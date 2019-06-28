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黄晓明杜江冲进火场太惊险!

取材自真实事件的《烈火英雄》曝海报

2019-06-28 15:14:32 来源：Mtime时光网

《烈火英雄》发布“逆行者”海报及四张全新剧照。
　　时光网讯  根据鲍尔吉·原野的长篇报告文学《最深的水是泪水》改编、由刘伟强、李锦文监制，陈国辉导演，由黄晓明杜江谭卓领衔主演，杨紫、欧豪特别出演，侯勇友情出演，张哲瀚、谷嘉诚、印小天、高戈联合出演的电影《烈火英雄》，即将于8月1日全国上映。日前片方发布“逆行者”海报及四张全新剧照。

　　导演陈国辉曾在接受采访的时候表示，自己在电影拍摄前曾经采访过很多真实的消防员，“每次当我问他们为什么要做消防员的时候，他们都反问我：‘如果我不做，那别人会来做吗？’我很感动。”



　　《烈火英雄》讲述了滨海市海港码头发生输油管道泄露引发爆炸的故事，片中最重要的场景就是消防员守护油罐共同抵御流淌火。这次曝光的“逆行者”海报就真实地反映出油罐爆炸所引起的巨大灾难现场和义无反顾的消防员。

　　博纳影业集团总裁于冬表示：“《烈火英雄》是根据真实事件改编的电影，现实里那次大火最终被扑灭，消防官兵团结一心，完成了一次看似不可能完成的任务，还实现了平民零伤亡，这是我们的消防员创造的奇迹。”

　　导演陈国辉表示，为了拍出油罐火灾的真实度，自己特别请求1:1搭建实景。“建油罐我们用的都是工程师，有些人还是真正修建油罐的工人。”他还透露，剧组每天都会有几名退役的消防员在现场担任顾问，遇到有问题的地方也会立刻调整。

　　不仅如此，为了体现消防员众志成城的团队精神，从主演到群众演员，都在拍摄前进行了为期100天的训练。

　　“剧照里面那个消防水枪一开就有一百公斤的推力，一个人是根本拿不住的，只能一队人一起握住水枪前进。而这个过程中如果有一个人没有站对位置或是松手，那个水枪就会变成一个杀伤力非常大的武器，首先伤到的就是消防员自己。所以为了确保大家的安全，一定要反复训练，而且训练期间，无论是演员还是真正的消防员都要形成一个整体，互相信任，这样才能完成任务，演戏的时候才有真情流露。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 烈火英雄 海报
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