



柯文思导演：我没有预测贸易战 只是发现了向世界讲述中国故事更有温度的方式















顾长卫深受感动





正是这种从大国博弈中讲述“平民史诗”的方式，影片放映中很多细节打动了很多人，片中有将珠算推广到了美国中小学的中国珠算老师，到中国教橄榄球的美国教练，拯救了美国一个濒临破产的工业小镇的中国老板，还有在埃塞尔比亚架桥的普通中国工人。如柯文思所说，“需要一个从世界来观察中美关系背后普通人命运的视角”。





制片人韩轶对于这种角度极为认可，她认为，中美两国之间都说有政治文化上各种不同，但普通人的情感是最有普世共鸣的。





柯文思喊话特朗普：特朗普看到这部电影，会改变他对中国的认识















导演柯文思和制片人韩轶



柯文思表示，特朗普如果看了这部电影，“我会愿意在映后跟他探讨关于中国的问题”，因为这部电影讲述的是与美国政客宣传中不同的中国，柯文思非常坚定地相信，特朗普和他的团队如果看了这部电影，一定会改变对中国的认识，会在做很多决策时更加理性。





顾长卫导演为“善良的天使”落泪不止 称赞制片人和导演并期待续集





《善良的天使》独特新颖的角度和感人至深的故事，感动了首映现场所有观众，包括著名导演顾长卫，顾长卫导演说，“我最终没忍住，影片结束字幕滚动的时候，我流泪不止”，顾长卫说《善良的天使》作为一部纪录片这么让人动情很难得，能够想到这部电影银幕里的故事和背后的故事，以及未来的故事，“我特别感动，特别希望有更多的人看到这部电影，也期待这部电影能够拍续集”。





现场还有一位女性观众激动地说“这部电影让我更了解了我的同胞，那些在国外架桥的人，那些在国外打拼无法和家人团聚的国人”，一位画作被美国大使洪博培收藏的著名画家表示，她愿意把《善良的天使》中这些感人的故事画成油画作品，赠送给导演柯文思和所有主创。





《善良的天使》将在7月2日全国艺术电影放映联盟专线上映。







