











故事以明治维新初期为背景，讲述了幕府末年“杀人不眨眼”的主人公绯村剑心（佐藤健 饰），在明治维新以后发誓“不再杀人”，下定决心开始流浪生活，通过与薰的相遇，以及与宿敌的战争，逐渐开创和探索属于他独有的生活方式……











