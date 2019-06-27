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一只拉布拉多变身导盲犬统共分几步？

治愈系《小Q》曝导盲犬养成记特辑

2019-06-27 15:12:28 来源：Mtime时光网

一只成熟的导盲犬需要经过四个成长阶段：温情成长、学校训练、匹配盲人、服务盲人。众所周知，科目二最难考，在导盲犬学校的训练，也是导盲犬训练阶段中最艰巨的一环。
　　时光网讯  由香港知名导演罗永昌执导，任达华梁咏琪罗仲谦杨采妮袁姗姗等十余位明星主演的电影《小Q》将于8月1日登陆全国院线。今日，片方曝光一支“导盲犬养成记”特辑，特辑以小Q的口吻记录了导盲犬从出生到成为导盲犬的四项大考验，并与人类驾校考试做对比便于大众理解。其中，不乏导盲犬训练过程中的艰辛片段。

　　电影《小Q》改编自感动亚洲三亿读者小说《再见了，可鲁》，讲述了一只聪明的拉布拉多犬小Q经过专业训练，成为导盲犬，并无私无悔为人类付出一生的动人故事。

　　对于很多普通大众来说，“导盲犬”仅存在于教科书和宣传片中，却极少在现实中遇到，人们对导盲犬的认知还远远不够。在《小Q》即将来临之际，片方特意曝光这只“导盲犬养成记”特辑，以接近大众的驾校考试方式，向大众介绍一只拉布拉多犬是如何一步步成为导盲犬的。





　　一只成熟的导盲犬需要经过四个成长阶段：温情成长、学校训练、匹配盲人、服务盲人。众所周知，科目二最难考，在导盲犬学校的训练，也是导盲犬训练阶段中最艰巨的一环。要听懂指令、能躲避障碍物、拒绝食物与其他狗狗、玩具的诱惑等诸多关卡，让人听到都不自觉震惊：这真的是狗狗能做到的吗？

　　而事实是，狗狗在训练过程中，任意一环节无法通过，便将被“无情”淘汰，再无做成导盲犬的可能。这些标准听似残酷，但导盲犬作为“视障人士的眼睛”，哪怕只是一点点的小意外，都是对视障人士生命的威胁。由此可见，成为一只导盲犬，狗狗们付出了太多，它们原有选择成为普通宠物的机会，但它们接受了上天的指派，坚持完成了自己的使命，令人敬佩。

　　有人说，狗的寿命之所以只有十几岁，人类却可以活到几十岁，是因为人出生后要学习如何去爱，狗狗却从一出生就懂得爱。而成为一只导盲犬，不仅要懂得怎么去爱，还要懂得相关专业知识，更是要懂得在玩耍与为人类服务之间作出取舍。

　　每一只狗狗在成为导盲犬的时候，就已经注定了要付出良多，正如特辑中小Q所说，“虽然成为导盲犬的过程很辛苦，能够陪伴主人的时光也很短暂，但能成为主人的眼睛，依然是我一生最骄傲的事情”。

   编辑：hello王小羊

关键词： 小Q 特辑
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