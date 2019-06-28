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岳云鹏&佟丽娅新片《鼠胆英雄》改档

“毒舌”蔡明在线吐槽 帮派大战一触即发

2019-06-28 15:04:19 来源：Mtime时光网

本片中岳云鹏饰演青龙帮小混混闫大海，在战火纷飞的年代，机缘巧合下结识了佟丽娅饰演的飞乐门舞女杜卿。一段乱世爱情就此展开……
　　时光网讯 原定7月19日上映喜剧电影《鼠胆英雄》，今天宣布改档延期至8月2日全国上映，近日官方发布一支“大情圣”版预告片，预告片中不光解锁更多搞笑情节，更近一步交代岳云鹏佟丽娅“爱恨纠葛”的来龙去脉。

　　本片中岳云鹏饰演青龙帮小混混闫大海，在战火纷飞的年代，机缘巧合下结识了佟丽娅饰演的飞乐门舞女杜卿。“人逢乱世，相遇是缘”，闫大海对气质甜美、独具个性的杜卿一见钟情、难以自拔，随即展开热烈追求。不仅把喜欢杜卿随时挂在嘴边、杜卿不敢一人在家时直言陪她，更豪掷千金只为博得杜卿一笑。而以舞女为生的杜卿却有着自己的“难言之隐”。



　　预告片中杜卿身负巨额债务，台前光鲜亮丽，台后讨债打手时常找自己麻烦。杜卿一人无力偿还债务，因此天天以泪洗面，关键时刻，闫大海主动抗下还债重任，化身“大情圣”不惜以身试险，卷入两大帮派斗争之中。在与各方势力周旋下，杜卿逐渐深入了解闫大海，从“看不顺眼”到配合默契、共斗恶势力，两人贡献了一段段啼笑皆非的趣事，两颗心似乎也在慢慢走近。不过预告片给各位观众留下一大悬念，吊足大家胃口，闫大海最终能否夺得女神杜卿芳心？还得等到电影上映后揭晓答案。

　　喜剧演员蔡明近几年塑造的“毒舌”形象深入人心，在此次预告片中，蔡明饰演飞乐门老板娘“花姐”，面对岳云鹏更是开启在线吐槽技能：“我要是年轻几十岁，也不会跟你好”。此情此景不禁让人联想到蔡明和岳云鹏合演春晚小品《扰民了您》时，舞台上蔡明吐槽小岳岳颜值：“脸长得跟井盖似的”。

　　如今相似一幕再次上演，颇有“前后呼应”之感，戳中观众笑点。青龙帮、斧头帮两大帮派明争暗斗，可帮派大佬却上演“反差”萌。青龙帮大佬赵瀚青（田雨饰）霸气十足，但记忆力奇差，闫大海稍动小脑筋，安家费随即水涨船高、从一万飙升到六万，不知赵瀚青此举是有意而为还是真“智商感人”。斧头帮骨干“枪神”（大鹏饰）以“就一枪”闻名江湖，但在开枪时却“漫天花雨”、一枪未中，搭配大鹏夸张耍帅的动作和岳云鹏不可置信的担忧表情，短短几秒就令人爆笑不已，正片势必会笑料加倍！

　　喜剧电影《鼠胆英雄》由大德影业（天津）有限公司、索宝（北京）国际影业投资有限公司、夸克传媒（内蒙古）有限公司、文投控股股份有限公司共同出品，由束焕、邵丹联合执导，岳云鹏、佟丽娅领衔主演，韩童生、田雨主演，蔡明、刘威特邀出演，袁弘、大鹏、于洋、邢佳栋友情出演，雷佳音、于谦、华少等特别出演，已改档8月2日全国上映。

   编辑：汀

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关键词： 鼠胆英雄 改档 岳云鹏 喜剧片
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