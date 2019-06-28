网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

神秘客:雷神&奇异博士&钢铁侠结合体

"蜘蛛侠:英雄远征"制片人 片场聊MCU新作

2019-06-28 12:25:35 来源：Mtime时光网

在《蜘蛛侠：英雄远征》拍摄期间，时光网记者到访影片位于伦敦的Leavesden摄影棚，与制片人Eric Hauserman Carroll聊了聊新片的拍摄，以及剧情中诸多角色的设置。


　　时光网讯　“荷兰弟”汤姆·赫兰德强有力的三连跳，越过威尼斯的贡多拉小船，跳上满是尖叫游客的游艇屋顶，然后用桨当作撑杆，跃上赫赫有名的叹息桥。不用担心，有四台摄像机能够从多个有趣的角度，捕捉到他卓越的运动能力，而其中错综复杂的电线和滑轮，更是增添了些许超人风采，导演乔·沃茨透过扩音器传达着他的热情，“汤姆，好样的！”

　　漫威电影宇宙（漫威粉丝称作MCU）的四次登场，让我们已然非常熟悉在建筑物之间来去自如的蜘蛛侠了，仿佛地球引力对他不起作用一样。而由他独挑大梁的第二部影片早已拍摄结束，今日在中国内地公映。这部影片更加特别的是，故事发生地并不是在纽约——这个自1962年蜘蛛侠出现以来，冒险活动的传统进行地；而是在意大利历史悠久的城市威尼斯，这里运河纵横交错，还有古董桥点缀其中。


故事发生在威尼斯，可拍摄却是在伦敦

　　除此之外，这位23岁的帅气英国演员荷兰弟，所饰演的彼得·帕克似乎还忘了穿上制服，正在度假的他穿着T恤和休闲裤跳来跳去。从地理上来看有点讶异的是，这个看上去非常像水城威尼斯一隅的地方，实际上距离伦敦只有一个小时车程《蜘蛛侠：英雄远征》的大部分拍摄，都在热闹的伦敦Leavesden摄影棚。

　　放眼四周，你能看到一条仿造的墨西哥废弃街道，伦敦塔桥的上层，还有在一个巨大容器上搭建的威尼斯城市布景。影片艺术指导克劳德·帕雷告诉时光网，这里的水也已经用染料染成了和运河一致的颜色。尽管受到热烈欢迎，但威尼斯城市的官员们仍然不赞成以家庭娱乐的名义，拆除具有千年历史的地标。因此除了在许多国际景点拍摄外，这部续集还充分利用了Leavesden摄影棚外100英亩的荒地。


彼得和他的同学们

　　制片人Eric Hauserman Carroll表示，“之所以选择《英雄远征》作为片名，是对第一部影片有意义地回顾；同时也因为我们的初衷，是希望蜘蛛侠不仅走出他的舒适区，走出纽约，更能走出美国。”在《蜘蛛侠：英雄归来》大获成功，并将蜘蛛侠引入MCU（不包括其在《美国队长3》中的客串角色）之后，现在他们把小蜘蛛送往欧洲，参加游学之旅。

　　“我们希望这部影片给人一种很棒的间谍影片的感觉，这其中有很多很酷的场景，”Carroll解释道。“我们会看到蜘蛛侠在威尼斯运河上荡来荡去。”和蔼可亲且聪明的Carroll显然在这个岗位上游刃有余，他曾参与过第一部《蜘蛛侠》，前两部《雷神》作品，以及电视剧《特工卡特》的制片工作。他自豪地向时光网解释了下一部中蜘蛛侠的冒险，如何能够做到既有继承又完全不同。

找到一张制片人Eric在《雷神2》的片场照

　　“这部电影的使命之一，就是唤醒人们喜欢第一部影片的缘由，”他说，这是为了重新强调蜘蛛侠和其他超级英雄的不同之处。他不是王子，没有来自另一个星球，他也不是亿万富翁，仅仅是个孩子。“我们希望保持这种轻快的基调，”他强调，“重要的在于花更多时间，和我们熟悉与热爱的角色在一起。”

