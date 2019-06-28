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《釜山行》续集《半岛》开机曝概念图

故事从"釜山行"4年后讲起 姜栋元领衔"素媛"加盟

2019-06-28 16:02:01 来源：Mtime时光网

影片讲述《釜山行》的故事发生4年之后，人们为了逃离“半岛”这片废土之地展开的最后的决战故事。
　　时光网讯 《釜山行》续集《半岛》敲定最终演员阵容，并曝光了首张概念图，展现了《釜山行》的故事发生4年后，已经变成一片废土的半岛景象。该片将继续由《釜山行》导演延相昊执掌拍摄，已于6月24日正式开机。


《半岛》概念图

　　除了此前敲定的姜栋元李贞贤领衔主演外，《素媛》小女主李莱、资历深厚的男演员权海孝、凭借独立电影《简》获得第21届釜山电影节演员奖的具乔焕，以及曾经出演《念力》、《军舰岛》等片的金民载加盟出演。

　　影片讲述《釜山行》的故事发生4年之后，人们为了逃离“半岛”这片废土之地展开的最后的决战故事。李贞贤饰演带领幸存的人们与僵尸展开决战的“女战士”敏贞，姜栋元则饰演为了自己的野心回到韩国的政锡一角。


《半岛》主要卡司阵容（左上起顺时针）：
姜栋元、李贞贤、李莱、具乔焕、金民载和权海孝

　　“素媛”李莱将饰演和敏贞结伴出逃的少女俊伊一角，权海孝饰演有着坚定信念的长者一角。而金民载和具乔焕饰演的黄中士和徐大卫则是各自怀有不同目的军方首领。

　　《釜山行》作为韩国首部丧尸题材商业大片，讲述了人们在一列由首尔开向釜山的列车上，与丧尸展开的一场惊悚对抗。影片2016年在韩国上映后在本土动员1150万观影人次，之后在全球160多个国家上映，收获1亿4000万美元票房。


《釜山行》海报

   编辑：ruo

关键词： 釜山行 半岛 概念图
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