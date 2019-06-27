谈及《蜘蛛侠：英雄远征》中的角色，赞达亚表示MJ的存在，是在提醒大家彼得也只是个年仅十几岁的少年而已。



赞达亚接受时光网专访 赞达亚接受时光网专访





时光网讯 赞达亚 的原名是Zendaya Maree Stoermer Coleman。这位加州土生土长的22岁女孩，在工作中永远充满自信，并坚持只用Zendaya作为自己的名字。





赞达亚在奥克兰长大。奥克兰位于旧金山湾的另一侧，是一个艺术风情非常浓厚的港口城市。赞达亚也具备了典型的奥克兰艺术气质。她是个混血儿，父母是学校的老师，还有五个同父异母的哥哥姐姐。她的名字取自一个非洲的词汇，意思是“感恩”。













在《蜘蛛侠：英雄远征》中赞达亚将继续出演“MJ”这个角色。她还在备受期待的《沙丘》中饰演了一个小角色。《沙丘》根据弗兰克·赫伯特的畅销科幻小说改编，由丹尼斯·维伦纽瓦执导，这部电影可谓是众星云集。







HBO新剧《亢奋》海报

该剧探讨了青少年在当今媒体泛滥、动荡不安的社会中生活出现的种种问题。这部电视剧比较边缘，内容较为极端，而且充斥大量与毒品、性相关的内容。剧情以制作人莱文森（著名导演巴瑞·莱文森的儿子）的亲身经历为基础，讲述了他年轻时曾被毒瘾困扰并与之作斗争的人生经历。赞达亚在该剧中以主人公的身份出现，她饰演17岁的Rue Bennett，经历着与毒瘾和抑郁的双重打击，是影片的灵魂和关键人物，她的所作所为也恰恰代表了影片所要表达的核心思想。





在一个阳光明媚的下午，时光网记者在洛杉矶比利佛山庄附近的一家酒店对赞达亚进行了专访，就她的新作、家庭成员之间的关系等问题进行了交流。





时光网：在上一部《蜘蛛侠：英雄归来》中彼得·帕克有点爱上了MJ，在这部新作中，他们两人的关系有什么新进展吗？





赞达亚：这次这部新片讲的是，蜘蛛侠被迫站出来自己扛大旗，为的是要填补其他超级英雄的空白。但是他毕竟还是太年轻，拯救世界的重任落在他肩上肯定是有点压力山大了。我的角色某种程度上体现了蜘蛛侠正常人生活的一面，他太渴望能过普通人的日子了。我是他喜欢的女孩，他很想经历这种年龄该有的浪漫，也希望能去上上学，开开心心的，没有任何压力。







《蜘蛛侠：英雄远征》剧照 《蜘蛛侠：英雄远征》剧照





MJ和蜘蛛侠两人之间有种其妙的化学反应。对于彼得·帕克而言，MJ是个普通人，他很喜欢MJ的真性情，有点爱搞怪还带点黑色幽默。彼得非常珍惜MJ身上的点点滴滴，而这也正提醒着大家，彼得也只是个年仅十几岁的少年而已。





时光网：我还没看过这部电影，不过从宣传片来看，有很多动作戏。你饰演的角色是不是也有动作戏？为此你是怎么准备的？





赞达亚：我演的MJ没太多打斗场面，不过拍戏的时候确实很好玩。其实好多话我在这儿不方便说，因为给我们规定了不能对外泄露太多关于电影的信息。不过有个我的小人偶，还拿这一只棍子，至于为啥拿棍子，我就不方便说啦。从这个小人偶能看出来，她其实也参与了一点点动作戏。





时光网：关于这部电影的主题，你如何描述？在现实中又意味着什么呢？





赞达亚：上一部可以说是体现了彼得·帕克对成为蜘蛛侠的追求和向往。那个时候他可以不顾一切，只要能成为真正的蜘蛛侠就行。他在努力证明自己，要让所有人知道自己无愧于能穿上蜘蛛侠的那件专属制服。只要有机会他就变身。但是现在这部戏里剧情完全反转了——彼得·帕克对自己蜘蛛侠的身份有点逃避的情绪。



