时光网讯 《复仇者联盟4》
将于6月28日开始在北美重映，目标是超过《阿凡达》
，一举拿下全球影史排行榜冠军的宝座。不少漫威演员也现身打Call。
其中最积极的是“钢铁侠”小罗伯特·唐尼
，他发布《复联4》
的重映版海报，并写道：“生活中又获得了一次新的重映，让《复联4》
成为No.1吧...Come on这里有新东西，和一切...”
另外，“美国队长”克里斯·埃文斯
也转发了漫威官推关于重映的内容，简单写了一个字“这个”，再加上一个指向下方的手指。
截止日前，已在全球上映近两个月的《复联4》
，全球票房已高达27.5亿美元，超过了《阿凡达》
首轮放映后的成绩27.49亿美元。
2010年8月《阿凡达》
通过重映，累计票房达到27.88亿美元。坊间猜测，《复联4》
也想通过重映，一举拿下全球影史票房冠军的王座。
《复联4》2019年4月24日在中国内地上映，内地票房41.91亿元，创下进口片在内地的最高票房纪录，但只上映了一个月，并没有获得密钥延期。
《阿凡达》2010年1月4日在中国内地上映，内地票房13.79亿元，是内地首部票房破10亿影片，也是当年的年度票房冠军。
这些年内地电影市场的快速发展，无疑为《复联4》全球票房赶上《阿凡达》贡献了很大一份力量。