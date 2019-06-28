《扫毒2天地对决》发布主题曲《兄弟不怀疑》，由刘德华亲自填词，并搭档古天乐，双雄首度同框为影片献声。





今日，影片发布了主题曲《兄弟不怀疑》，由刘德华亲自填词，并搭档古天乐，双雄首度同框为影片献声。两人在戏中角色因为毒品20年兄弟情断展开激烈对峙，而在戏外，这对圈中多年好友终于有机会合唱。

















《扫毒2》以全新故事面世，更加突出毒品危害以及扫毒社会题材。片中，刘德华饰演的余顺天在电影里背负着身边至亲尽毁于毒品的宿仇——父亲因为毒品堕落，逼迫妻子卖身为其换取毒资、亲生儿子更是因为吸毒吸嗨出现幻觉跳楼自尽。





主题曲中刘德华的一句“坚守不变，凭地对天敬礼”就是他坚定扫毒的态度，豪掷一亿追杀全港最大毒枭地藏（古天乐 饰），就算搭上性命也誓将扫毒进行到底。





而古天乐的“不必顾忌，不要假虚伪”则在影射了余顺天、地藏两个极度复杂的角色，一边是多重身份加身的扫毒英雄，另一边则是重情义却无法回头的大毒枭，一黑一白一正一邪两个“亡命之徒”的天地对决就像歌里唱的“生与死亡完全不矜贵，分寸间分高与低”一样激烈。





《扫毒2》作为刘德华受伤后接拍的首部电影，原本他只是担任监制，但在看完剧本后被角色打动，决定亲自出演。与此同时，这也是继12年前的《门徒》之后刘德华再度与古天乐大银幕同框。