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《绝杀慕尼黑》刷新俄影中国票房纪录

演员平均1米9拍戏居然还穿增高鞋！

2019-06-28 21:35:25 来源：Mtime时光网

《绝杀慕尼黑》票房突破7500万，超越《冰雪女王3:火与冰》7422.6万的票房成绩，刷新俄罗斯电影在中国的最高票房纪录。
　　时光网讯  自上映以来，电影《绝杀慕尼黑》一直在创造着逆袭奇迹。不仅凭借过硬的口碑稳居今年院线最高评分，票房也突破7500万，超越《冰雪女王3:火与冰》7422.6万的票房成绩，刷新俄罗斯电影在中国的最高票房纪录。




　　电影讲述了美苏冷战背景下，1972年的慕尼黑奥运会男篮决赛，苏联队在教练加兰任的带领下，打破了外界一切质疑于最后三秒扭转乾坤，终结了美国队36年不败神话的热血传奇故事。影片用了将近40分钟的时长，将这场世界体育史上极具争议的比赛进行了真实还原。

　　电影从筹备到完成一共持续了三年，中间经历的每个环节都精益求精。剧本以传奇篮球运动员谢尔盖·别洛夫的回忆录《一跃而起》为基础，到最终的拍摄版本已经修改了22版。

　　演员的选拔也非常严格，除去饰演扎尔的演员亚历山大·里亚波洛夫是专业篮球运动员之外，大多都不是专业选手。他们一起接受了一年多的篮球集训，并且数次同专业篮球队进行实战比赛，才有了影片中可以媲美专业球员的运动实力和比赛状态。

　　据谢尔盖的饰演者基里尔·扎耶采夫透露，单从试镜到确认出演，就足足等待了8个月。而在这段时间里，他已经投入到了篮球训练的状态中。在确定角色后，更是把谢尔盖所有的运动视频都钻研了一番，才有信心去诠释这位传奇选手。有趣的是，虽然演员都是找的190cm左右的大高个，但为了呈现真实的画面效果，大家在拍摄时还是穿上了增高鞋，敬业精神令人称赞。

　　被所有观众称赞的那场惊心动魄的40分钟决赛，剧组则用了28天才拍摄完成。现场总共投入了六台摄影机同时拍摄，最后一台摄像机被称为“第六名球员”，它在比赛中同运动员一样出现在赛场上，不断穿插于人群当中，捕捉其他机位难以拍摄的镜头。摄影指导伊戈尔为了能达到最佳摄影效果，不惜在拍摄现场穿上旱冰鞋，一边滑一边拍摄。



　　为求真实还原比赛细节，团队将实况录像钻研了500多次，认真剖析了每一帧画面和每一个动作，将比赛划分为300个片段逐一进行拍摄。每场戏都会经过严格的排练和试拍。仅仅是一个庆祝胜利的情绪，就精心拍摄了三天之久。

　　影片的后期制作更是耗费了大半年的时间，导演安东·梅格尔季切夫透露，为了保证真实的观众气氛，特效部门专门研发并创建了一个新型的“人群克隆系统”。此前，其它电影从未在体育赛事上用过如此之多的特效手法。

　　最终，《绝杀慕尼黑》凭借着匠心的制作和优质的口碑，不仅夺得了俄罗斯影史本土电影票房冠军，也在中国创造了俄罗斯电影票房新纪录。电影仍在热映中。

   编辑：hello王小羊

关键词： 绝杀慕尼黑
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