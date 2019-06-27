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《蜘蛛侠：英雄远征》曝光五款制式海报

IMAX版飞天遁地气势如虹 杜比版酷燃美漫风

2019-06-27 15:02:06 来源：Mtime时光网

《蜘蛛侠：英雄远征》将于6月28日登陆全国院线，IMAX、RealD、杜比影院、杜比全景声、中国巨幕五款制式海报曝光。
　　时光网讯 漫威超级英雄电影《蜘蛛侠：英雄远征》近日发布了IMAX、RealD、杜比影院、杜比全景声、中国巨幕五款制式海报，蜘蛛侠身着红黑迅雷蜘蛛战服飞天遁地尽显超强技能，酷燃美漫风格十分抓人眼球。

　　此次发布的五款制式海报风格各异：IMAX海中，蜘蛛侠身着红黑迅雷蜘蛛战服酷帅登场，气势如虹飞跃在欧洲背景之中，充满大战前夕的刺激紧张感；RealD海报则移步英国伦敦塔桥上，蜘蛛侠蓄势待发，“神秘客”冲天而起，一动一静带来极致酷燃动感，画面中两人严阵以待，一场大战不可避免。

　　在杜比影院与杜比全景声海报中，蜘蛛侠单枪匹马勇闯欧洲，美漫风格的背景下全是电影的高燃画面：“神秘客”杰克·吉伦哈尔与神盾局局长塞缪尔·杰克逊危机中突然现身，彼得·帕克注视钢铁侠画像默默流泪思念，以及蜘蛛侠与MJ相拥的高甜时刻悉数曝光。

　　《蜘蛛侠：英雄远征》的故事线全面延续“复联4”，是漫威影业总裁凯文·费奇亲口实锤的漫威宇宙“无限传奇阶段”真正的完结篇，从《钢铁侠1》开启的十一年漫威宇宙传奇，将在本周五上映的《蜘蛛侠：英雄远征》中迎来真正的史诗完结。

　　《蜘蛛侠：英雄远征》由导演乔·沃茨再次执导，“蜘蛛侠”汤姆·赫兰德、“局长”塞缪尔·杰克逊重磅加盟！更有好莱坞实力派巨星杰克·吉伦哈尔饰演新角色“神秘客”。玛丽莎·托梅、乔恩·费儒、赞达亚、雅各布·巴特朗等原班人马也将悉数回归。影片将于6月28日登陆全国院线。

   编辑：ruo

关键词： 蜘蛛侠英雄远征 海报
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