《蜘蛛侠》终极中文预告

上一部中他以蜘蛛侠的身份经历太多事情了，现在他不太想继续这样了。就像他说的：我不想继续下去了，我只想当个普通的孩子，我只想简简单单的去上学、放学，我不想当超级英雄了。我觉得这部电影所要探讨的中心思想是如何度过人生跨度的问题。这个问题我们所有人都有可能在生活中遇到。就比如说如果你有点天赋，或者你拥有帮助别人和这个世界的某些力量的话，那么你就要站出来做点什么，跨越你人生的这个高度和阶段。





时光网：你怎么看这部电影和《复仇者联盟：终局之战》之间的关系？





赞达亚：彼得·帕克在《复仇者联盟：终局之战》中经历了太多伤痛。他亲眼目睹了太多他生命中重要的人离他而去，而且有些人永远的离开了他。这对于一个年仅16岁的孩子来说，要承受这些伤痛实在是太难了。所以我想他肩上承载了太多不该他这个年龄应该承担的责任和压力。





《蜘蛛侠：英雄远征》剧照：到处都是钢铁侠的影子 这部电影里其实遗留了许多《复仇者联盟：终局之战》的遗憾和悲伤。不过，这部电影总体上来说也还算是比较轻松的。经常有时候拍完一天的戏，感觉就像是在演一部欢乐喜剧似的。戏里戏外也充满了欢笑。 就像宣传片中他说的那样，他到处都能看见Tony Stark的影子，在漫威平行宇宙中，钢铁侠将永存，这个重量级人物和超级英雄永远都不会消失。所有人都在为钢铁侠的逝去而悲痛万分。所以在《蜘蛛侠：英雄远征》





时光网：据说你特别快就接拍了《亢奋》这部新剧？





赞达亚：是的，没错。记得那会是《蜘蛛侠：英雄远征》开拍前的一个月吧，我本来应该要去拍蜘蛛侠的，而且当时我本来想做个其他的作品，但很不幸，计划泡汤了，所以我感觉特别失落。





后来，我就接到一个电话，让我读一个剧本，我很快的看了一下，这要照以前我可是从来没有这么快的看完剧本。然后我马上就问对方：“你们还有没有更多剧本了？我还想看。要是有全季剧本我现在就能看。”但当时他们只有三集，我花了一天的功夫就看完了，看完以后我就被深深吸引住了，我感觉自己跟剧情完全贴合在一起分不开了。我以前从来没有过这种感觉，这么短的时间里就能让我这么着迷的剧本，这还是第一次。



《亢奋》剧照

我觉得山姆·莱文森写剧本有一个特别棒的风格，就是剧情节奏非常快。每集都能有100多个镜头，包括所有剪辑和剧情闪回等内容，都能够精心安排好。他这种风格背后其实暗含了他的想法，他认为在当今社交媒体等新媒体快速发展的信息时代，人们思想运转的速度是非常快的。我不知道到你是不是也这样，但我肯定是。





我注意力能集中的时间非常短，比如有时候我在看东西，没过多会我就打起电话来了，“啊！？是这样吗”没准就会有什么事让我的注意力又跑偏了，然后我再继续刚才被中断的事情，但我就得倒回去重新开始弄，因为刚刚脑子走神了。现在信息量太大了，我们时时刻刻都要接收各种大量信息。山姆也是这样想的，他从不让剧情慢下来。所以每集中总会不断有事情发生，观众们跟随剧情变化，以Rue处理事情的思维方式为出发点，沿着她思想不断变化发展的轨迹慢慢融入了故事中。





我觉得就是这点深深吸引了我，因为Rue想问题的方式跟我一样。我们俩身上就是有一种说不清道不明的连带关系，我在她身上似乎看到了自己。我也不知道为什么会这样。我俩生活在两个不同的世界中，我们的生活大为不同，但我就是觉得自己和她之间有莫名的共同点，在某些方面，我俩真的很像。我觉得跟这个角色分不开了似的。我也描述不清这种感觉，就像我的小妹妹，就像我身体中的一部分，让我特想去保护她们。







