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由东方梦工厂携手美国梦工场联手打造的动画电影《雪人奇缘》
今日宣布新生代演员陈飞宇
将加盟影片，为开启魔力冒险三人组的“哥哥”阿俊献声中文配音，携手张子枫妹妹及最可爱的雪人，魔力冒险即刻启程。
电影《雪人奇缘》
是继《功夫熊猫3》
之后，其核心团队所打造的又一部世界级合家欢原创动画电影，讲述了三位都市少年和一位喜马拉雅小雪人“大毛”一起踏上长达3000公里、横穿中国的冒险之旅的故事，也是陈飞宇首次担任男主人公配音的动画电影，将于10月1日正式全国公映。
作为新生代演员中的代表人物，陈飞宇在《最好的我们》
、《将夜》等多部影视作品中有着出色表现，他所主演电影《最好的我们》正在全国热映中，累计票房突破了3.8亿。陈飞宇外形清爽帅气，声线干净纯粹，此次加盟电影《雪人奇缘》献声也引起一众影迷的期待。
陈飞宇所配音的“阿俊”是第一个好莱坞级别动画片当代中国男生形象，也是电影《雪人奇缘》的男主人公，更是冒险小分队中的“颜值担当”，陪着雪人大毛上天入地，历经艰险护送他回珠穆朗玛峰。阿俊是一个时髦的帅气少年，和陈飞宇本人的形象十分吻合。
阿俊跟时下青少年一样酷爱时髦、爱玩社交网络、性格活泼开朗。但是随着冒险旅途的深入，阿俊渐渐成长为成有责任心、能独挡一面的少年，愿意为家人和朋友付出，开启了人生新的篇章。作为冒险小分队里的大哥哥，他不仅和雪人大毛建立起了深厚的友谊，也一直尽力照顾着小艺和鹏鹏，历经艰险共度难关将大毛护送回家。
电影《雪人奇缘》由东方梦工厂携手美国梦工场共同打造，将于2019年10月1日正式全国公映。
编辑：隐饮