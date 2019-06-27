网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

春夏去理发店被Tony老师花式推销办卡

徐浩峰《刀背藏身》曝春夏烫发片段

2019-06-27 16:09:06 来源：Mtime时光网

电影《刀背藏身》曝春夏烫发片段，有些诡异，有些可爱，有些荒诞。
　　时光网讯 近日，即将在7月19日全国上映，由徐浩峰执导，许晴春夏张傲月黄觉耿乐陈观泰李光洁李博熊欣欣等主演的电影《刀背藏身》，曝光一支春夏“不烫发是不行的”趣味片段。



　　片段幽默诙谐，春夏所饰演的纯真少女青青，戴墨镜、打响指，可爱指数爆表，幽默的情节加上干净利落的故事节奏，不仅将青青这一角色敢爱敢恨的性格彰显的淋漓尽致，更令人对奇人导演徐浩峰这一次的风格突破，更加期待。 

敢爱敢恨 春夏戴墨镜打响指飒爽可爱

　　在电影《刀背藏身》中，春夏饰演一个娇憨可人敢爱敢恨的纯真少女——青青，她从小被孔老爷子（陈观泰 饰）一家收养，与哥哥孔鼎义（张傲月 饰）青梅竹马，两人从小一起长大，一家人隐居在一个小山村淳朴度日。



　　该片段主要讲述了卖货郎老安（熊欣欣 饰）来到山村，贩卖各类新潮玩意儿，吸引了众多村民的目光，自然也包括不谙世事的青青。老安如“金牌销售员”一般，舌灿莲花，用“女人戴墨镜，不烫发不行的”、“你们村太小气，不肯花钱，肯定没人烫发”，成功挑起了青青的购买欲，两个响指一打，300斤核桃换一次艳绝全村的美丽，超值。



　　通过这个极具幽默氛围的小片段，青青的性格也被展现的淋漓尽致，对新鲜事物抱有绝对的好奇心，爱美、大气、果断，追求喜爱的东西绝不拖泥带水，这样的性格同样也决定了她与孔鼎义之间的情感走向。

节奏明快诙谐有趣 颠覆徐氏电影刻板印象   

　　导演徐浩峰曾表示，习武之人有三个阶段——见自己、见天地、见众生，以往的作品《倭寇的踪迹》《箭士柳白猿》见了“自己”，在电影《师父》里见了“天地”，而《刀背藏身》将成为一部可以亮堂的见众生的作品。



　　作为一部“见众生”的突破之作，《刀背藏身》最大的突破，就是除了以女性视角切入时代众生相之外，更增添了不少幽默元素，荒诞诙谐的趣味片段不胜枚举，而且故事节奏利落明快，完全颠覆了观众们以往对徐氏电影的刻板印象，加上一以贯之的写实武术风格，观影感受相当酷爽。

　　《刀背藏身》即将于7月19日正式冲击暑期档。
 

   编辑：飒飒

关键词： 刀背藏身 徐浩峰 春夏
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

刀背藏身

刀背藏身 (2019)

0.0

导演：徐浩峰

主演：许晴 春夏

在线播放

徐浩峰

徐浩峰

Haofeng Xu

职业：导演 | 编剧 | 剪辑 | 演员 | 动作指导

查看影人作品  >

许晴

许晴

Summer Xu

职业：演员 | 制作人 | 导演

查看影人作品  >

春夏

春夏

Jessie Li

职业：演员

查看影人作品  >

张傲月

张傲月

Aoyue Zhang

职业：演员

查看影人作品  >

黄觉

黄觉

Jue Huang

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

第22届上海国际电影节闭幕红毯

“抖森”&吴京孰帅 长泽雅美&汪可盈谁美

37
相比开幕，本届上海国际电影节的闭幕红毯出现了更多海外..
2

基努·里维斯，又杀回来了

《疾速追杀》重回巅峰 传奇故事再遭疯传

终于等到这一天。
3

今明两年哪些华语新片值得期待

国产科幻奇幻争锋 参投好莱坞力度大

41
待到明年此时，我们再来看看有多少电影已经上映，或者准..
4

"千与千寻"为什么能成为宫崎骏的巅峰？

小时候觉得新奇有趣 长大后却看得泪流满面

宫崎骏的巅峰之作《千与千寻》，无论是艺术水准还是奖项..
5

《速度与激情9》拍摄首日路透照曝光

唐老大牵小朋友 米歇尔同现身疑似家庭戏？

10
因为露天拍摄，“大牌”范·迪塞尔全程有专人撑伞，一会..

查看更多