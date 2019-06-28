作为腾讯首部偶像恋爱互动剧，《拳拳四重奏》颠覆了传统偶像剧的拍摄套路，打破了次元互动的概念，将”真实互动“体验贯彻到底。





一键钟情！体验多种选择带来的四倍怦然心动





《拳拳四重奏》讲述的是怀揣音乐梦想的拳击女孩林薄荷，在四位个性美少年的帮助下，突破重重障碍，成功带领乐队的伙伴在音乐比赛拿下好成绩，实现音乐梦想的青春校园恋爱故事。与普通的青春校园剧不同，过程中观众能带入女主角色，面对重重困难及各种情感纠葛，自由选择恋爱对象，掌控故事剧情走向。





日前，官方上线了首支主题曲MV。该主题曲由剧中韩小白的饰演者明鹏倾情演唱，软萌可爱的容貌配上甜蜜的声线使得MV不仅展现出了乐队的青春热血，同时恋爱的甜蜜氛围也呼之欲出。这支MV更是融入了剧中会出现的部分互动设计，完美呈现出女主将与四位男主发生的情感交互。四种不同类型的男生由你选择，与他们积累的亲密度改变会触发不同的剧情走向，这种四倍心动的少女心沉浸式恋爱体验，甜蜜程度，不言而喻。





女主饰演者戴蕥琪接受采访时说：“面对性格外貌完全不同的四位男生，完全满足了我的各种少女式恋爱幻想，对于与四位男主的互动，每一次重新演绎与再次选择都让我新鲜感十足，因为每一个微小的选择，都会影响着后续剧情的走向，这种体验十分新奇。”这个夏天女主感受到的超强新鲜感，势必也会使观众在追剧过程中有不同以往的观剧体验。专属心动自由选择，重点剧情自己解锁。





创新互动剧匠心定制！演员惊呼杀青四遍超新鲜











作为腾讯首部偶像恋爱互动剧，《拳拳四重奏》颠覆了传统偶像剧的拍摄套路，打破了次元互动的概念，将”真实互动“体验贯彻到底。作为新型剧作模式的互动剧，该剧自2017年始就进入了剧本筹备和交互策划阶段，2018年正式立项，剧本及逻辑架构研讨一直持续到拍摄阶段，历经1年半的筹备与打磨，可谓是匠心定制。













在互动剧里面观众通过不断解锁的方式浸入剧情，推动整个故事的发展，在关键情节上具有主动权和决定权，选择你的专属剧情。而作为参与者的演员们，也有着不同以往的体会，剧中夏子豪的扮演者罗正表示：“在拍摄过程中我不仅关注自己的剧情走向，我对于和其他人的互动也十分感兴趣，就像做任务一样，每一个副本我都想尝试并希望自己可以通关，这种拍剧体验是我完全没有接触过的。“韩小白的饰演者明鹏提到：“一部戏杀青四遍的体验太新鲜了，我想我很难再遇到这么有趣且每一个角色都能够和观众如此深入互动的作品了，我特别感恩能拥有这段难忘的回忆。”肖千也的扮演者周翊然更是直言“我完全被各种支线剧情吸引，在没有我的拍摄部分的时候我会像追剧一样在片场看其他演员的部分，有的时候还会自己在大脑里串联各种不同的剧情走向。”互动剧的魅力就在于时刻牵动观者的心，在不久的将来一定会引领影视新风向。