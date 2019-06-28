时光网讯
6月27日晚，MCU第三阶段收官之作《蜘蛛侠：英雄远征》媒体口碑解禁，91%的烂番茄新鲜度让人对新“蜘蛛侠”系列的第二部电影，依然充满期待。本片是MCU中的第23部电影，故事紧接着发生在今年4月点燃了全球的《复仇者联盟4：终局之战》之后，在解释了不少《复联4》中遗留下来问题的同时，也让小蜘蛛的征程走出纽约，走向了欧洲。
老吉、荷兰弟与导演乔·沃茨在北京发布会上
《英雄远征》的导演乔·沃茨
，也是第一部《蜘蛛侠：英雄归来》的导演。说来漫威影业也是大胆，在两部“蜘蛛侠”电影之前，乔的导演履历表上只有一部长片电影——存在感不是非常强的《玩命警车》
。然而在乔的执导下，第一部《英雄归来》用1.75亿美元的预算，换来了8.8亿的全球票房，现在烂番茄新鲜度依然保持在92%。有这样的成绩，续集依然由他回归执导，可谓是非常让人放心了。
在《复联3》最后幻化成灰，《复联4》中惊喜归来之后，彼得·帕克即将面临的，是一个他虽然消失了5年，自己却毫不知情的陌生世界。“荷兰弟”汤姆·赫兰德
我们都非常熟悉了，本次在《英雄远征》中，是他第五次披上“蜘蛛侠”的战衣，也是真人电影中饰演蜘蛛侠次数最多的演员。虽然身为英国演员，年纪轻轻的荷兰弟却将小蜘蛛“纽约皇后区友好邻居”的美式大男孩儿特质展现得淋漓尽致。
影片宣传期间，时光网记者先后在巴厘岛和北京的宣传活动中，与包括导演、荷兰弟和老吉在内的三位主创进行了独家对话。在访谈中，荷兰弟大方分享道说，正如彼得·帕克的导师是托尼·史塔克一样，他在真实生活中的导师，也是“钢铁侠”唐尼本人。当被问到加入《蜘蛛侠》电影是什么感受，老吉毫无遮掩地尖叫出声，这一对儿搭档旁若无人地说上了相声，整个采访氛围非常好笑。
老吉嗨成了这个样子
而导演的访谈则正经得多，毕竟《英雄远征》是承上启下的新片，他身上背负的责任也不少。这一次，选择让蜘蛛侠前往欧洲，是因为乔认为《英雄归来》中的那个高中生已然不再，现在需要到陌生的环境中迎接更多挑战了。当被问到“死侍”未来有没有可能客串，本以为这个问题会被毙掉的记者意外得到了答复，虽然也是片儿汤话——一切皆有可能啦。
汤姆·赫兰德：其实《复联4》的制作早于《英雄远征》，《复联3》和《复联4》是同时拍摄的，拍完《英雄远征》后，我们又花了大量的时间对《复联4》进行补拍。在拍摄《英雄远征》之前，我已经知道了《复联4》的所有剧情。
《复联3》最后小蜘蛛之死
Mtime：杰克，这是你第一次加入漫威宇宙，你是补了之前的所有电影，还是为了避免剧透而刻意避免不去看？
杰克·吉伦哈尔：这个问题有意思，我需要了解所有的剧情，我也知道《复联4》里发生了什么，因为它的剧情和本片息息相关。这个宇宙很宏大，我全都要补一遍。其实我基本上都看过，但是有些还是需要查漏补缺。