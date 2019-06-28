影片讲述《釜山行》的故事发生4年之后，人们为了逃离“半岛”这片废土之地展开的最后的决战故事。









《半岛》概念图









影片讲述《釜山行》的故事发生4年之后，人们为了逃离“半岛”这片废土之地展开的最后的决战故事。李贞贤饰演带领幸存的人们与僵尸展开决战的“女战士”敏贞，姜栋元则饰演为了自己的野心回到韩国的政锡一角。







《半岛》主要卡司阵容（左上起顺时针）： 《半岛》主要卡司阵容（左上起顺时针）：

姜栋元、李贞贤、李莱、具乔焕、金民载和权海孝





“素媛”李莱将饰演和敏贞结伴出逃的少女俊伊一角，权海孝饰演有着坚定信念的长者一角。而金民载和具乔焕饰演的黄中士和徐大卫则是各自怀有不同目的军方首领。





《釜山行》作为韩国首部丧尸题材商业大片，讲述了人们在一列由首尔开向釜山的列车上，与丧尸展开的一场惊悚对抗。影片2016年在韩国上映后在本土动员1150万观影人次，之后在全球160多个国家上映，收获1亿4000万美元票房。







《釜山行》海报 《釜山行》海报





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