　　换句话说，这仍然是一部MCU的青春喜剧，荷兰弟以彼得的身份回归，他作为蜘蛛侠的身份仍然是个秘密。除了复仇者联盟的人，只有他最好的朋友奈德（由搞笑的雅各·巴塔伦饰演）知道。此外，他也希望将所有超级英雄有关的事情放在一边，和奈得以及其他朋友，尽情享受被Carroll称为“横穿欧洲的高中生嬉闹”。在这其间，还会看到彼得对MJ发展出的情愫，这个超酷的角色再次由赞达亚演绎。

　　《英雄归来》的一大趣味点在于，它呈现的一系列刻板印象，只能在典型的约翰·休斯（《早餐俱乐部》导演）式青少年传统电影中，慢慢地展现为具有自身个性的角色。没有人比第一部影片中的MJ这个角色更能说明问题的了，“她那么怪异、古怪又那么有趣，”Carroll对此表示赞同，“我们想花更多的时间和她在一起。”问题在于，彼得的假期总是被蜘蛛侠打断，而实际上，这将会是部合二为一的作品。

　　除了“赢得MJ的关注”这个艰巨的任务之外，这位年轻的英雄还将被征召，去对付一群强大的新敌人。这部续集会让荷兰弟饰演的英雄，与哈皮（乔恩·费儒饰演）和梅姑妈（玛丽莎·托梅饰演）重聚。而这也是第一次，他将面对独眼超级间谍尼克·弗瑞的注视，这个角色由出色的塞缪尔·杰克逊饰演。


《英雄远征》中的梅姨

　　“当我们开始思考如何拍这部电影时，每个人对于这种期待都感到非常兴奋，”Carroll兴奋地说，“你会看到一位头发花白的冷战间谍，和一个只想要回去度假的孩子。”将他们的新冒险放置到20部相互关联的电影大年表中，是一个挑战，他们甚至有专人负责跟踪漫威电影的官方时间线

　　“我们需要把那些记在心里，”Carroll表示，“但是我们也希望每部电影都是独立的，如果你看过那些电影，那对更大宇宙相关方面的了解都会加深这种体验。”在其他超级英雄忙得不可开交的时候，尼克·弗瑞和特工希尔（寇碧·史莫德斯饰演）一起招募了蜘蛛侠，以帮助调查在欧洲爆发的灾难性事件。Carroll说，这次面对的敌人是我们之前从未见过的——元素。


哈皮霍根

　　根据经典神话，这些神秘生物每一种都来自于传统的元素：火，水，土和空气。“他们本以为自己是传奇人物，但后来他们觉得雷神是传奇，而有一天他出现了，” Carroll指出，“对于漫画迷来说，值得深思的是对应所有这些元素生物，我们都能找到一个与蜘蛛侠相当的反派角色。”举例来说，水元素目前给威尼斯带来了很大的破坏，是基于水人（Hydro-Man）。

　　“我们试图让他和MCU更加兼容，”Carroll表示。尽管有来自其他星球的紫人，他们的哲学是让事物看起来和感觉起来都非常可信。在60年代的漫画里，这些傻乎乎的水人是纯水做的，并且穿着一件T恤。看看早期电影可视化的预览，就能发现水元素的三维动画，是一个像台风一样的巨大人形。而熔岩人（Molten Man），这个彼得在布拉格面对的火元素，则有着波浪形的熔岩四肢。


漫画中与蜘蛛侠打斗的“水人”

　　“即使在漫画世界里，他们有点像是第二梯段的反派，”Carroll表示，“但是他们一直存在的理由是，他们能够将蜘蛛侠置于一个必须要在思想上战胜他们的境地，他不能只是使用武力。”这并不意味着所有的“思想”都得来自于他本人，《英雄远征》是另一本粉丝期待已久的MCU最受欢迎漫画书，正当彼得准备在威尼斯大干一场，甚至可能暴露身份时，厉害的新角色出现了。

