一只成熟的导盲犬需要经过四个成长阶段：温情成长、学校训练、匹配盲人、服务盲人。众所周知，科目二最难考，在导盲犬学校的训练，也是导盲犬训练阶段中最艰巨的一环。





电影《小Q》改编自感动亚洲三亿读者小说《再见了，可鲁》，讲述了一只聪明的拉布拉多犬小Q经过专业训练，成为导盲犬，并无私无悔为人类付出一生的动人故事。





对于很多普通大众来说，“导盲犬”仅存在于教科书和宣传片中，却极少在现实中遇到，人们对导盲犬的认知还远远不够。在《小Q》即将来临之际，片方特意曝光这只“导盲犬养成记”特辑，以接近大众的驾校考试方式，向大众介绍一只拉布拉多犬是如何一步步成为导盲犬的。

















一只成熟的导盲犬需要经过四个成长阶段：温情成长、学校训练、匹配盲人、服务盲人。众所周知，科目二最难考，在导盲犬学校的训练，也是导盲犬训练阶段中最艰巨的一环。要听懂指令、能躲避障碍物、拒绝食物与其他狗狗、玩具的诱惑等诸多关卡，让人听到都不自觉震惊：这真的是狗狗能做到的吗？





而事实是，狗狗在训练过程中，任意一环节无法通过，便将被“无情”淘汰，再无做成导盲犬的可能。这些标准听似残酷，但导盲犬作为“视障人士的眼睛”，哪怕只是一点点的小意外，都是对视障人士生命的威胁。由此可见，成为一只导盲犬，狗狗们付出了太多，它们原有选择成为普通宠物的机会，但它们接受了上天的指派，坚持完成了自己的使命，令人敬佩。





有人说，狗的寿命之所以只有十几岁，人类却可以活到几十岁，是因为人出生后要学习如何去爱，狗狗却从一出生就懂得爱。而成为一只导盲犬，不仅要懂得怎么去爱，还要懂得相关专业知识，更是要懂得在玩耍与为人类服务之间作出取舍。





每一只狗狗在成为导盲犬的时候，就已经注定了要付出良多，正如特辑中小Q所说，“虽然成为导盲犬的过程很辛苦，能够陪伴主人的时光也很短暂，但能成为主人的眼睛，依然是我一生最骄傲的事情”。