小K克里斯汀·斯图尔特、娜奥米·斯科特、埃拉·巴林斯卡扮演的三位“打手”天使帅酷亮相，老X教授帕特里克·斯图尔特也惊喜现身。















故事根据ABC电视台70年代的同名电视剧改编，讲述查理手下三位才貌双全的女特工的故事。班克斯表示，她想要拍一部女性作为一个整体在一起工作的电影，而不是被浪漫爱情或是家庭等以往女性电影中的常见元素“所干扰”。该片目前北美定档2019年11月15日。



