时光网讯
华纳日本宣布，《浪客剑心最终章》
已于6月7日正式杀青。《浪客剑心最终章》
分为人诛篇与追忆篇，将于2020年夏季连续公映。
另外，主演佐藤健
和导演大友启史的杀青照曝光，佐藤健长发剑士装扮，英气逼人。照片中，佐藤健还拿着漫画原作者和月伸宏赠送的签名海报，上面写着“由衷感谢你演绎剑心这一角色！”
据悉《浪客剑心最终章》
于去年11月4日开机，先后赴京都、奈良、滋贺、三重、兵库、熊本、广岛、栃木、埼玉、静冈、大阪、长野等全国43地拍摄取景，拍摄历时7个多月，超6000名工作人员参与，是日本罕见的大规模制作。
《浪客剑心》
原作漫画于1994年至1999年在漫画志《周刊少年》上连载，是日本漫画家和月伸宏的第一部连载作品，单行本的累积发行量超过5000万册。1996年曾被翻拍成TV动画，一经播出深受漫迷追捧。
故事以明治维新初期为背景，讲述了幕府末年“杀人不眨眼”的主人公绯村剑心（佐藤健 饰），在明治维新以后发誓“不再杀人”，下定决心开始流浪生活，通过与薰的相遇，以及与宿敌的战争，逐渐开创和探索属于他独有的生活方式……
2012年真人版《浪客剑心》
电影首次推出，被广大影迷公认为史上最优质的人气漫改真人版之一。两年后，出品方华纳兄弟更一口气推出两部续篇，拿下了近100亿日元的高票房。
编辑：飒飒