







《蜘蛛侠：英雄远征》2.1亿的内地票房开局，也轻松创造了《蜘蛛侠》系列的内地最好开局成绩——





《蜘蛛侠：英雄归来》的内地首日票房1.34亿，最终票房7.74亿



















周五榜单上的票房亚军是《千与千寻》，在连续登顶7天内地单日票房冠军之后，周五这一天终于被《蜘蛛侠：英雄远征》拉下冠军宝座。影片周五单日报收2000万元票房，上映8天，内地累计票房3.08亿元。







