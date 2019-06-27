片段幽默诙谐，春夏所饰演的纯真少女青青，戴墨镜、打响指，可爱指数爆表，幽默的情节加上干净利落的故事节奏，不仅将青青这一角色敢爱敢恨的性格彰显的淋漓尽致，更令人对奇人导演徐浩峰这一次的风格突破，更加期待。





敢爱敢恨 春夏戴墨镜打响指飒爽可爱















该片段主要讲述了卖货郎老安（熊欣欣 饰）来到山村，贩卖各类新潮玩意儿，吸引了众多村民的目光，自然也包括不谙世事的青青。老安如“金牌销售员”一般，舌灿莲花，用“女人戴墨镜，不烫发不行的”、“你们村太小气，不肯花钱，肯定没人烫发”，成功挑起了青青的购买欲，两个响指一打，300斤核桃换一次艳绝全村的美丽，超值。











通过这个极具幽默氛围的小片段，青青的性格也被展现的淋漓尽致，对新鲜事物抱有绝对的好奇心，爱美、大气、果断，追求喜爱的东西绝不拖泥带水，这样的性格同样也决定了她与孔鼎义之间的情感走向。





节奏明快诙谐有趣 颠覆徐氏电影刻板印象















作为一部“见众生”的突破之作，《刀背藏身》最大的突破，就是除了以女性视角切入时代众生相之外，更增添了不少幽默元素，荒诞诙谐的趣味片段不胜枚举，而且故事节奏利落明快，完全颠覆了观众们以往对徐氏电影的刻板印象，加上一以贯之的写实武术风格，观影感受相当酷爽。





《刀背藏身》即将于7月19日正式冲击暑期档。



