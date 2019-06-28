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奥斯卡获奖导演柯文思新作聚焦中国

《善良的天使》首映 顾长卫感动落泪

2019-06-28 16:30:25 来源：Mtime时光网

奥斯卡最佳纪录片导演柯文思和金马奖制片人韩轶现身《善良的天使》首映礼，这部旨在改变美国人对中国人看法的纪录片即将7月2日上映。
　　时光网讯 近日，即将于7月2日在全国艺术电影放映联盟专线上映的电影《善良的天使》在北京进行首映发布会，奥斯卡最佳纪录片导演柯文思和金马奖制片人韩轶来到现场，分享这部五年、辗转四大洲、拍摄素材达800小时的非凡纪录电影的创作心得。



　　柯文思导演表示如果特朗普看了这部电影，一定会改变对中国的认识。

　　映后交流环节，著名导演顾长卫说自己边看边流泪，希望更多人能看到这部电影，期待这部电影会有续集。

柯文思导演：我没有预测贸易战 只是发现了向世界讲述中国故事更有温度的方式

　　《善良的天使》由两届奥斯卡最佳纪录片导演柯文思执导、金马奖获奖制片人韩轶、美国知名制片人William Mundell担任制片人，李世默博士及《拉贝日记》联合制片人乔凌女士担任监制。

　　首映发布会现场，当被问到《善良的天使》的电影为何能预测如今中美的贸易摩擦，导演柯文思说，这不是预测的能力，而是6年前，他就发现了美国政客对于中国的猜忌和敌意，那时候他就决定，把冷冰冰的政治话题，用有温度有情感的小人物故事讲述出来。


顾长卫深受感动

　　正是这种从大国博弈中讲述“平民史诗”的方式，影片放映中很多细节打动了很多人，片中有将珠算推广到了美国中小学的中国珠算老师，到中国教橄榄球的美国教练，拯救了美国一个濒临破产的工业小镇的中国老板，还有在埃塞尔比亚架桥的普通中国工人。如柯文思所说，“需要一个从世界来观察中美关系背后普通人命运的视角”。

　　制片人韩轶对于这种角度极为认可，她认为，中美两国之间都说有政治文化上各种不同，但普通人的情感是最有普世共鸣的。

柯文思喊话特朗普：特朗普看到这部电影，会改变他对中国的认识

　　导演柯文思和制片人韩轶现场透露，拍摄《善良的天使》这5年他们经历了一般电影工作者都无法想象的艰难，但那些中美两国那些民间“外交官”，用身体力行来拉近两国文化和生活方式差距的人，“是我们坚持下来的动力”。

　　制片人韩轶透露，《善良的天使》在美国推广的时候遭遇过“政治不正确”，受到过各种阻挠，但当他们把影片带到支持共和党的小镇，一个老农场主看完激动地说“我终于看到了真正的中国”。


导演柯文思和制片人韩轶

　　柯文思表示，特朗普如果看了这部电影，“我会愿意在映后跟他探讨关于中国的问题”，因为这部电影讲述的是与美国政客宣传中不同的中国，柯文思非常坚定地相信，特朗普和他的团队如果看了这部电影，一定会改变对中国的认识，会在做很多决策时更加理性。

顾长卫导演为“善良的天使”落泪不止 称赞制片人和导演并期待续集

　　《善良的天使》独特新颖的角度和感人至深的故事，感动了首映现场所有观众，包括著名导演顾长卫，顾长卫导演说，“我最终没忍住，影片结束字幕滚动的时候，我流泪不止”，顾长卫说《善良的天使》作为一部纪录片这么让人动情很难得，能够想到这部电影银幕里的故事和背后的故事，以及未来的故事，“我特别感动，特别希望有更多的人看到这部电影，也期待这部电影能够拍续集”。

　　现场还有一位女性观众激动地说“这部电影让我更了解了我的同胞，那些在国外架桥的人，那些在国外打拼无法和家人团聚的国人”，一位画作被美国大使洪博培收藏的著名画家表示，她愿意把《善良的天使》中这些感人的故事画成油画作品，赠送给导演柯文思和所有主创。

　　《善良的天使》将在7月2日全国艺术电影放映联盟专线上映。


   编辑：飒飒

关键词： 纪录片 科文斯 中美
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