　　他名叫神秘客，由才华横溢的杰克·吉伦哈尔饰演，Carroll打趣道他是雷神托尔、奇异博士以及钢铁侠的组合。神秘客的套装也非常厉害。闪亮的绿色防弹衣，身穿金色胸甲，披着迷人的红色披风，他看上去就像是拥有超能力的罗马百夫长。当然还有他那标志性的“鱼缸”套在头上，那是由三维动画创作的一个球形玻璃盾牌。那些了解这些漫画故事传说的人会知道，历史上的神秘客还有邪恶倾向。



　　“我们一直都意识到他的根源，”Carroll神秘地评论说，“我们认为杰克能很好地演绎这个角色的原因之一就在于，看上去他真的把握住了这个家伙的两面性。”吉伦哈尔的神秘客（白天的身份是Quentin Beck），是MCU的深度和出彩的另一个案例。比起将漫画中的情节重复上百次，电影中仍然会升起一个问题：我们是否能够全然信任这个宏大的角色。

　　尽管三维动画技术必然会将元素、蜘蛛侠以及神秘客这些精密的英雄主义相结合，导演乔·沃茨仍然会将重点放在镜头前。布景非常巨大，除了背景场地，周边摄影棚还布置了一家纽约餐厅的内饰，斯塔克工业拥有自己实验室的超级喷气式飞机，以及尼克·弗瑞超级时尚的伦敦总部（漫画中位于The Shard）也在建。



　　然而真正让《英雄远征》焕发光彩的，正是Carroll所标榜的，一部伟大的穿梭于多个壮丽地点间的间谍电影。“这将是一部真正意义上的国际蜘蛛侠影片，”他自豪地说。尽管完结在纽约，但剧情会带领我们前往墨西哥（在西班牙拍摄）、威尼斯、阿尔卑斯山、布拉格、柏林以及一个荷兰小镇（蜘蛛侠会从郁金香丛中穿过），接着在伦敦迎来故事的高潮。

　　“第二摄制组已经去了阿尔卑斯山和西班牙，而主体部分将会在威尼斯、伦敦以及捷克进行拍摄，”Carroll表示，“在布拉格的查尔斯桥上，彼得和MJ之间将会迎来一个非常美好的时刻。”与此同时，荷兰弟对于特技表演也充满了热情，周边铺满了蹦床和安全垫，Carroll笑着说，“通常情况下会是替身演员来演，但是这样可以让荷兰弟更入戏。”



　　当然也有特技表演，例如今天的三级跳，因为蜘蛛侠没有戴面罩，所以必须由他本人出演。“在威尼斯场景的结尾，神秘客和水元素大战，他们会撞上一个钟楼，”Carroll说。“这是留给蜘蛛侠的任务，他要做的是尽力不让塔楼倒在人群中，而钟还不断敲打在他脸上。我们在真正的框架上有个真正的钟塔，真正的荷兰弟需要走进去，而我们也会真的敲响那个大钟。”执行制片人听起来非常激动。

作者：Ian Nathan   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 蜘蛛侠 制片人 英雄远征 索尼 IanNathan
关注时光网微信

相关电影/影人

蜘蛛侠：英雄远征

蜘蛛侠：英雄远征 (2019)

8.2

导演：乔·沃茨

主演：汤姆·赫兰德

在线播放

Eric Hauserman Carroll

Eric Hauserman Carroll

职业：制作人

查看影人作品  >

相关文章

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

第22届上海国际电影节闭幕红毯

“抖森”&吴京孰帅 长泽雅美&汪可盈谁美

37
相比开幕，本届上海国际电影节的闭幕红毯出现了更多海外..
2

今明两年哪些华语新片值得期待

国产科幻奇幻争锋 参投好莱坞力度大

41
待到明年此时，我们再来看看有多少电影已经上映，或者准..
3

基努·里维斯，又杀回来了

《疾速追杀》重回巅峰 传奇故事再遭疯传

终于等到这一天。
4

"千与千寻"为什么能成为宫崎骏的巅峰？

小时候觉得新奇有趣 长大后却看得泪流满面

宫崎骏的巅峰之作《千与千寻》，无论是艺术水准还是奖项..
5

《速度与激情9》拍摄首日路透照曝光

唐老大牵小朋友 米歇尔同现身疑似家庭戏？

10
因为露天拍摄，“大牌”范·迪塞尔全程有专人撑伞，一会..

查看更多