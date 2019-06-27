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唐尼号召大家去看《复联4》重映

明天起北美重映 "让《复联4》成为No1吧"

2019-06-27 15:21:17 来源：Mtime时光网

钢铁侠在推特上号召大家去看《复联4》重映：让《复联4》成为No.1！《阿凡达》的冠军宝座真的要不保了嘛？！


　　时光网讯 《复仇者联盟4》将于6月28日开始在北美重映，目标是超过《阿凡达》，一举拿下全球影史排行榜冠军的宝座。不少漫威演员也现身打Call。


　　其中最积极的是“钢铁侠”小罗伯特·唐尼，他发布《复联4》的重映版海报，并写道：“生活中又获得了一次新的重映，让《复联4》成为No.1吧...Come on这里有新东西，和一切...”

　　小唐尼这里所说的“新东西”指重映版新增的内容，包括导演安东尼·罗素的介绍视频、删除片段、片尾致敬斯坦李彩蛋，以及《蜘蛛侠：英雄远征》的特别版预告。


　　另外，“美国队长”克里斯·埃文斯也转发了漫威官推关于重映的内容，简单写了一个字“这个”，再加上一个指向下方的手指。



　　截止日前，已在全球上映近两个月的《复联4》，全球票房已高达27.5亿美元，超过了《阿凡达》首轮放映后的成绩27.49亿美元。

　　2010年8月《阿凡达》通过重映，累计票房达到27.88亿美元。坊间猜测，《复联4》也想通过重映，一举拿下全球影史票房冠军的王座。

今天《复联4》还发布了蓝光版预告

　　《复联4》2019年4月24日在中国内地上映，内地票房41.91亿元，创下进口片在内地的最高票房纪录，但只上映了一个月，并没有获得密钥延期。

　　《阿凡达》2010年1月4日在中国内地上映，内地票房13.79亿元，是内地首部票房破10亿影片，也是当年的年度票房冠军。

　　这些年内地电影市场的快速发展，无疑为《复联4》全球票房赶上《阿凡达》贡献了很大一份力量。

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 复联4 重映 钢铁侠 漫威 美队
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