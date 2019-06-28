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时光网讯
“蚁人”保罗·路德
与索尼正在最终的协商阶段中，准备加盟新版《超能敢死队3》
，根据外媒报道，他可能会在片中饰演一位教师。和保罗一同出演过《复仇者联盟3：无限战争》
的“暗夜比邻星”凯丽·库恩
、菲恩·伍法德
（《怪奇物语》
）和“小惊队”麦肯纳·格蕾丝
也都在谈判中，可能加盟。
本片之所以暂被翻译为《超能敢死队3》，是因为前两部《捉鬼敢死队》
分别在1984和1989上映过（英文片名一样，都是Ghostbusters，中文从“捉鬼”改成了“超能”），而2016年那部全女性卡司的《超能敢死队》
直接被忽视掉了。原版两部《捉鬼敢死队》的导演是伊万·雷特曼
，他的儿子贾森·雷特曼
即将执导新作，并与吉尔·克兰
共同编剧，今年夏天晚些时候开拍，明年夏天公映。
“自我2001年因保罗出演的《哈啦夏令营》，在圣丹斯见过他之后，我就一直想要和他合作，他能加入这个原创的《超能敢死队》宇宙中新篇章，我非常兴奋，”导演贾森说。
索尼目前并未公布剧情细节，但内部消息告诉外媒，故事将会是原版两部影片的延展，聚焦在单亲妈妈和她的家人身上，凯丽·库恩
饰演这个“妈妈”，菲恩·伍法德
演她儿子，而“异形之母”[西格妮·韦弗]也有可能回归出演Dana Barrett一角。接下来，保罗还将出现在Netflix的新剧《吾为敌》
中，今年秋季首播。
给大家看一下，凯丽·库恩不演“暗夜比邻星”，在《消失的爱人》里是酱婶的