2019-06-27 21:43:29 来源：Mtime时光网
编辑：hello王小羊
导演：伊丽莎白·班克斯
主演：克里斯汀·斯图..
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Kristen Stewart
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Naomi Scott
Ella Balinska
Patrick Stewart
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三菱机
4秒前
就连把预告看完的心情都没
天天向上1567454
19分钟前
好low的电影，感觉像网大
笑着的伤疤
21分钟前
明白了，敢情伊丽莎白宾克斯把这片当“动作版《完美音调》”拍了——为了显示Girl Power所以连联络人也变成女的，只剩下“查理”这个男性（名字）老板没法改掉性别（除非正片揭露“查理”其实是“查理兹”、让X教授变成障眼法，呵呵）。楼下已经好几位说“没看点”了——立项消息一出的时候就跟你们说过你们要的“看点”现在在女权风下是不可能再出现的了，调整心态吧
海报上的人
36分钟前
卡梅隆迪亚兹那版都有人吐槽电影里的女性听一个扩音器里的男人的命令行事完全没有自我，过于性别歧视，女性在电影里只能充当男性的傀儡打手，这个新版还这样子设定完全是找骂啊。
正经的张洪睿
37分钟前
呕
zoujia
39分钟前
感觉没啥看点啊·····
getfish
41分钟前
好像除了神奇女侠以外的大部分带女权因素的好莱坞电影票房都不咋样呢。印度倒是有这方面的佳片。
时光網草映轩
42分钟前
各个重启IP在招手
想长胖
50分钟前
完全没有兴趣
渡水
56分钟前
假如那个总说速激是好莱坞的小时代的家伙改说这种片子是小时代我倒还可以支持他。
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