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《浪客剑心 最终章》杀青佐藤健出镜

制作规模日本罕见 2020年暑期两部公映

2019-06-28 15:10:18 来源：Mtime时光网

漫改真人片续集《浪客剑心最终章》正式杀青，佐藤健和导演大友啓史杀青照曝光。
　　时光网讯 华纳日本宣布，《浪客剑心最终章》已于6月7日正式杀青。《浪客剑心最终章》分为人诛篇与追忆篇，将于2020年夏季连续公映。



　　另外，主演佐藤健和导演大友启史的杀青照曝光，佐藤健长发剑士装扮，英气逼人。照片中，佐藤健还拿着漫画原作者和月伸宏赠送的签名海报，上面写着“由衷感谢你演绎剑心这一角色！”

　　据悉《浪客剑心最终章》于去年11月4日开机，先后赴京都、奈良、滋贺、三重、兵库、熊本、广岛、栃木、埼玉、静冈、大阪、长野等全国43地拍摄取景，拍摄历时7个多月，超6000名工作人员参与，是日本罕见的大规模制作。

2012《浪客剑心》预告片

　　《浪客剑心》原作漫画于1994年至1999年在漫画志《周刊少年》上连载，是日本漫画家和月伸宏的第一部连载作品，单行本的累积发行量超过5000万册。1996年曾被翻拍成TV动画，一经播出深受漫迷追捧。

　　故事以明治维新初期为背景，讲述了幕府末年“杀人不眨眼”的主人公绯村剑心（佐藤健 饰），在明治维新以后发誓“不再杀人”，下定决心开始流浪生活，通过与薰的相遇，以及与宿敌的战争，逐渐开创和探索属于他独有的生活方式……  
　　

　　2012年真人版《浪客剑心》电影首次推出，被广大影迷公认为史上最优质的人气漫改真人版之一。两年后，出品方华纳兄弟更一口气推出两部续篇，拿下了近100亿日元的高票房。

　　除了佐藤健，《浪客剑心最终章》还迎来柳乐优弥桥本爱新田真剑佑等新卡司。

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 漫改 日本 佐藤健 浪客剑心 续集 杀青
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浪客剑心最终章

浪客剑心最终章 (2020)

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主演：佐藤健

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佐藤健

佐藤健

Takeru Satô

职业：演员

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