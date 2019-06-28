





导演通过《哈啦夏令营》认识了保罗





“自我2001年因保罗出演的《哈啦夏令营》，在圣丹斯见过他之后，我就一直想要和他合作，他能加入这个原创的《超能敢死队》宇宙中新篇章，我非常兴奋，”导演贾森说。







