在《蜘蛛侠：英雄远征》拍摄期间，时光网记者到访影片位于伦敦的Leavesden摄影棚，与制片人Eric Hauserman Carroll聊了聊新片的拍摄，以及剧情中诸多角色的设置。











漫威电影宇宙（漫威粉丝称作MCU）的四次登场，让我们已然非常熟悉在建筑物之间来去自如的蜘蛛侠了，仿佛地球引力对他不起作用一样。而由他独挑大梁的第二部影片早已拍摄结束，今日在中国内地公映。这部影片更加特别的是，故事发生地并不是在纽约——这个自1962年蜘蛛侠出现以来，冒险活动的传统进行地；而是在意大利历史悠久的城市威尼斯，这里运河纵横交错，还有古董桥点缀其中。







故事发生在威尼斯，可拍摄却是在伦敦















彼得和他的同学们













找到一张制片人Eric在《雷神2》的片场照 为了重新强调蜘蛛侠和其他超级英雄的不同之处。他不是王子，没有来自另一个星球，他也不是亿万富翁，仅仅是个孩子。“我们希望保持这种轻快的基调，”他强调，“重要的在于花更多时间，和我们熟悉与热爱的角色在一起。” “这部电影的使命之一，就是唤醒人们喜欢第一部影片的缘由，”他说，这是。“我们希望保持这种轻快的基调，”他强调，“重要的在于花更多时间，和我们熟悉与热爱的角色在一起。”



















《英雄远征》中的梅姨





“当我们开始思考如何拍这部电影时，每个人对于这种期待都感到非常兴奋，”Carroll兴奋地说，“你会看到一位头发花白的冷战间谍，和一个只想要回去度假的孩子。”将他们的新冒险放置到20部相互关联的电影大年表中，是一个挑战，他们甚至有专人负责跟踪漫威电影的官方时间线。











哈皮霍根





根据经典神话，这些神秘生物每一种都来自于传统的元素：火，水，土和空气。“他们本以为自己是传奇人物，但后来他们觉得雷神是传奇，而有一天他出现了，” Carroll指出，“对于漫画迷来说，值得深思的是对应所有这些元素生物，我们都能找到一个与蜘蛛侠相当的反派角色。”举例来说，水元素目前给威尼斯带来了很大的破坏，是基于水人（Hydro-Man）。





“我们试图让他和MCU更加兼容，”Carroll表示。尽管有来自其他星球的紫人，他们的哲学是让事物看起来和感觉起来都非常可信。在60年代的漫画里，这些傻乎乎的水人是纯水做的，并且穿着一件T恤。看看早期电影可视化的预览，就能发现水元素的三维动画，是一个像台风一样的巨大人形。而熔岩人（Molten Man），这个彼得在布拉格面对的火元素，则有着波浪形的熔岩四肢。







漫画中与蜘蛛侠打斗的“水人”





“即使在漫画世界里，他们有点像是第二梯段的反派，”Carroll表示，“但是他们一直存在的理由是，他们能够将蜘蛛侠置于一个必须要在思想上战胜他们的境地，他不能只是使用武力。”这并不意味着所有的“思想”都得来自于他本人，《英雄远征》是另一本粉丝期待已久的MCU最受欢迎漫画书，正当彼得准备在威尼斯大干一场，甚至可能暴露身份时，厉害的新角色出现了。





他名叫神秘客，由才华横溢的杰克·吉伦哈尔饰演，Carroll打趣道他是雷神托尔、奇异博士以及钢铁侠的组合。神秘客的套装也非常厉害。闪亮的绿色防弹衣，身穿金色胸甲，披着迷人的红色披风，他看上去就像是拥有超能力的罗马百夫长。当然还有他那标志性的“鱼缸”套在头上，那是由三维动画创作的一个球形玻璃盾牌。那些了解这些漫画故事传说的人会知道，历史上的神秘客还有邪恶倾向。











“我们一直都意识到他的根源，”Carroll神秘地评论说，“我们认为杰克能很好地演绎这个角色的原因之一就在于，看上去他真的把握住了这个家伙的两面性。”吉伦哈尔的神秘客（白天的身份是Quentin Beck），是MCU的深度和出彩的另一个案例。比起将漫画中的情节重复上百次，电影中仍然会升起一个问题：我们是否能够全然信任这个宏大的角色。





尽管三维动画技术必然会将元素、蜘蛛侠以及神秘客这些精密的英雄主义相结合，导演乔·沃茨仍然会将重点放在镜头前。布景非常巨大，除了背景场地，周边摄影棚还布置了一家纽约餐厅的内饰，斯塔克工业拥有自己实验室的超级喷气式飞机，以及尼克·弗瑞超级时尚的伦敦总部（漫画中位于The Shard）也在建。











然而真正让《英雄远征》焕发光彩的，正是Carroll所标榜的，一部伟大的穿梭于多个壮丽地点间的间谍电影。“这将是一部真正意义上的国际蜘蛛侠影片，”他自豪地说。尽管完结在纽约，但剧情会带领我们前往墨西哥（在西班牙拍摄）、威尼斯、阿尔卑斯山、布拉格、柏林以及一个荷兰小镇（蜘蛛侠会从郁金香丛中穿过），接着在伦敦迎来故事的高潮。





“第二摄制组已经去了阿尔卑斯山和西班牙，而主体部分将会在威尼斯、伦敦以及捷克进行拍摄，”Carroll表示，“在布拉格的查尔斯桥上，彼得和MJ之间将会迎来一个非常美好的时刻。”与此同时，荷兰弟对于特技表演也充满了热情，周边铺满了蹦床和安全垫，Carroll笑着说，“通常情况下会是替身演员来演，但是这样可以让荷兰弟更入戏。”











当然也有特技表演，例如今天的三级跳，因为蜘蛛侠没有戴面罩，所以必须由他本人出演。“在威尼斯场景的结尾，神秘客和水元素大战，他们会撞上一个钟楼，”Carroll说。“这是留给蜘蛛侠的任务，他要做的是尽力不让塔楼倒在人群中，而钟还不断敲打在他脸上。我们在真正的框架上有个真正的钟塔，真正的荷兰弟需要走进去，而我们也会真的敲响那个大钟。”执行制片人听起来非常激动。