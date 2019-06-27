从媒体评论来看，这部系列新作和前作一样“有趣”，但作为一部超级英雄电影而言，它还不够完美。













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《蜘蛛侠：英雄远征》终极中文预告

从媒体评论来看，这部系列新作和前作一样“有趣”，无论是幽默还是动作，都可以让粉丝们找到足够的乐趣，但作为一部超级英雄电影而言，特别是作为漫威电影宇宙“无限传奇阶段”真正的完结篇，它还不够完美。《IndieWire》和《New York Post》甚至认为它远不及前作。但荷兰弟和杰克 ·吉伦哈尔的演技在线 。





《蜘蛛侠：英雄远征》将于6月28日正式登陆内地院线。北美档期定在7月2日 。







媒体评论摘录：





IGN（88分）：有趣、用心、幽默和炫酷，粉丝们可以尽情享受其中。





TheWrap（85）：这部电影总让人感觉是一部迷人的青少年公路旅行喜剧，偶尔会变成超级英雄电影。





Empire（80）：有着大量的幽默感，充满活力的动作戏，以及《终极之战》让你渴望的答案。





USA Today：这部续集没有2017年的前作那样专注和迷人，但它延续了荷兰弟令人惊奇的表演，以及成功引入了杰克·吉伦哈尔的角色。





ScreenRant：汤姆·荷兰地和杰克·吉伦哈尔的出色表演，打造了一出激动人心、野心勃勃，尽管有些混乱的超级英雄闹剧。











Screen International（60）： 轻松愉悦，以及汤姆·赫兰德的讨人喜爱让这个蜘蛛侠显得徒有其表，虽然它笑果十足，但却给人一种过渡的感觉，从《终局之战》到任何凯文·费奇为这些超级英雄准备的下一个故事。





The Hollywood Reporter（60）：荷兰弟和赞达亚有足够的吸引力并且有趣，但是没有一个真正的反面角色，以及小罗伯特·唐尼的合适的替代者，在漫威宇宙中，它完全不够耀眼。





IndieWire（50）：和《蜘蛛侠：平行世界》非凡的艺术性或者山姆·雷米的《蜘蛛侠2》的感染力相比，它是失败的。





New York Post：动作、罪恶、转折和总体逻辑都和它的前集相去甚远。



