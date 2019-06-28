陈飞宇加盟配音动画片《雪人奇缘》，携手张子枫妹妹及最可爱的雪人开启魔力冒险，该片将于十一档上映。













陈飞宇所配音的“阿俊”是第一个好莱坞级别动画片当代中国男生形象，也是电影《雪人奇缘》的男主人公，更是冒险小分队中的“颜值担当”，陪着雪人大毛上天入地，历经艰险护送他回珠穆朗玛峰。阿俊是一个时髦的帅气少年，和陈飞宇本人的形象十分吻合。





阿俊跟时下青少年一样酷爱时髦、爱玩社交网络、性格活泼开朗。但是随着冒险旅途的深入，阿俊渐渐成长为成有责任心、能独挡一面的少年，愿意为家人和朋友付出，开启了人生新的篇章。作为冒险小分队里的大哥哥，他不仅和雪人大毛建立起了深厚的友谊，也一直尽力照顾着小艺和鹏鹏，历经艰险共度难关将大毛护送回家。





电影《雪人奇缘》由东方梦工厂携手美国梦工场共同打造，将于2019年10月1日正式全国公映。

编辑：隐饮