赞达亚在《亢奋》中的造型 赞达亚在《亢奋》中的造型





时光网：你觉得人们会不会因为《亢奋》这部剧改变对你的看法和认识？毕竟这部剧有点极端主义。





赞达亚：是啊。说起这个特别逗，好多人见了我都会说，第一集就这么疯狂啊。不过其实相对于整部剧而言，这一集还是比较温和的呢！（笑）但对我来说这部电视剧还好啦，没那么夸张。因为它讲述的是人们发生的故事，而且也许在某处，就正发生在某些孩子们身上。好多故事和我演的Rue这个角色都是基于这部片子的制作人山姆，他所亲身经历的事情。Rue其实就代表了山姆。所以很多剧情都是他曾经经历过的——包括与毒瘾作斗争等等这些事情。





我觉得其实这部剧没有他们说的那么疯狂，也一点都不牵强。因为剧中人物都比较年轻，可能就是因为这一点才让人们觉得有点夸张吧。但这并不意味着故事就是虚构的，因为实实在在是发生了的真实故事。我觉得这部剧想告诉人们的重点就是——这些事情确实不是什么好事，会让人看了觉得不痛快，难受。看着好像是别人身上发生的事情，好像是在讲人家的故事，但其实跟许多人的现实生活密切相关，通过这部剧让大家连接在了一起，不管看这部剧是什么感受。可能有些人会觉得失落、难过、生气，或者有的人看了觉得还挺高兴的，都没有关系。因为你知道，你不是孤独的一个人在战斗。



赞达亚四年前主演的剧集《少女卧底》海报

时光网：《亢奋》以Rue的高中生活为背景展开叙述。你的中学生活又是什么样的呢？





赞达亚：我是在奥克兰市中心的一所艺术学校上的学。那学校很前卫，很自由。我遇到的问题跟大多数孩子们在学校里遇到的都差不多。我没怎么受到过欺负，我上学那会总是紧紧张张的，我更多时间是待在自己的世界里，也没什么太多朋友，更谈不上有好多人喜欢我了。后来我找到第一份工作之后就中途离开学校了，奔事业去了。从那以后我就自己在家自学，那种感觉大不一样，因为之前我一直都习惯了跟别的孩子们一块上学，一起行动。而现在屋里就剩我一个人了，我就跟自己说：“哎呀，现在就只有自己一个人学啦”（笑）。





不过说真的我比其他好莱坞童星们经历的事情要多一些。我也有过普通的高中生活。再加上我父母本身就是老师，我即便不去上学，我也是跟父母住在一起，他们会在学习上帮助我，或者有时候我就待在他们身边，干点这个那个的。在我上学之前我就已经在我妈妈的教室里待着了，在那里我也会做点自己喜欢的事情。我总是会经常深深的让自己沉浸在学校的氛围中。





时光网：学校里你最喜欢哪个学科？





赞达亚：历史是我最喜欢的一门课了。我觉得通过历史可以了解你从何而来，是很有意思的一件事。





时光网：你父母文化背景不同，他们对于您从事演艺事业有什么不同建议吗？





赞达亚最新时尚大片 赞达亚：我父母对我非常坦诚，有什么说什么。我觉得这是养育孩子最好的方式。如果平时你对孩子掖着藏着，总有一天你的孩子会经历你所隐藏的事情，但他们没经历过，也没听说过，他们就会没有任何准备，对这些事情也不知道该怎么去处理。我父母对我就特别诚实，我要是问他们点什么问题，他们就会如实回答我，现实是什么样子，就会怎么跟我说。





过度保护要不得，只会让事情变得更糟糕。这就像是现在给你出了一道题，但却不给你任何事先准备，没有任何可依靠的资源或者帮助。这样的话肯定会以失败告终，因为在这个问题面前，你连这个问题是什么都看不懂。很幸运，我能有这样对我开诚布公的父母，他们让我真正理解这个世界是什么样子的，生活到底是什么。让我对我的未来总是能有更好的准备。





时光网：最后一个问题，请你谈谈《沙丘》这部电影吧。





赞达亚：这个问题嘛，我还真说不上太多东西。整部剧本我没有看完。跟你说实话吧，我在有声书里听了，因为我要花太多时间才能看的懂。总共算起来这部电影我的工作时间才只有六天而已，时间不长，所以我也没做太多功课。不过虽然时间短，但这个经历也很精彩，我很期待这部电影。







