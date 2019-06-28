



汤姆·赫兰德：其实《复联4》的制作早于《英雄远征》，《复联3》和《复联4》是同时拍摄的，拍完《英雄远征》后，我们又花了大量的时间对《复联4》进行补拍。在拍摄《英雄远征》之前，我已经知道了《复联4》的所有剧情。







《复联3》最后小蜘蛛之死





Mtime：杰克，这是你第一次加入漫威宇宙，你是补了之前的所有电影，还是为了避免剧透而刻意避免不去看？





杰克·吉伦哈尔：这个问题有意思，我需要了解所有的剧情，我也知道《复联4》里发生了什么，因为它的剧情和本片息息相关。这个宇宙很宏大，我全都要补一遍。其实我基本上都看过，但是有些还是需要查漏补缺。