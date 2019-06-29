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索尼《蜘蛛侠》单日票房击败《千与千寻》

首日创下系列开局新高 向着10亿进军？

2019-06-29 09:15:54 来源：Mtime时光网

《蜘蛛侠：英雄归来》的内地最终票房有希望在8~10亿区间？



　　时光网讯 6月28日周五，中国内地市场大盘报收2.55亿元，较之6月27日8615万元有了近3倍的提升。这一切几乎都要归功于索尼&漫威联合制作的《蜘蛛侠：英雄远征》的上映，影片在6月28日中国内地首日公映，报收票房2.1亿元，轻松占据大盘9成以上的收入，是当天市场的巨无霸。同时，也说明了市场在缺少大片的情况下，是多么嗷嗷待哺。

　　《蜘蛛侠：英雄远征》2.1亿的内地票房开局，也轻松创造了《蜘蛛侠》系列的内地最好开局成绩——

《蜘蛛侠：英雄归来》的内地首日票房1.34亿，最终票房7.74亿
《超凡蜘蛛侠2》内地首日票房5736万，最终票房5.85亿
《超凡蜘蛛侠》内地首日票房3214万，最终票房3.14亿

　　由此来预测，《蜘蛛侠：英雄归来》的内地最终票房有希望在8~10亿区间。




　　周五榜单上的票房亚军是《千与千寻》，在连续登顶7天内地单日票房冠军之后，周五这一天终于被《蜘蛛侠：英雄远征》拉下冠军宝座。影片周五单日报收2000万元票房，上映8天，内地累计票房3.08亿元。

　　单日榜单中排名第三的是《玩具总动员4》，单日票房602万元，内地累计收入1.35亿元。可以说，皮克斯这部动画电影在中国内地又被冷落，或许是这一次面对面正撞上宫崎骏的《千与千寻》，所以一路被盖住风头。
　
　　陈飞宇、何蓝逗主演的青春校园片《最好的我们》势头依然很猛，周五单日票房246万元，上映23天，累计票房3.86亿元，由此看来，青春片仍然有很大的市场空间。

　　俄罗斯电影《绝杀慕尼黑》周五收入票房186万元，上映16天，累计票房7565万元。影片已经打破俄罗斯电影在中国的票房纪录，每一天都在创造新高度。



   编辑：汀

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关键词： 蜘蛛侠：英雄远征 千与千寻 内地票房 单日票房
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