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《全职高手之巅峰荣耀》曝剧情版海报

愿你在战场过关斩将 成为独当一面的英雄

2019-06-27 14:56:36 来源：Mtime时光网

电影《全职高手之巅峰荣耀》曝光“无畏未来”版剧情海报，在毕业季之时为莘莘学子们送上暖心话语。
　　时光网讯   由阅文集团白金作家蝴蝶蓝小说《全职高手》番外改编的电影《全职高手之巅峰荣耀》，今日曝光“无畏未来”版剧情海报，在毕业季之时为莘莘学子们送上暖心话语。





　　年少的苏沐橙接过哥哥的账号卡，就像高考后的学子们收到成绩单和录取通知书一样，都是“成长的接力棒”；拿着游戏卡的叶修面带微笑，脸上写满了对自己将要做之事的坚定与期待，一如每个对未来充满向往的我们；特写海报中年轻的战队选手面对即将到来的挑战，坚定的眼神中透露着万丈豪情，年少轻狂但心中充满热血的梦想。

　　嘉世战队再次亮相，战场上的他们神态从容，打响荣耀之战势在必得。与高考相似的是，职业赛场是荣耀选手的战场，高考是考生的战场。这一战后的夏天，我们笑着送别曾经最熟悉的人，但无论在哪里，我们都会为曾拥有并肩作战的你们而骄傲，即使未来四处碰壁，也要在自己的战场过关斩将，成长为独当一面的英雄。

　　2011年，小说《全职高手》开始连载，讲述了电竞大神叶修离开嘉世战队后重返巅峰的故事。

　　电影《全职高手之巅峰荣耀》作为小说的前传即将登上银幕，把时间轴拨回起点，再现了18岁的叶修在老板陶轩的协助下组建初代嘉世战队，来自全国各地不同背景的队友们因为梦想齐聚电竞舞台的故事。叶修作为队长带领嘉世战队对战皇风战队，就在比赛即将进入决赛之际，团队却遭遇危机，面对劲敌皇风战队，嘉世战队又将如何与对手一决高下？

　　电影《全职高手之巅峰荣耀》由阅文影业、万达影视出品，哔哩哔哩、融创影视、映景文化、猫片、彩色铅笔联合出品，将于8月16日上映。
 

   编辑：hello王小羊

关键词： 全职高手之巅峰荣耀 海报
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