洋、邢佳栋等一众实力演员倾情加盟。该片讲述了一个青龙帮小混混闫大海（岳云鹏饰），为了追求女神杜卿（佟丽娅），一路上“披荆斩棘”，从一个“怂包”变成大英雄的故事。

《鼠胆英雄》预告

 　　由于《鼠胆英雄》整个故事背景设定在30年代，民国时期的上海滩，本次发布的这组十分特别的场景图，也颇带有一些老上海元素镶嵌在其中。霓虹灯闪烁夜上海、气势恢宏的飞乐门全景、灯火通明的码头、整洁的警察局大厅、风格独树一帜的“青龙帮”内部，以及闫大海家烟火气浓厚的楼下，都颇具特色。

　　并且这些场景图中都有设计者的巧思隐藏其中，比如生煎摊附近隐藏的“开封菜”招牌、延伸至水中名为“天河岸”的露天观景台、飞乐门外形态各异的美人鱼雕塑等等，都忍不住让人想要更深一步的一探究竟。这些场景在此前发布的几款预告片中都有不少露出，此次公布的场景完整图，则是给观众展示了全方位的场景。






　　虽说《鼠胆英雄》故事背景是发生在旧上海，但是从这组场景图看来，色彩浓郁、用色大胆和以往民国作品的风格也有些许不同，少了一些沉重，多了一些轻松、诙谐的气氛，使得电影多了一种架空中天马行空的美感。该片的美术指导南楠回忆：“看完剧本之后，我跟束导和邵导就聊整体的美术风格方向。

　　当时我们就觉得，因为这是喜剧电影，不想把它做得特别沉重，想把它做得稍微轻松一些。”南楠根据时代背景查阅了很多资料，根据民国上海的风格，包括考察了老上海的“百乐门”旧址，才确定了最后电影美术风格的定位。他说：“可能因为老上海，民国上海它的风格是那种“Art Deco”建筑比较多，所以我们就想能不能加入一些动漫的风格，一些二次元、童话、浪漫的元素，来更好地体现这部电影的喜剧感。”

　　本片的导演之一，邵丹对此也颇为认同，他解释道：“就《鼠胆英雄》这部电影本身来说，我觉得这是一个蛮超现实的作品。我们希望给它赋予一些，更像童话和二次元色彩的这种东西，因为它本身的故事就有一些非真实感。所以我觉得在这个基础上，我们去赋予它的这种影像风格，是互相贴切的。”邵丹认为一部好的电影是，内容和画面是相辅相成的，当二者搭配正确时，那绝对是强强联手。正如本片导演束焕和邵丹的搭配一样，“50亿票房”编剧加金鸡奖最佳摄影师，这样的组合也是相当少见，可以说是为电影在画面和剧情方面，都上了一道“双保险”。

　　由大德影业（天津）有限公司、索宝（北京）国际影业投资有限公司、夸克传媒（内蒙古）有限公司、文投控股股份有限公司、北京文韵华夏影视投资有限公司共同出品的喜剧电影《鼠胆英雄》，将于暑期档全国上映。
 

   编辑：汀

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关键词： 鼠胆英雄 场景设计图
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鼠胆英雄

鼠胆英雄 (2019)

0.0

导演：束焕

主演：岳云鹏 佟丽娅

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